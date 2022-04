Champions-League-Halbfinale 2022: Termine, Übertragung live im TV oder Stream und Live-Ticker

Bald geht es mit dem Halbfinale der Champions League 2022 weiter. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um Termine, Übertragung im TV und Stream, Spielplan und Teams für Sie, außerdem einen Liveticker.

25.04.2022 | Stand: 09:26 Uhr

Am 22. Juni 2021 startete die inzwischen zum 67. Mal ausgetragene Champions League in die Saison 2021/22. Insgesamt nahmen ganze 80 Fußballklubs an dem internationalen Wettkampf teil - nun sind nur noch vier übrig. Diese treten in vier Spielen gegeneinander im Halbfinale an, das vom 26.04.2022 bis zum 04.05.2022 statt finden wird.

Sie möchten wissen, wie Sie die Partien verfolgen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Übertragung im TV oder Stream, den Spielplan, die teilnehmenden Teams sowie einen Liveticker für Sie, damit Sie bestens gerüstet sind für das diesjährige CL-Halbfinale!

Übertragung beim CL-Halbfinale 2021/22: Laufen die Spiele im Free-TV und Gratis-Stream?

Lediglich das Finalspiel der diesjährigen Champions League-Saison wird im Free-TV übertragen - beim ZDF, um genau zu sein. Zeitgleich wird es auch einen Gratis-Stream geben, den Sie über die Mediathek des Senders erreichen können.

Das Halbfinalspiel wird dementsprechend nicht im kostenfreien Fernsehenübertragen. Hierfür ist der Streaming-DienstDAZN zuständig, ebenso wie Amazon Prime. Beide zeigen, immer abwechselnd, jeweils zwei der insgesamt vier Halbfinalpartien.

Halbfinale der Champions League 2021/22: Spielplan und Termine

Das Halbfinale der Champions League von 2021/22 findet im Zeitraum vom 26. April 2022 bis 4. Mai 2022 statt. Insgesamt vier Partien wird es geben - jeweils zwei Hin- und Rückspiele. Hier haben wir in einer kleinen Übersicht die Termine für die Halbfinalspiele für Sie zusammen gefasst:

26. April 2022 - Halbfinale, Hinspiel

21.00 Uhr: Manchester City - Real Madrid Manchester City vs. Real Madrid in der Champions League : Live-Ticker und Infos zur Übertragung Champions League , Amazon Prime Video

27. April 2022, Halbfinale, Hinspiel

21.00 Uhr: FC Liverpool - Villarreal FC Liverpool und Villarreal in der Champions League : Infos zur Übertragung und Liveticker Champions League , DAZN

3. Mai 2022, Halbfinale, Rückspiel

21.00 Uhr: Villarreal - FC Liverpool Villarreal gegen FC Liverpool in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung Champions League , Amazon Prime Video

4. Mai 2022 , Halbfinale, Rückspiel

21.00 Uhr: Real Madrid - Manchester City Real Madrid - Manchester City in der CL: Alle Infos zur Übertragung und Live-Ticker Champions League , DAZN

Diese Teams sind im Halbfinale der Champions League 2021/22: Die Mannschaften

Insgesamt vier Fußball-Mannschaften konnten einen Einzug ins Halbfinale der diesjährigen Champions League-Saison erspielen. Nach dem Ausscheiden des FC Bayern München im Viertelfinale ist in dieser Saison kein deutsches Team mit dabei, das Anwärter auf den Sieg ist. Hier die Teilnehmer im Kampf um den ersten Platz im Überblick:

Real Madrid

Manchester City

FC Liverpool

FC Villareal

Liveticker zum Champions-League-Halbfinale 21/22:

Sie haben keine Möglichkeit, das Halbfinale der Champions League 2021/22 im Fernsehen oder Stream zu verfolgen? Dann müssen Sie dennoch nicht darauf verzichten, denn in unserem digitalen Datencenter bleiben Sie stets auf dem neusten Stand. Hier werden in unserem Liveticker alle Infos zum aktuellen Spiel wie Tore, gelbe und rote Karten, Auswechslungen und alles rund um den Spielverlauf bereit gestellt, sodass Sie nichts verpassen!

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".