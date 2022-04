BVB - Dynamo Kiew live: Termin, Übertragung und alle Infos zu dem Benefizspiel

Borussia Dortmund und Dynamo Kiew treffen im Rahmen eines Benefizspiels aufeinander. Das Match wird live im TV und Stream gezeigt. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung.

22.04.2022 | Stand: 07:14 Uhr

Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an und bereits zahlreiche Menschen vor Ort wurden getötet oder schwer verletzt. Hilfe wird im ganzen Land dringend benötigt. Für den guten Zweck findet daher am 26. April 2022 ein Benefizspiel zwischen der ukrainischen Mannschaft Dynamo Kiew und dem deutschen Erstligisten Borussia Dortmund statt, das vom ZDFübertragen wird.

Kommentiert wird das Spiel von Reporter Oliver Schmidt. Außerdem begleitet Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Übertragung. Nach dem Benefizspiel strahlt der Sender um 19.55 Uhr außerdem ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Krieg in Europa– Hilfe für die Ukraine" aus.

Wann ist der Anstoß der Partie Borussia Dortmund - Dynamo Kiew? Und wie läuft die Übertragung des Benefizspiels ab? Die Antworten auf diese Fragen viele weitere Infos zu den beiden Vereinen finden Sie hier. Außerdem halten wir eine Bilanz aller Spiele der beiden Mannschaften für Sie bereit.

Termin: Wann ist der Anstoß beim Benefizspiel BVB vs. Dynamo Kiew? - Datum und Uhrzeit

Borussia Dortmund trifft am Dienstag, 26. April 2022, auf Dynamo Kiew. Beginn des Benefizspiels ist um 18.00 Uhr. Gespielt wird im Signal Iduna Park in Dortmund.

Übertragung: So sehen Sie das Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew live im Free-TV und Stream

Das Freundschaftsspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew wird im Free-TV übertragen. Hier informieren wir Sie darüber, wo Sie die Partie überall live mitverfolgen können:

Spiel: Borussia Dortmund - Dynamo Kiew, Benefizspiel

Borussia Dortmund - Dynamo Kiew, Benefizspiel Datum: Dienstag, 26. April 2022

Dienstag, 26. April 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr (Beginn der Übertragung um 17.40 Uhr)

18.00 Uhr (Beginn der Übertragung um 17.40 Uhr) Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im Live-Stream:ZDF-Mediathek

Das Match zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew wird im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDFstrahlt die Partie unter der Marke "sportstudio live" ab 17.40 Uhr in seinem Programm aus. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das Spiel auch online im Live-Stream des Senders verfolgen. Das Angebot ist kostenlos. Eine Registrierung ist hierfür nicht erforderlich.

Teams: Infos zu Borussia Dortmund und Dynamo Kiew

Hier finden Sie zwei kurze Steckbriefe der beiden Mannschaften:

Borussia Dortmund

Name: Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund

Trainer: Marco Rose

Gründung: 19. Dezember 1909

Spielstätte: Signal Iduna Park

Ort: Dortmund

Liga: Bundesliga

Dynamo Kiew

Name: FK Dynamo Kiew

Trainer: Mircea Lucescu

Gründung: 1. November 1927

Spielstätte: Walerij-Lobanowskyj-Stadion (Olympiastadion)

Ort: Kiew

Liga: Premjer-Liha

Bilanz: Freundschaftsspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew

Laut den Daten des Fußballportals fußballdaten.de begegneten sich die beiden Mannschaften Borussia Dortmund und Dynamo Kiew in der Vergangenheit erst zwei Mal auf dem Fußballplatz.

Beide Spiele liegen weit zurück und fanden im Jahre 2001 im Rahmen der damaligen Gruppenphase der Champions League statt. Eines der beiden Spiele konnte der BVB für sich entscheiden. Das andere Match wurde mit einem Unentschieden beendet.