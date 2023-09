Bürgergeld-Mehrbedarf 2024 bei Schwangerschaft: Der Betrag steigt

Arbeitsminister Hubertus Heil hat eine deutliche Erhöhung des Bürgergeldes zum Jahr 2024 angekündigt. Was bedeutet das für Schwangere? Wie viel Mehrbedarf erhalten sie?

31.08.2023 | Stand: 17:13 Uhr

Anfang 2023 hat das Bürgergeld die Sozialhilfe HartzIV abgelöst, ein Jahr später, zu Beginn des Jahres 2024 soll das Bürgergeld drastisch erhöht werden. Der Deutschen Presseagentur dpa erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) am 29. August um welchen Betrag der Regelsatz des Bürgergeldes am 1. Januar 2024 steigen werde. Damit ändert sich nicht nur der Regelsatz des Bürgergeldes, sondern auch einige Mehrbedarf-Beträge.

Bürgergeld 2024: Auf welchen Betrag steigt der Regelsatz?

Mit Beginn des Jahres 2024 wird der Regelsatz des Bürgergeldes deutlich steigen, wie Heil am 29. August in Berlin verkündete. Von 502 Euro, wie es sie seit dem 1. Januar 2023 gibt, wird der Regelsatz ab dem 1. Januar 2024 563 Euro betragen. Der Regelsatz steigt also um 61 Euro. Das bedeutet eine Erhöhung um 61 Euro, immerhin zwölf Prozent.

Der Bürgergeld-Regelsatz ist nicht für alle gleich, so erhalten Paare beispielsweise etwas weniger Geld. In anderen Fällen kommt zu dem Regelsatz mehr Geld hinzu, das heißt dann Mehrbedarf. Mehrbedarf erhalten beispielsweise Alleinerziehende mit Kind oder Menschen mit Behinderung.

Bürgergeld-Erhöhung 2024: Wie viel Mehrbedarf bekommen Schwangere?

Auch Schwangere haben bei dem Bürgergeld einen Anspruch auf Mehrbedarf. Dieser ist so geregelt, dass sie einen Prozentsatz des Regelsatzes zusätzlich zum Regelsatz erhalten. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erhalten werdende Mütter ab der 13. Schwangerschaftswoche einen Mehrbedarf von 17 Prozent. Dieser Mehrbedarf ist gültig bis zum Ende des Monats, in dem die Entbindung stattfindet.

Das bedeutet, dass Schwangere einen Mehrbedarf von 17 Prozent des Regelsatzes erhalten. Im Jahr 2023, in dem der Regelsatz noch 502 Euro beträgt, sind das immerhin 85,34 Euro. Insgesamt erhalten Schwangere dieses Jahr also Bürgergeld in Höhe von 587,34 Euro.

Mit der Erhöhung des Bürgergeld-Regelsatzes von 502 Euro auf 563 Euro im Jahr 2024, wird aber auch der Mehrbedarf für Schwangere steigen. Am dem 1. Januar 2024 erhalten Schwangere also statt 85,34 Euro Mehrbedarf, 95,71 Euro Mehrbedarf, mehr als zehn Euro mehr. Gemeinsam mit dem Regelsatz erhalten Schwangere ab 2024 also insgesamt 658,71 Euro Bürgergeld, eine deutliche Steigerung zu davor.

Übrigens: Neben dem Regelsatz und diversen Arten von Mehrbedarf erhält man als Bürgergeld-Bezieher noch mehr Geld. Das Jobcenter übernimmt die Miete, die Heizkosten und außerdem einige Reparaturen und Anschaffungen.

