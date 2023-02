Corona-Regeln in Berlin: Das gilt im Februar 2023

Immer mehr Bundesländer lockern Corona-Verordnungen wie Quarantäne- und Maskenpflicht. Und Berlin? Ein Blick auf die aktuell gültigen Regeln der Hauptstadt.

15.02.2023 | Stand: 06:38 Uhr

Die Corona-Regeln in Deutschland wurden im Oktober 2022 verschärft. Ziel der Maßnahmen war und ist insbesondere den Schutz von vulnerablen Gruppen im Herbst und Winter zu verbessern, so die Bundesregierung.

Die bundesweiten Corona-Maßnahmen gelten trotz Rede von einem Ende der Pandemie und anziehenden Lockerungen der Länder auch im neuen Jahr - vorerst bis zum 7. April 2023. Sie wurden in zwei Pakete unterteilt – die sogenannten "Winterreifen" und "Schneeketten". Letztere können von den Ländern ergriffen werden, wenn sich die Lage verschärft und eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Ein Teil der Regeln gilt bundesweit. Doch es gibt auch Maßnahmen, über die die Länder selbst entscheiden können.

Mit der Aufhebung der Maskenpflicht im Fernverkehr ab Donnerstag, den 2. Februar, fällt wie in allen anderen Bundesländern auch im Berliner Personennahverkehr (ÖPNV) die Pflicht zum Tragen einer Nasen- und Mundbedeckung. Auch die Regeln zur Isolationspflicht von Corona-Infizierten sollen sich im Februar ändern. Einen Überblick über alle Maßnahmen, die in Berlin im Februar 2023 gelten, lesen Sie hier.

Corona-Regeln Berlin im Februar 2023: Maskenpflicht an bestimmten Orten

Seit dem 1. Oktober gilt bundesweit ein Corona-Basisschutz, der im Neujahr jedoch gelockert wurde. Nachdem etwa die Hälfte aller Bundesländer die Maskenpflicht im Regionalverkehr abgeschafft haben, zieht der Bund nun nach. Ab Donnerstag, den 2. Februar, ist die Pflicht zum Tragen einer Maske im Fernverkehr aufgehoben. In Berlin gilt sie dann nur noch an folgenden Orten:

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen : Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht.

: Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht. Arztpraxen: Patienten und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Corona-Regeln Berlin im Februar 2023: Diese Maßnahmen wären möglich

Um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten, können die Bundesländer zusätzlich zu der bundesweit verschärften Maskenpflicht eigenständig weitere Corona-Maßnahmen ab Oktober einführen. In Berlin gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Zudem gibt es eine Testpflicht in Justizvollzugsanstalten und Heimen der Jugendhilfe. Diese zusätzlichen Maßnahmen wären auch in Berlin möglich:

Innenräume : Eine Maskenpflicht für medizinische oder FFP2-Masken könnte auch in Innenräumen eingeführt werden.

: Eine Maskenpflicht für medizinische oder FFP2-Masken könnte auch in Innenräumen eingeführt werden. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Auch hier könnte eine Maskenpflicht gelten. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind.

: Auch hier könnte eine Maskenpflicht gelten. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind. Schulen und Kitas: Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie eine Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben.

Corona-Regeln Berlin im Februar 2023: Regeln zu Hygiene und Abstand

Wenn die Berliner Regierung eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur für das gesamte Bundesland oder eine bestimmte Region feststellt, sind folgende weitere Maßnahmen möglich:

Veranstaltungen : Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zudem kann eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen eingeführt werden. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen ist möglich.

: Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zudem kann eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen eingeführt werden. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen ist möglich. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport: Für Groß- und Einzelhandel, Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe und bei Veranstaltungen im Freizeit-, Kultur- und Sportbereich kann die Erstellung von Hygienekonzepten gefordert werden.

Corona-Regeln Berlin im Februar 2023: Gilt in Berlin noch Quarantäne und Isolationspflicht?

Einige Bundesländer haben die Isolationspflicht bereits aufgehoben, die Bundeshauptstadt ließ sich bis in den Januar hinein noch Zeit zum Bedenken. Es galt nach wie vor, wer positiv auf Corona getestet wird, muss sich auch weiterhin direkt in Quarantäne begeben. Damit könnte nun auch an der Spree schon bald Schluss sein. Denn die Berliner Gesundheitsverwaltung wird zur nächsten Sitzung des Senats am kommenden Dienstag das Auslaufen der Basisschutzmaßnahmenverordnung empfehlen, die noch bis zum 12. Februar gilt. Das kündigte die Behörde jedenfalls Ende Januar dieses Jahres an.

Demnach soll auch in Berlin die bisher geltende Isolationspflicht für Corona-Infizierte entfallen. Das Vorgehen, so die Gesundheitsbehörde, sei eng mit dem Nachbarland Brandenburg abgestimmt, wo die Pflicht zur Quarantäne ebenfalls zum 13. Februar auslaufen soll.

Corona-Regeln im Februar 2023: Fällt auch in Berlin die Maskenpflicht im ÖPNV?

Im hoch frequentierten Nahverkehr der Millionenstadt Berlin galt auch noch bis ins neue Jahr hinein die Maskenpflicht im ÖPNV. Das ändert sich nun. Denn in allen Bundesländern wird spätestens mit dem Wegfall der Maskenpflicht im Fernverkehr am Donnerstag den 2. Februar auch die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung aufgehoben. Daran wird auch die im Februar erneut stattfindende Landtagswahl an der Spree nichts ändern.

