Wahl in Bremen 2023: Was sind die Öffnungszeiten der Wahllokale?

Die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Bremen-Wahl 2023 heute: Hier erfahren Sie alles zum Termin und zu den Zeiten der Bürgerschaftswahl.

14.05.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Heute wird wieder gewählt - diesmal in Bremen. Die Bremische Bürgerschaft entspricht den Landtagen in anderen Bundesländern. In Hamburg und Bremen wird jedoch die Bezeichnung "Bürgerschaft" gewählt. Alles Wichtige zur Bürgerschaftswahl in Bremen im Überblick. Die Ergebnisse der Bremen-Wahl 2023 werden am Sonntagabend veröffentlicht.

Termin: Wann ist die Bürgerschaftswahl 2023?

Seit 2019 ist das derzeitige Parlament im Amt. Heute am 14. Mai 2023 wird in Bremen die 21. Bürgerschaft gewählt. Gleichzeitig finden in Bremerhaven und Bremen auch Kommunalwahlen statt.

In Bremen wird dabei über die Zusammensetzung der 22 Beiräte abgestimmt. In Bremerhaven werden die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Bremen-Wahl 2023: Öffnungszeiten der Wahllokale

Wie üblich sollen die Wahllokale ab 8 Uhr geöffnet sein. Bis 18 Uhr können Wahlberechtigte in den Lokalen ihre Stimme abgeben.

Bürgerschaftswahl 2023: Wer darf wählen?

Für die Bürgerschaftswahlen sind alle Menschen wahlberechtigt, die

mindestens 16 Jahre alt sind,

die deutsche Staatsbürgerschaft haben

und seit mindestens drei Monaten im Bundesland Bremen leben.

Bei Kommunalwahlen können auch Menschen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union innehaben, wählen. Das Mindestalter von 16 Jahren bleibt dabei bestehen, sowie die Voraussetzung, dass die Wahlberechtigten seit mindestens drei Monaten im Land Bremen leben.

Bremen-Wahl 2023: Wie ging die Wahl am 26. September 2021 aus?

Die bislang amtierende rot-grün-rote Regierung ist das Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2019. Zwar bekam die CDU mit 26,66 Prozent die meisten Stimmen, doch konnte sich die Koalition aus SPD, Grüne und Linke in der Bremischen Bürgschaft durchsetzen.

Die SPD lag mit 24,93 Prozent der Stimmen 2019 nur knapp hinter der CDU. 17,43 Prozent der Stimmen erzielten die Grünen, die Linke schaffte es auf 11,32 Prozent. Die FDP (5,95%) und die AfD (6,12%) schafften es nur knapp über die benötigte Fünf-Prozent-Hürde.