Bürgergeld: Was ist das Vermittlungsbudget und wer kann es nutzen?

Raus aus der Arbeitslosigkeit und rein in einen neuen Job: Was erstens gar nicht immer so leicht zu sein scheint, ist zweitens meist mit gewissen Kosten verbunden. Schließlich müssen eventuell Bewerbungsfotos gemacht oder beglaubigte Kopien von Zeugnissen angefertigt werden, vielleicht steht für eine neue Stelle sogar ein Umzug an. Bürgergeld-Bezieher, die mit ihrem Regelsatz wirtschaften müssen, wird mit "Leistungen aus dem Vermittlungsbudget" unter die Arme gegriffen. Unter welchen Umständen, wer für was Geld aus diesem Topf bekommt, lesen Sie in diesem Text.

Was versteht man unter Vermittlungsbudget?

Auch wenn kein rechtlicher Anspruch besteht, dass die Bundesagentur für Arbeit Kosten erstattet, die bei der Suche nach einer (neuen) Stelle entstehen: Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass genau solche Kosten übernommen werden. Grundlage dafür sind zwei Paragrafen im Sozialgesetzbuch, Paragraf 16 Absatz 1 und 3 im SGB II sowie Paragraf 44 im SGB III. Diese erklären, sehr verkürzt gesagt, wie die Agentur für Arbeit Leistungen für die Eingliederung in Arbeit bereitstellen kann.

Eine Förderung aus dem Vermittlungsbudget soll, so betont es das Bundesministerium Arbeit und Soziales, Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose beim Weg in eine Beschäftigung unterstützen. Hierunter fallen demnach auch Bürgergeld-Empfänger. So sollen "flexibel, zielgerichtet und bedarfsorientiert unterschiedliche Hemmnisse beseitigt und dabei den spezifischen Bedürfnissen der Arbeit- und Ausbildungssuchenden Rechnung getragen werden".

Was sind Leistungen aus dem Vermittlungsbudget?

Zu den Hemmnissen etwa zählt es für Bezieher von Bürgergeld, den finanziellen Aufwand zu stemmen, der bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle entstehen kann. So können laut Bundesagentur für Arbeit folgende Ausgaben erstattet werden:

Fahrten zu einem Vorstellungsgespräch

Übernachtungskosten, falls erforderlich

Umzugskosten, wenn ein solcher für die neue Stelle nötig ist

Voraussetzungen für Leistungen aus dem Vermittlungsbudget

Um die Leistungen beziehen zu können, bedarf es allerdings einer Reihe an Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Allen voran müsse sich aktiv um eine neue Stelle gekümmert werden, in welcher man langfristig versicherungspflichtig arbeitet, so die Agentur. Da es sich bei einer solchen Kostenerstattung um eine Ermessensleistung handelt, müsse die Höhe der Förderung angemessen sein. Sichergestellt werden müsse zudem, dass beispielsweise keine andere öffentlich-rechtliche Stelle gleichartige Leistungen erbringt.

Die Bundesagentur für Arbeit betont zudem, dass es wichtig sei, den entsprechenden Antrag zu stellen, noch bevor die eigentlichen Kosten entstehen. Im Nachgang dann müssen die entstandenen Kosten nachgewiesen werden.

So wird das Vermittlungsbudget online beantragt

In nur drei Schritten ist es gemäß der Bundesagentur für Arbeit möglich, das Vermittlungsbudget online zu beantragen:

Die Kosten für die Erstattung auf der Internetseite der Agentur online über folgenden Link anmelden Die Agentur entscheidet gemäß der Voraussetzungen, ob eine Erstattung infrage kommt Wenn bewilligt: Unterlagen wie etwa Rechnungen nachreichen

