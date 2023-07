Comeback der Spice Girls? Victoria Beckham sorgt mit einem Video für neue Gerüchte

Kehrt Victoria Beckham zur Girlband "Spice Girls" zurück? Darauf deutet ein neues TikTok-Video hin. Was darin zu sehen ist und wie wahrscheinlich eine Wiedervereinigung ist.

26.07.2023 | Stand: 14:54 Uhr

In den 90er-Jahren galten sie als die Girlband schlechthin: Die "Spice Girls". Seit der faktischen Trennung der fünf Frauen im Jahr 2008 kursieren immer wieder Gerüchte um ein Comeback in der Originalbesetzung. Nun sorgt Ex-Mitglied Victoria Beckham alias "Posh Spice" mit einem TikTok-Video für neue Spekulationen.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschlandberichtet, ist der Clip bei einer Karaoke-Party zum Debüt von Fußballstar Lionel Messi in der Major League Soccer bei Inter Miami entstanden. Das Video zeigt einen Auftritt Beckhams, bei dem sie, gemeinsam mit ihrem Ehemann David Beckham, den Spice-Girls-Hit "Say you'll be there" (1996) singt.

Was bei vielen Fans auf Social Media für die neuen Spekulationen sorgt, ist die Bildunterschrift, die Beckham unter den Clip gesetzt hat: "Aufwärmen der Stimme in Miami! Mehr kommt noch". Durch diese Andeutung sammeln sich unter dem TikTok-Beitrag viele Kommentare, in denen die Rückkehr der Mode-Ikone zur Band "Spice Girls" vermutet wird.

Comeback der Spice Girls: Die Band ist mit Victoria Beckham in Kontakt

Gerüchteüber eine Wiedervereinigung kursieren bereits seit Wochen. Allmählich werden die Indizien handfester. Im Mai hatte das Band-Mitglied Mel B. (48) alias "Scary Spice" gegenüber der britischen Zeitung The Sun verkündet, dass die Band an einem neuen Projekt arbeite, das "ziemlich bald" bekannt gegeben werden soll. In Bezug auf eine Zusammenarbeit mit Victoria Beckham sagte Mel B. : „Nun, es geht nicht darum, sie zu überzeugen. Ich meine, sie hat mich und meine Mutter eingekleidet, als ich meinen Ritterorden bekommen habe, also sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben“.

Der letzte Auftritt der Girlband in Originalbesetzung fand im Jahr 2012 statt. Seit Victoria Beckham im Jahr 2001 ihre Solo-Karriere startete und ein Mode-Label gründete, hatte sie immer wieder erklärt, dass eine Wiedervereinigung für sie vorerst nicht in Frage komme. Auch ihre drei Kinder führte die Popsängerin als Grund gegen ein Comeback an. Trotz allem herrsche zwischen den Bandmitgliedern kein Streit, wie Mel B. gegenüber The Sun bestätigte: "Es ist nicht so, dass wir nicht miteinander reden. Sie war wirklich damit beschäftigt, ihre Modelinie zu machen und David bei seinen Umzügen und seiner Karriere zu unterstützen, und offensichtlich hat sie einen Haufen Kinder."

Laut Spice-Girl-Mitglied Mel C. ist ein Comeback nur eine Frage der Zeit

Allerdings hatte Mel C. alias "Sporty Spice" Gerüchteüber einen gemeinsamen Auftritt der Band beim Glastonbury-Festival 2024 bereits im Januar zurückgewiesen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschlandberichtet. Dennoch spielte sie auch darauf an, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Spice Girls ihr Comeback feiern: "Wir würden gerne in Glasto spielen", sagte Mel C. dem Guardian. "Es passt nur nicht in den aktuellen Plan mit den Mädels. Wir wollen zurück auf die Bühne - alles ist noch in der Schwebe".