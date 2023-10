Bürgergeld: Wie viel Geld bekommt ein Paar ohne Kinder?

Die Höhe des Bürgergeldes hängt von der Situation der Berechtigten ab. Wie viel Unterstützung ein Paar ohne Kinder bekommen könnte, haben wir ausgerechnet.

Das Bürgergeld ist eine Grundsicherung für Arbeitssuchende und soll das Existenzminimum sichern. Anspruch auf die Sozialleistung haben laut dem Bundesarbeitsministerium (BMAS) Personen, die arbeiten können, aber arbeitslos sind, oder deren Einkommen für sie selbst und ihre Familien nicht ausreicht.

Dabei richtet sich die genaue Höhe des Bürgergeldes nach der jeweiligen Lebenssituation der Berechtigten. Demnach bekommt eine Einzelperson in der Regel weniger Bürgergeld , als etwa eine vierköpfige Familie oder Alleinerziehende mit zwei Kindern. Wir haben ausgerechnet, wie viel Unterstützung ein Paar ohne Kinder bekommen könnte.

Regelbedarf: Wie viel Bürgergeld bekommt ein Paar ohne Kinder?

Wie viel Bürgergeld einzelne Personen oder eine Bedarfsgemeinschaft erhalten, richtet sich zunächst nach den pauschalen Regelbedarfen . Den Regelsatz je nach Lebensumstand der Bürgergeld-Berechtigten gibt das BMAS so an:

Bürgergeldberechtigte Regelbedarf Alleinstehende, Alleinerziehende und Volljährige mit minderjährigen Partnern 502 Euro Volljährige Partner 451 Euro Kinder von 14 bis 17 Jahre und Minderjährige mit volljährigen Partnern 420 Euro Volljährige von 18 bis 24 Jahre ohne eigenen Haushalt und 15- bis 24-Jährige, die ohne Zusicherung des Jobcenters umziehen 402 Euro Kinder von 6 bis 13 Jahre 348 Euro Kinder von 0 bis 5 Jahre 318 Euro

Bei einem Paar ohne Kinder könnte es sich um volljährige Partner oder einen volljährigen sowie einen minderjährigen Partner handeln. Im ersten Fall würden beide jeweils 451 Euro und zusammen 902 Euro bekommen. Im zweiten Fall würde der volljährige Partner 502 Euro und der minderjährige Partner 420 Euro bekommen - zusammen wären das 922 Euro. Übrigens: Die Sätze zum Regelbedarf beim Bürgergeld steigen zum 1. Januar 2024.

Der Regelbedarf für ein Paar ohne Kinder liegt derzeit bei 902 oder 922 Euro. Zudem übernimmt das Jobcenter die Kosten für Miete, Nebenkosten und Heizung, wenn diese angemessen sind. Für zwei Personen gilt laut dem BMAS eine Wohnung mit zwei Zimmer oder einer Größe von 60 Quadratmetern als angemessen.

Bürgergeld: Welche Leistungen gibt es neben dem Regelsatz?

Neben dem Regelsatz können Bürgergeld-Empfängerinnen und Empfänger unter Umständen noch von weiteren Leistungen oder Mehrbedarfen profitieren. So haben Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche laut dem BMAS etwa Anspruch auf einen Mehrbedarf von 17 Prozent des Regelbedarfs . Diesen Mehrbedarf zahlt das Jobcenter bis zum Monat der Geburt. Für Bürgergeld-Berechtigte, die aus medizinischen Gründen auf eine kostenaufwendigere Ernährung angewiesen sind, wird laut dem BMAS außerdem einen " Mehrbedarf in angemessener Höhe" übernommen.

Zusätzlich zu Regelsatz und Mehrbedarfen können beim Bürgergeld noch weitere Leistungen in Anspruch genommen werden: zum Beispiel ein Weiterbildungsgeld in Höhe von monatlich 150 Euro oder der Bürgergeldbonus in Höhe von monatlich 75 Euro.

Paar ohne Kinder: Welches Einkommen wird auf das Bürgergeld angerechnet?

Der Gesamtbedarf von Bürgergeld-Empfängerinnen und Empfängern entspricht nicht gleich der Höhe der Auszahlung vom Jobcenter . Zuerst muss noch das anzurechnende Einkommen berücksichtigt werden. Dabei haben sich die Freibeträge laut der Bundesagentur für Arbeit zum 1. Juli 2023 erhöht. Das gilt nun laut dem BMAS:

Vom Bruttoeinkommen werden die ersten 100 Euro nicht aufs Bürgergeld angerechnet.

Vom Bruttoeinkommen zwischen 100 und 520 Euro werden 20 Prozent nicht aufs Bürgergeld angerechnet.

Vom Bruttoeinkommen zwischen 520 und 1.000 Euro werden 30 Prozent nicht aufs Bürgergeld angerechnet.

Vom Bruttoeinkommen zwischen 1.000 und 1.200 Euro - bei Berechtigten mit einem minderjährigen Kind bis 1.500 Euro - werden 10 Prozent nicht aufs Bürgergeld angerechnet.

Junge Menschen unter 25 Jahren dürfen ihr Einkommen unter Umständen bis zur zur Minijob-Grenze - aktuell 520 Euro - behalten.

Beispiel: Wie viel Bürgergeld bekommt ein Paar ohne Kinder?

Wir haben eine Beispielrechnung - angelehnt an die Bürgergeld-Beispiele des BMAS - für den Bürgergeld-Anspruch von einem Paar ohne Kinder aufgestellt. Dafür gehen wir von zwei volljährigen Partnern aus:

Der Regelbedarf für beide Partner beträgt jeweils 451 Euro und liegt insgesamt bei 902 Euro .

und liegt insgesamt bei . Die Kosten für Unterkunft und Heizung belaufen sich auf insgesamt 472 Euro .

. Der Gesamtbedarf liegt bei 1.374 Euro .

. Davon wird das zu berücksichtigende Einkommen - im Beispiel sind das 0 Euro - abgezogen.

- abgezogen. Nach Abzug des Einkommens ergibt sich für das Paar ohne Kinder ein Bürgergeld-Anspruch in Höhe von 1.374 Euro.

Wie sieht das Beispiel aber mit einem volljährigen und einem minderjährigen Partner aus? Hier würde sich nur der Betrag für den Regelbedarf ändern. Dieser würde bei 922 Euro statt 902 Euro liegen. Geht man nun von denselben Kosten für Unterkunft und Heizung sowie demselben anzurechnenden Einkommen aus, ergibt sich ein Bürgergeld-Anspruch in Höhe von 1.394 Euro.

Achtung: Wie hoch das Bürgergeld tatsächlich ausfällt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Die genaue Höhe erfahren Bürgergeld-Berechtigte in der Regel von dem für sie zuständigen Jobcenter . Wer schon vorher wissen möchte, in welche Richtung es geht, kann den Bürgergeld-Rechner nutzen.