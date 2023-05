ChatGPT: Wie und wo kann ich meine Daten löschen?

Die Bedenken zum Datenschutz bei KI-Modellen werden immer größer. Wie können Sie ChatGPT sicher nutzen?

Nach der ursprünglichen Freude über die Künstliche Intelligenz ChatGPT, die menschenähnlich kommuniziert, äußern sich nun vermehrt kritische Stimmen. Diese reichen von Experten und Expertinnen über Datenschutzbeauftragte bis zu Parlamenten. Hier erfahren Sie, wie Ihre Daten bei ChatGPT sicher sind und rückwirkend gelöscht werden können.

Wie sicher ist Künstliche Intelligenz? Bedenken und Forderungen zu Datenschutzrichtlinien

Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sprach zuletzt in seiner Rede von einer Ambivalenz des technischen Fortschritts. Steht auf der einen Seite Technik für Neuerung, Freiheit, wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand, beeinflusst sie auf der anderen Seite Grundrechte, individuelle Entscheidungen, soziale wie institutionelle Praktiken.

Das Europaparlament teilt diese Ansicht. Die EU-Staaten haben bereits im Dezember 2022 Regeln zum Umgang und der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz aufgestellt, in denen festgelegt ist, dass KI die Grundrechte einhält und ohne Schäden zu verursachen angewandt werden kann. Seit April 2023 untersuchen die Datenschützer der Bundesländer ChatGPT genauer, in Italien wurde der Chatbot in diesem Zeitraum gar komplett gesperrt. Um die zunehmende Kontrolle und Gefahren von KI einzugrenzen, fordern Experten und Prominente, darunter Elon Musk, in einem offenen Brief einen Entwicklungsstopp.

Da auch immer mehr Verbraucher und Verbraucherinnen Sorgen um die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten haben, erfahren Sie im Folgenden, wie Sie Ihre Daten rückwirkend löschen können.

Datenschutz bei ChatGPT: Wie steht OpenAI zum Schutz von Daten?

Auf seiner Seite erklärt das Unternehmen OpenAI, Hersteller von ChatGPT, dass künstliche Intelligenz der Gesellschaft dienen soll. Gleichzeitig habe das Unternehmen den Anspruch, sichere und nützliche Intelligenzen zu bauen. Deshalb nutzt das Unternehmen die bei ChatGPT von Nutzern eingegebenen Daten zur Weiterentwicklung seiner Modelle.

ChatGPT: So können Sie Ihre Daten löschen lassen

Da ChatGPT auf der Erfassung von Texten für das Sprachprogramm basiert, speichert die Software Chatverläufe und Daten. Unter den Einstellungen lassen sich bei ChatGPT die Trainingsdaten für die Verbesserung der Sprachmodelle und die Speicherung des Chatverlaufs ausschalten. Aber Achtung: Die Daten werden dennoch für 30 Tage gespeichert.

Um Ihre Daten zu löschen, können Sie ein Formular an OpenAI senden. Dieses verlinkt der Hersteller in seinen FAQs. Hier können Nutzer und Nutzerinnen beantragen, dass ihre Daten nicht für diese Zwecke verwendet werden. Laut diesem Formular bemüht sich OpenAI, nur eine kleine Auswahl von Kundendaten zur Verbesserung ChatGPTs einzusetzen, löscht diese jedoch nach Einreichung des Formulars.

Das Formular verweist zunächst auf die Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen OpenAIs. Darauffolgend geben Sie Ihre E-Mail Adresse, Ihre "Organization ID" und Ihren Nutzernamen, die Sie in den Einstellungen Ihres Accounts finden, an. Das Formular wird nach Absenden bearbeitet. Informationen über den weiteren Verlauf erhalten Sie dann über Ihre angegebene E-Mail Adresse.