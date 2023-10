Corona-Symptome im Jahr 2023: Was sind die Anzeichen der aktuellen Varianten?

Manche Corona-Varianten zeigen besondere Symptome auf. Welche Varianten und Sublinien derzeit zirkulieren und welche Corona-Symptome 2023 vorherrschen, lesen Sie hier.

10.10.2023 | Stand: 06:19 Uhr

In diesem Sommer hat wohl kaum mehr jemand viel Zeit mit Gedanken an Corona verschwendet. Trotzdem wurden immer wieder neue Varianten des Virus mit zum Teil besonderen Symptomen entdeckt. Seit Anfang Juli steigen die Fallzahlen laut dem Robert-Koch-Institut ( RKI ) und dem Corona-Pandemie-Radar des Bundesgesundheitsministeriums wieder leicht an. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 7 Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Verantwortlich sind verschiedene Corona-Varianten.

Welche Corona-Varianten zirkulieren derzeit in Deutschland?

Aktuell zirkulieren laut dem RKI in Deutschland vor allem sogenannte Rekombinanten. Diese machten in der 37. Kalenderwoche - vom 11. bis 17. September - einen Anteil von 100 Prozent aus. Dabei haben EG .5.1.3 sowie EG .5.1 - beide Sublinien gehören zur Eris-Variante ( EG .5) - jeweils 50 Prozent der zirkulierenden Sublinien ausgemacht. An welchen Symptomen sind sie aber zu erkennen?

Corona-Symptome 2023: Wie sind die aktuellen Varianten zu erkennen?

Menschen, die an Corona erkranken, leiden meistens unter den gleichen Symptomen - egal welche Variante oder Sublinie sie erwischt hat. Wie das Bundesgesundheitsministerium auf infektionsschutz.de schreibt, ähneln die Krankheitszeichen von Covid-19 dabei den Symptomen anderer Atemwegserkrankungen.

Das sind laut infektionsschutz.de die häufigsten Symptome bei Corona-Erkrankungen:

Halsschmerzen

Heiserkeit

Husten

Fieber

Schnupfen

Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

Zu den weiteren Symptomen zählen etwa Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche, Schwellungen der Lymphknoten, Hautausschlag, Bindehautentzündung oder auch Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall.

Trotzdem wurden bei verschiedenen Sublinien und Varianten von Covid-19 bereits eigene Symptome entdeckt. Bei der aktuell zirkulierenden Eris-Variante zu der auch die beiden Sublinien EG .5.1.3 sowie EG .5.1 gehören, gehen Experten der Universität Basel laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) davon aus, dass EG .5 nicht grundlegend anders als andere Varianten ist.

Hinsichtlich der Krankheitszeichen deuten laut dem RND Daten der Johns-Hopkins-Universität darauf hin, dass die " Symptome die gleichen sind wie bei anderen Varianten". Neben Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, Fieber und Schnupfen berichtet fr.de außerdem von diesen typischen Symptomen bei EG .5: