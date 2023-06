FC Barcelona - VfL Wolfsburg live im Free-TV und Stream: Champions-League-Finale der Frauen 2023

Im Finale der Champions-League der Frauen 2023 spielt Barcelona gegen Wolfsburg. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

01.06.2023 | Stand: 10:52 Uhr

Ebenso wie bei den Männern neigt sich auch bei den Frauen die Champions-League-Saison 2022/23 dem Ende entgegen. Anfang Juni findet das Endspiel um die Krone im europäischen Fußball der Frauen statt. Im letzten Jahr konnten sich die Damen von Olympique Lyon gegen den FC Barcelona durchsetzen. Die Katalaninnen sind nach der 3:1 Niederlage im letzten Jahr erneut im Finale und möchten in diesem Jahr das Endspiel zu ihren Gunsten entscheiden. 2023 treffen sie im Finale auf die Wölfinnen vom VfL Wolfsburg. Mit 7 deutschen Meisterschaften sind sie zusammen mit dem 1. FFC Frankfurt Rekordmeister der Frauen-Bundesliga.

Wir haben vorab alle wichtigen Informationen wie den Termin und die Uhrzeit des Endspiels für Sie. Darüber hinaus stellen wir Ihnen vor, wie die Übertragung des Finales zwischen Barcelona und Wolfsburg im Free-TV und Stream gehandhabt wird. Zu guter Letzt haben wir dann noch eine Bilanz beider Teams für Sie.

Finale der Champions-League der Frauen: FC Barcelona - VfL Wolfsburg - Termin und Uhrzeit

Eine Woche vor dem UEFA Champions-League-Finale 2023 der Herren findet das Endspiel der Damen am Samstag, dem 3. Juni 2023 um 16 Uhr statt. Austragungsort in diesem Jahr ist das Philips Stadion in Eindhoven.

FC Barcelona - VfL Wolfsburg live im Free-TV und Stream: Übertragung im Champions-League-Finale der Frauen

Um das Endspiel zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg live zu verfolgen, haben sie verschiedene Möglichkeiten. Im Free-TV können Sie die Partie im analogen Fernsehen im ZDFverfolgen. Der kostenpflichtige Streaming-Service DAZNüberträgt das Endspiel auf dem Sender DAZN RISE, der ausschließlich Frauensport überträgt. Anders als bei den gewohnten Abonnement-Modellen steht DAZN RISE kostenfrei zur Verfügung. Sie müssen lediglich Nutzer von waipu.tv sein oder mittels Samsung TV-Gerät SamsungTV Plus empfangen. Zusätzlich können Sie die Partie aber auch auf der Video-Plattform YouTubeim Live-Stream ansehen. Wir haben Ihnen zur Übersicht noch einmal alle relevanten Infos zum Spiel zusammengefasst:

Spiel: FC Barcelona - VfL Wolfsburg, UEFA Women's Champions League 2023, Finale

FC Barcelona - VfL Wolfsburg, UEFA Women's Champions League 2023, Finale Datum: Samstag, 3. Juni 2023

Samstag, 3. Juni 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Philips Stadion, Eindhoven, Niederlande

Philips Stadion, Eindhoven, Niederlande Übertragung im Free-TV: ZDF(plus Stream)

ZDF(plus Stream) Übertragung im Stream:DAZN RISE, YouTube

FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg im Finale der Women's-Champions-League 2023: Die Bilanz beider Teams

Lesen Sie auch

Fußball DFB-Pokal-Finale der Frauen 2023: Wolfsburg - Freiburg live im Free-TV und Stream

Wenn es um den bisherigen Gewinn der UEFA Women's Champions League geht, dann gehen die Wölfinnen eindeutig als Siegerinnen hervor. Bereits zweimal, nämlich in den Jahren 2013 und 2014 konnte sich das Team aus Niedersachsen die europäische Krone aufsetzen. Der FC Barcelona konnte den Titel bisher einmal, nämlich im Jahre 2021 gewinnen. Nach der Niederliga im Finale letztes Jahr gegen Olympique Lyon wollen es die Katalaninnen in diesem Jahr jedoch besser machen.

Wie die Kollegen von sportschau.de zeigen, geht auch der direkte Vergleich in Sachen Siege an die Wolfsburgerinnen. Seit 2014 konnte der VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona vier Siege einfahren, die Spanierinnen jedoch nur einen. Das Torverhältnis liegt mit 5:9 auf Seiten der Wölfinnen.