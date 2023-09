Die Bürgergeld-Regelsätze sollen in Deutschland regelmäßig angepasst werden. Doch wann steht die nächste Erhöhung der Sozialleistung an?

04.09.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Das Bürgergeld soll seit dem 1. Januar 2023 als Nachfolger von HartzIV den Bürgern in Deutschland helfen, die steigenden Lebenshaltungskosten zu bewältigen und ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Aber wann können die Empfänger mit der nächsten Erhöhung rechnen?

Bürgergeld: Wann ist die nächste Erhöhung?

Die gute Nachricht für die mehr als fünf Millionen Empfänger des Bürgergeldes ist, dass 2024 eine spürbare Erhöhung der Regelsätze geplant ist. Der Satz für Alleinstehende wird von 502 Euro auf 563 Euro pro Monat steigen. Dies entspricht einer Erhöhung von über 12 Prozent. Mit Partnern allein lebende Erwachsene sollen künftig 506 statt 451 Euro erhalten. Darüber hinaus werden auch für Kinder und Jugendliche die Beträge angehoben. Für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren wird der Betrag von 420 Euro auf 471 Euro steigen. Kinder zwischen dem siebten und 14. Lebensjahr können mit einer Erhöhung von 348 Euro auf 390 Euro rechnen, und für die jüngsten, die unter sechs Jahre alt sind, wird der Betrag von 318 Euro auf 357 Euro steigen.

Doch wann genau soll die Erhöhung für Bürgergeld-Bezieher nun kommen? Laut einem Bericht des MDR-Magazin Brisant ist die Erhöhung für Januar 2024 vorgesehen. "Die Regelsätze werden für alle Generationen, die bedürftig sind, zum 1. Januar deutlich steigen", wird Bundessozialminister Hubertus Heil ( SPD) in dem Beitrag zitiert. Mit der Erhöhung ist also zum 1. Januar 2024 zu rechnen.

Für eine andere Entscheidung wurde Heil kürzlich allerdings stark von den Jobcentern kritisiert. Denn zukünftig sollen Menschen unter 25 Jahren von den Arbeitsagenturen, statt den Jobcentern betreut werden.

Erhöhung: Deshalb steigt das Bürgergeld noch einmal

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass der Regelsatz für das Bürgergeld in jedem Jahr an die Entwicklung der Preise angepasst werden soll. Die Anpassung des Bürgergeldes erfolgt demnach in zwei Schritten:

Die Basisfortschreibung: Der Regelbedarf wird anhand der Entwicklung aktueller Preise und der Nettolöhne und -gehälter in regelmäßigen Abständen erhöht. Die ergänzende Fortschreibung: Der oben genannte Regelbedarf wird in diesem Schritt zusätzlich anhand aktueller Preisentwicklungen fortgeschrieben. Die Veränderungsrate des Preisindex' im zweiten Quartal des betreffenden Jahres wird dabei ermittelt und die einzelnen Werte des betreffenden Jahres denen des Vorjahres gegenübergestellt. Mit diesem Schritt soll die Inflation deutlich besser abgefedert werden, als zu HartzIV-Zeiten.

Bürgergeld: Erhöhung nicht ausreichend?

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) bezeichnete die Anpassung des Regelsatzes gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) als "positives Zeichen", so die Verbandsvorsitzende Michaela Engelmeier. Sie betonte, dass durch diese Anhebung auch viele andere Menschen profitieren würden, da sich auch die Beträge der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entsprechend erhöhen.

Im Gegensatz dazu kritisierte der Sozialverband VdK die vorgeschlagene Erhöhung als zu verzögert und unzureichend. VdK-Präsidentin Verena Bentele äußerte, dass die Anpassung der Regelsätze angesichts der andauernden Inflation überfällig sei. Der Paritätische Wohlfahrtsverband äußerte ebenfalls Bedenken und betonte: "Die festgelegten Beträge spiegeln weiterhin Armut wider und entsprechen nicht der tatsächlichen Lebenssituation vieler Menschen."

Der Paritätische Gesamtverband hatte das Bürgergeld mehrfach als ungenügend bezeichnet. Laut dem Armutsbericht des Verbandes deckt der aktuelle Satz, einschließlich Bürgergeld, Altersgrundsicherung und Erwerbsminderung, nicht den tatsächlichen Mindestbedarf. Dieser sollte nach eigenen Berechnungen des Verbandes bei 725 Euro liegen.

Übrigens: Der Bezug von Bürgergeld geht mit einigen Pflichten aber auch Rechten einher. So gibt es bestimmte Jobs, die Bürgergeld-Berechtigte annehmen müssen, wenn die Arbeit als zumutbar gilt. Außerdem müssen potentiell Berechtigte dem Jobcenter ihre Kontoauszüge vorlegen, wenn sie Bürgergeld beantragen wollen. Dabei können einige Angaben jedoch geschwärzt werden. Dafür gibt es neben Ausgaben wie dem Schulbedarf für Kinder und Jugendliche, einige spezielle Kosten, die das Jobcenter sogar im Rahmen des Bürgergelds übernimmt, obwohl man vielleicht nicht damit gerechnet hätte.