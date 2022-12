Cecilia Asoro im Dschungelcamp 2023: Sie gewann schon eine TV-Show

Model und Reality-Star Cecilia Asoro zieht ins Dschungelcamp 2023. Woher ihr "Ruhm" rührt und was man über ihr Privatleben, ihren Beruf und Ex-Freund weiß, lesen Sie hier.

19.12.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Cecilia Asoro zieht als eine der jüngsten Kandidatinnen unter den insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Terilnehmern von "Ich bin ein Star holt mich hier raus" (IBES) ins Dschungelcamp 2023, als TV-Küken kann man die 26-Jährige allerdings beim besten Willen nicht bezeichnen. Die gebürtige Nordrheinwestfälin hat in Sachen Reality-Show einiges auf dem Kerbholz, ist kameraerprobt und durchsetzungsstark.

Ehemals als ambitionierte Modelkandidatin bei Heidi Klums "Germany's next Topmodel" gestartet, durchlief Cecilia Asoro seitdem sämtliche Reality- und Castingshow-Formate der Privat-Fernsehlandschaft, wobei sie aus einem von ihnen sogar als Gewinnerin hervorging.

In welchen Shows die Wahl-Düsseldorferin überall zu sehen war, welche sie gewann und was sie mit dem Preisgeld anstellte, woher Cecilia Asoro überhaupt kommt, ob sie einen Freund hat und was sonst über ihr Privatleben, Herkunft und ihren Beruf abseits des Fernsehens bekannt ist, all das lesen Sie hier.

Wer ist Cecilia Asoro? Alter, Größe und Herkunft

Name: Cecilia Asoro

Beruf: Model, Reality-Star, Kellnerin, Assistentin für körperlich behinderte Menschen

Alter: 26

Geburtsort: Hamm (Nordrhein-Westfalen)

Wohnort: Düsseldorf

Familienstand: ledig

Geschlecht: weiblich

Ex-Partner: Markus Kok

Kinder: nein

Haarfarbe: schwarz

Instagram: ceciliaasoro

Anfänge bei Germany's next Topmodel und Siegerin bei "The Beauty and The Nerd": Die TV-Karriere von Cecilia Asoro

Los ging es beim heute umtriebigen TV-Star als Model-Anwärterin bei Heidi Klums Model-Castingshow "Germany's next Topmodel". Hier versuchte sie gleich zweimal hintereinander (2015/2016), Modelmama Klum von sich zu überzeugen. Vergeblich. Es folgten Auftritte bei anderen Privatfernseh-Formaten wie "Take me out" (2018, RTL) oder "Der Bachelor" (2019, RTL).

2021 krönte die Tochter eines ghanaischen Vaters und einer Mutter mit italienischen Wurzeln ihre bisherige TV-Karriere mit einem Sieg. Zusammen mit ihrem Nerd Markus gewann sie die auf Zypern gedrehte Show "The Beauty and The Nerd".

Die Kür: 2023 schwingt sich Cecilia Arosos TV-Karriere nun also zu ungeahnten Höhen auf. Am 13. Januar geht es los im Dschungelcamp, das Startdatum von Staffel 16 ist bekannt. Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren alle Übertragungen und Wiederholungen des Erfolgs-Formats - bleibt abzuwarten, wie lange mit Cecilia Asoro.

Eine Übersicht der TV-Stationen von Cecilia Aroso

„Germany’s Next Topmodel“ (2015/2016, ProSieben)

„Take Me Out“ (2018, RTL)

„Der Bachelor“ (2019, RTL)

„The Beauty and The Nerd“ (2021, ProSieben)

„Prominent getrennt (2021, RTL)

„Are You The One“ – Reality-Stars in Love“ (2022, RTL)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2023, RTL)

Welchen Beruf hat Cecilia Asoro abseits ihrer TV-Karriere?

Abseits des Fernsehens geht die 26-Jährige einem bodenständigen Beruf nach, zumindest in der Vergangenheit. Vor ihrer Karriere im Fernsehen arbeitete sie als Kellnerin, parallel zum Rampenlicht seit Ende 2019 als Assistentin für körperlich behinderte Menschen.

Allerdings reichte wohl das Geld ihrer ersten Jobs nicht aus, um alten Rechnungen zu begleichen. Im Interview mit ProSieben verriet die Gewinnerin von "The Beauty and the Nerd", was sie mit dem Preisgeld anstellen will: "Ich möchte Schulden abzahlen, die ich lange mit mir getragen habe. Und Reisen machen, die ich schon immer geplant habe. Aber auch einfach einmal etwas zur Seite legen, falls ich mal in Schwierigkeiten komme, sodass ich sagen kann: Komm, da habe ich etwas und da kann ich was davon nehmen."

Ihr Instagramm-Account dagegen ist vor allem ihrer Model- und TV-Karriere gewidmet. Hier zeigt sie sich lasziv in Modelpose oder schwitzend mit engen Sportleggings im Gym. Alltägliche Schnappschüsse, die von einem anderen Leben erzählen, sind dagegen selten.

Beziehung, Liebesleben und Privates: Hat Cecilia Asoro einen Freund?

Gleich und gleich gesellt sich gern: Nach ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" lernte Cecilia Asoro "Adam sucht Eva“-Teilnehmer Markus Kok (42) kennen (nicht zu verwechseln mit "ihrem" Nerd Markus). Die beiden führten eine Beziehung, bis das Liebesglück nach neun Monaten kippte und das Model auszog.

Doch ihre Wege kreuzten sich wieder: 2021 kämpfte sie mit Markus Kok in der Show "Prominent getrennt" - dort, wo Reality-TV-Sternchen ihre Liebessorgen verarbeiten - um 100.000 Euro. Sie erreichte immerhin Platz 5.

Zurzeit ist die mitteilungsbedürftige Kandidatin single und hat eine aufreibende TV-Liebesbeziehung hinter sich, bringt also gute Voraussetzungen für das Dschungelcamp mit - auch am australischen Lagerfeuer wird bekanntlich gerne mal ganz ungeniert und offenherzig die eine oder andere Beziehungs-Anekdote vor laufenden Kameras ausgeplaudert.

