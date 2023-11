Weltklimakonferenz 2023: Teilnehmer, Themen und Ergebnisse

Am Donnerstag beginnt die UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai. Welche Themen stehen heuer im Mittelpunkt? Wer nimmt teil und wie steht es um die Ergebnisse? Ein FAQ.

29.11.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Zum 28. Mal findet heuer die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Zwei Wochen lang geht es um Maßnahmen zum Umgang mit dem Klimawandel. Rund 70.000 Teilnehmende werden laut dem Gastgeberland 2023, den Vereinigten Arabischen Emiraten , erwartet. Doch wer reist an? Um welche Themen geht es und wie sehen die Ergebnisse aus? Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um den COP28 auf einen Blick.

Wann und wo findet die Weltklimakonferenz 2023 statt?

Dieses Jahr findet die UN-Weltklimakonferenz von Donnerstag, 30. November 2023, bis Dienstag, 12. November 2023, statt. Ausgetragen wird sie in Dubai .

Wer nimmt am COP28 in Dubai teil?

Bei der COP27, der Weltklimakonferenz vergangenes Jahr im ägyptischen Scharm el Scheich, wurden rund 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Dieses Jahr reisen mit voraussichtlich 70.000 Besucherinnen und Besuchern aus 197 Ländern doppelt so viele in den Vorjahren an.

Dazu zählen Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister, Nichtregierungsorganisationen sowie Forschende und Vertreter aus Industrie und Wirtschaft . Papst Franziskus hat seinen Besuch aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Der britische König Charles III. hat seine Teilnahme ebenfalls angekündigt.

Wer aus Deutschland zur Klimakonferenz nach Dubai anreist, steht ebenso fest. Es handelt sich um mehr als 250 Regierungsmitarbeiter, darunter Personen aus dem Auswärtigen Amt , dem Bundeskanzleramt , dem Wirtschaftsministerium sowie weiteren Ministerien.

Welche prominenten Politikerinnen oder Politiker aus Deutschland die Klimakonferenz besuchen, ist noch nicht bekannt. Vergangenes Jahr nahm Olaf Scholz am COP27 teil.

Um welche Themen geht es bei der UN-Klimakonferenz 2023?

Wie auch bei den vergangenen UN-Klimagipfeln geht es 2023 wieder um das Pariser Klimaabkommen . Das Abkommen aus dem Jahr 2015 soll sicherstellen, das der weltweite Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt wird. Bei der diesjährigen Konferenz soll eine Zwischenbilanz, genannt "Global Stocktake" (Deutsch: weltweite Bestandsaufnahme), gezogen werden. Es geht darum, zu evaluieren, welche Ziele des Abkommens bereits erreicht wurden, und zu klären, was notwendig ist, um die noch ausstehenden Ziele zu erreichen.

Auch das Thema Globaler Süden steht 2023 wieder auf der Tagesordnungsliste. Konkret geht es um den sogenannten "Loss & Damage Fund" (Deutsch: Verluste-und-Schäden-Fonds), also wie viel Geld dem Globalen Süden zur Verfügung gestellt wird, um bereits entstandene Klimaschäden auszugleichen.

Warum heißt die Weltklimakonferenz COP28?

Die Abkürzung COP steht für "Conference of the Parties", auf Deutsch "Konferenz der Parteien". Damit gemeint sind jene Vertragsländer, die 1992 beim ersten Weltklimagipfel im brasilianischen Rio de Janeiro eine internationale Klimakonvention unterschrieben haben. Mittlerweile sind 197 Länder dieser Konvention beigetreten. Sie treffen sich einmal jährlich – vergangenes Jahr in Ägypten , davor im schottischen Glasgow.

Wie sehen die Ergebnisse der Klimakonferenz aus?

Sobald die ersten Ergebnisse des Klimagipfels bekannt werden, gibt es sie an dieser Stelle.