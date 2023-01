Corona-Regeln in Brandenburg: Die Maßnahmen im Januar 2023

Seit Herbst gibt es angepasste Corona-Regeln. Doch mancherorts fielen bereits Isolationspflicht und die Regel zur Maskenpflicht im ÖPNV. Und in Brandenburg? Die aktuellen Bestimmungen.

03.01.2023 | Stand: 10:16 Uhr

Der Winter ist da – und damit auch bald eine neue Corona-Welle? Um das zu verhindern, gelten seit Oktober verschärfte Corona-Regeln in Deutschland. Einem entsprechenden Gesetz hat der Bundesrat abschließend zugestimmt. Ziel der neuen Maßnahmen ist insbesondere den Schutz von vulnerablen Gruppen im Herbst und Winter zu verbessern, so die Bundesregierung auf ihrer Webseite.

Vorerst gelten die neuen Corona-Regeln bis 7. April 2023. Die Maßnahmen wurden in zwei Pakete unterteilt – die sogenannten "Winterreifen" und "Schneeketten". Letztere sollen greifen, wenn sich die Lage verschärft und eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Teilweise gelten die Regeln bundesweit, bei manchen Maßnahmen haben die Länder die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob diese greifen sollen oder nicht.

Die brandenburgische Landesregierung bleibt zunächst trotz der aktuellen Debatte über ein absehbares Ende der Pandemie beim sogenannten Basisschutz. Sie behält sich aber schärfere Regeln je nach Lage vor. Wie der RBB berichtet, soll in Brandenburg eine Warnampel eingeführt werden. Dann soll die Lage in Krankenhäusern ausschlaggebend für weitere Corona-Maßnahmen sein. Für die Sieben-Tage-Inzidenz soll es keinen Schwellenwert mehr geben.

Corona-Regeln Brandenburg im Januar 2023: Maskenpflicht an bestimmten Orten

Bundesweit wurde zum 1. Oktober ein Basisschutz eingeführt. Dabei gilt die die Maskenpflicht bundesweit an bestimmten Orten. Hierbei haben die Länder keinen Handlungsspielraum. Die Maskenpflicht gilt an folgenden Orten:

Fernverkehr : Das Personal und Kinder ab sechs Jahren müssen mindestens eine medizinische Maske tragen. Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

: Das Personal und Kinder ab sechs Jahren müssen mindestens eine medizinische Maske tragen. Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen : Es gilt eine Test- und eine FFP2-Maskenpflicht.

: Es gilt eine Test- und eine FFP2-Maskenpflicht. Arztpraxen: Patienten und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Corona-Regeln Brandenburg im Januar 2023: Kommt 3G in Restaurants?

Damit die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur weiterhin gewährleistet bleibt, können die Bundesländer zusätzlich zu der bundesweit verschärften Maskenpflicht eigenständig weitere Corona-Maßnahmen einführen. Auch in Brandenburg wären dann diese zusätzlichen Maßnahmen möglich:

ÖPNV : Die Länder können eine Maskenpflicht (FFP2 oder medizinisch) für Fahrgäste und medizinische Masken für das Personal einführen.

Innenräume : Auch in Innenräumen können medizinische oder FFP2-Masken vorgeschrieben werden.

Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Auch hier könnte eine Maskenpflicht gelten. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind.

: Auch hier könnte eine Maskenpflicht gelten. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind. Schulen und Kitas: Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und in Kindertageseinrichtungen sowie eine Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben.

Corona-Regeln Brandenburg im Januar 2023: Regeln bei Veranstaltungen

Sollte die Regierung von Brandenburg eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur für das gesamte Bundesland oder eine bestimmte Region feststellen, kann sie auch folgende Maßnahmen beschließen:

Veranstaltungen : Im Außenbereich können die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zudem kann eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen eingeführt werden. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen ist möglich.

: Im Außenbereich können die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zudem kann eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen eingeführt werden. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen ist möglich. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport: Hier gilt dieselbe Regelung wie bei Veranstaltungen.

Corona-Regeln Brandenburg im Januar 2023: Quarantäne

Wer sich mit Corona infiziert hat, muss auch nach wie vor für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation. Ein Freitesten nach den fünf Tagen ist nicht verpflichtend. Die Voraussetzung für die Beendung der Isolation ist aber, dass der oder die Betroffene seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Die Isolationspflicht bei einer Infektion beträgt also weiter mindestens fünf Tage.

Corona-Regeln Brandenburg im Januar 2023: Fällt auch in Brandenburg die Maskenpflicht im ÖPNV?

Nein, denn das Brandenburger Kabinett hatte die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs vor Weihnachten bis 11. Januar verlängert. Die Maskenpflicht gilt auch für Besucher von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose in geschlossenen Räumen.

Doch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) könnte bald in den Kurs von Bayern, Sachsen-Anhalt und SchleswigHolstein einschwenken und auf die Pflicht, in Bussen, S-, Straßen und Regionalbahnen eine Nasen- und Mundbedeckung zu tragen, verzichten. Woidke möchte dies jedoch - und hier unterscheidet sich Brandenburg von den drei genannten CDU-geführten Bundesländern - nur unter enger Absprache mit den Ländern tun: "Wenn es zutrifft, was Herr Drosten und viele andere Fachleute sagen, scheint es sinnvoll, dass wir bald auf alle Maßnahmen verzichten können", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Aber das sollte bundesweit einheitlich abgestimmt sein."

