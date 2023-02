Bürgergeld: Das sind die Auszahlungstermine 2023

Hartz IV ist passé, das neue Bürgergeld gilt seit Januar 2023. Ausgezahlt wird es immer zum Ende des Vormonats. Hier lesen Sie alles wichtige rund um die Auszahlungstermine 2023.

16.02.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Seit Januar 2023 gilt das neue Bürgergeld, Hartz IV ist Geschichte. Für Grundsicherungs-Empfänger bedeutet die Reform auch mehr Geld auf dem Konto. Der Regelsatz ist mit der Hartz-IV-Reform um 53 Euro pro Monat gestiegen. Statt 449 Euro erhalten sie jetzt 502 Euro pro Monat. Doch wann landet das Geld genau auf dem Konto? In diesem Artikel finden Sie alle Auszahlungstermine für das Bürgergeld im Jahr 2023.

Auszahlungstermine 2023: Wann wird das Bürgergeld überwiesen?

Nicht alle Empfängerinnen und Empfänger des Bürgergeldes erhalten den Regelsatz. Die tatsächliche Leistung kann auch abweichen, denn in die Berechnung fließen mehrere Faktoren ein. Berücksichtigt werden beispielsweise Lebensumstände, Kinder oder Krankheit. Aber auch wer sich etwas dazu verdient, Vermögen hat oder beispielsweise Immobilien besitzt, hat einen anderen Anspruch auf Grundsicherung. Wer seinen persönlichen Anspruch herausfinden möchte, kann den Bürgergeld-Rechner nutzen.

Egal welche Höhe, Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung sind in jedem Fall auf das Geld angewiesen. Umso wichtiger ist es daher, dass das Bürgergeld pünktlich zu Beginn eines jeden neuen Monats auf dem Konto ankommt. In der Regel wird das Geld immer im Vormonatüberwiesen, sodass es den Berechtigten spätestens am ersten Tag des Monats zur Verfügung steht auch wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder einen Feiertag fällt.

Das sind die Bürgergeld-Auszahlungstermine für das Jahr 2023:

Januar 2023: Mittwoch, 28. Dezember 2022

Februar 2023: Dienstag, 31. Januar 2023

März 2023: Dienstag, 28. Februar 2023

April 2023: Freitag, 31. März 2023

Mai 2023: Freitag, 28. April 2023

Juni 2023: Mittwoch, 31. Mai 2023

Juli 2023: Freitag, 30. Juni 2023

August 2023: Freitag, 28. Juli 2023

September 2023: Donnerstag, 31. August 2023

Oktober 2023: Freitag, 29. September 2023

November 2023: Dienstag, 31. Oktober 2023

Dezember 2023: Donnerstag, 30. November 2023

Auszahlung: Was passiert, wenn das Bürgergeld am Monatsanfang nicht auf dem Konto ist?

Laut buerger-geld.org haben Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger einen Anspruch darauf, dass das Geld zum 1. eines Monats auf dem Konto eingegangen ist und zur Verfügung steht. Doch was ist, wenn der neue Monat bereits angebrochen ist, aber das Geld noch nicht angekommen ist?

Der Verein Für soziales Leben erklärt, dass Betroffene nicht einfach abwarten sollten, sondern umgehend das Jobcenter informieren und bei der eigenen Bank nach der Ursache für die verspätete Gutschrift auf dem Konto fragen sollten. Denn nur so könnten eventuelle Probleme oder Fehler behoben werden. Mögliche Gründe sind laut gegen-hartz.de vergessene Zahlungsanweisungen, noch nicht bearbeitete Anträge, Buchungsfehler, fehlerhafte Bankdaten oder gestoppte Zahlungen wegen laufender Widersprüche.

Übrigens: Wer Bürgergeld beantragt hat, in einer Notsituation steckt und dringend Geld benötigt, kann beim zuständigen Jobcenter einen Vorschuss beantragen.

