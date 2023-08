Cheat Day: Der Schlüssel zum erfolgreichen Abnehmen oder eine Diätfalle?

Wer eine Diät beginnen möchte, kommt um den Begriff "Cheat Day" nicht herum. Doch was ist damit eigentlich gemeint und welche Auswirkungen hat er auf den Abnhemerfolg?

02.08.2023 | Stand: 12:40 Uhr

In der Welt der Diäten gibt es einen Begriff, der immer wieder auftaucht: der Cheat Day. Dieser "Schummeltag", an dem alle Diät-Regeln gebrochen und alle verbotenen Lebensmittel erlaubt sind, wird oft als Geheimwaffe für erfolgreiches Abnehmen angepriesen. Aber ist ein Cheat Day wirklich so effektiv, wie behauptet wird? Oder birgt er vielleicht sogar Risiken für Ihre Diätziele?

Was ist ein Cheat Day?

"Cheat" bedeutet auf Deutsch "Schummeln", mit Spicken in einer Klassenarbeit oder Prüfung hat der Cheat Day allerdings nichts zu tun. Der Cheat Day gilt gemeinhin als Tag, an dem die Regeln einer Diät außer Kraft gesetzt werden können. An einem solchen Tag können Sie also essen, was Sie möchten, ohne Kalorien zu zählen und sich Gedanken über Kohlenhydrate und Fett zu machen. Die Idee hinter dem Cheat Day ist, dass ein solcher Tag dabei helfen könnte, eine Diät, die oftmals sehr strikt sein kann, besser durchzuhalten.

Cheat Day: Das sind die Vorteile

Der Firmenfitness-Anbieter Hansefit erklärt auf seiner Website, dass ein Cheat Day dabei helfen kann, Heißhungerattacken zu reduzieren und die Motivation während einer Diät aufrecht zu erhalten. Zudem soll ein Cheat Day dafür sorgen, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) bestätigt auf eine Anfrage unserer Zeitung, dass ein Cheat Day das Durchhaltevermögen und die Motivation für das Gros der Tage einer Diät, sich gesund zu ernähren, erhöhen kann. Zudem signalisiere der Cheat Day dem Körper, dass er genug Nahrung bekomme und nicht hungern müsse. Dies könne den Stoffwechsel aufrechterhält und den Jojo-Effekt verhindern, erklärt Diplom-Ökotrophologin Silke Restemeyer von der DGE auf Anfrage.

Nachteile und Risiken eines Cheat Days

Die DGE warnt vor den Risiken eines Cheat Days, insbesondere für stark Übergewichtige und Menschen mit eher unkontrolliertem Essverhalten. Wenn man in der Woche zu streng mit sich ist, bestehe nämlich die Gefahr, es am "Schlemmertag" zu übertreiben und gegebenenfalls sogar eine Essstörung zu entwickeln, warnt Restemeyer. Auch Diabetiker und Menschen mit Stoffwechselerkrankungen sollten auf Anraten der DGE keinen Cheat Day machen.

Cheat Day sinnvoll? Wie Sie den Cheat Day effektiv nutzen

Es ist wichtig, auch an einem Cheat Day auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Ein Cheat Day sollte Ihnen nicht als Entschuldigung für eine sonst ungesunde Ernährung dienen. Stattdessen sollte er als Belohnung und Motivationshilfe während einer Diät fungieren. Die DGE betont, dass auch an einem Cheat Day die Gesamtenergiebilanz nicht über den Wochenbedarf hinausgehen darf, sonst kann ein Cheat Day den Abnehmerfolg behindern und sogar zu Gewichtszunahme führen. "Auch an einem Cheat Day sollte man also nicht wahllos alles essen, sondern man kann hier mal zu Lebensmitteln greifen, die man sich sonst nicht gönnt. Werden viele zuckerreiche Lebensmittel verzehrt, steigt der Blutzuckerspiegel stark an", sagt Restemeyer.

Die Methode eignet sich also eher für Personen mit festen Ernährungsmustern und -bewusstsein und solche, die leichtes Übergewicht reduzieren bzw. ein paar Pfunde verlieren möchten. Bei stark Übergewichtigen und Menschen mit unkontrolliertem Essverhalten ist von dieser Methode abzuraten, sie fallen eher in gewohnte Rhythmen und Ernährungsmuster zurück.

Cheat Day: Gibt es Alternativen?

Statt eines ganzen Cheat Days empfehlen einige Experten ein sogenanntes "Cheat Meal" oder sogar kleinere "Cheat Snacks" über die Woche verteilt. Diese könnten für Sie leichter zu kontrollieren sein und führen weniger wahrscheinlich zu übermäßigem Essen, wie Sie bei einem ganzen Cheat Day möglicherweise Gefahr laufen. Dies berichtet Hansefit.