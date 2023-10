CSU-Ergebnis 2023: Wie viel Prozent holte die Partei bei früheren Wahlen?

Die Landtagswahl 2023 ist beendet und laut der ersten Hochrechnungen bleibt die CSU die stärkste Kraft in Bayern. Doch wie schnitt die Partei von Ministerpäsident Markus Söder bei früheren Wahlen ab?

08.10.2023 | Stand: 19:41 Uhr

Die Landtagswahl in Bayern ist immer ein politisches Großereignis, das weit über die Grenzen des Freistaats hinaus Beachtung findet. Besonders im Fokus steht dabei die Christlich-Soziale Union ( CSU ), die seit Jahrzehnten die politische Landschaft Bayerns stark prägt.

Doch wie hat sich die Partei im Laufe der Zeit entwickelt? Welche Höhen und Tiefen hat sie durchlebt, und was sagen die Zahlen über ihre politische Stärke aus? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Wahlergebnisse der CSU in Bayern seit 1946 und analysieren, welche Trends sich abzeichnen.

CSU-Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern - Wie viel Prozent holte die Partei früher?

Die CSU hatte in Bayern schon immer ein großes Gewicht und das wird auch laut der aktuellen ARD-Hochrechnungen zu den Landtagswahl-Ergebnissen 2023 in Bayern so bleiben. Da liegt die CSU derzeit bei 36,9 Prozent (Stand 18.50 Uhr). Dabei handelt es sich um ein vorläufiges Wahlergebnis. Allerdings lief es für die Konservativen um Ministerpräsident Markus Söder in der Vergangenheit auch schon mal besser. Hier die Auflistung aller Ergebnisse der CSU bei den Landtagswahlen in Bayern in Prozent:

1. Wahlperiode 1946/1950 : 52,3 %

: 52,3 % 2. Wahlperiode 1950/1954 : 27,4 %

: 27,4 % 3. Wahlperiode 1954/1958 : 38,0 %

: 38,0 % 4. Wahlperiode 1958/1962 : 45,6 %

: 45,6 % 5. Wahlperiode 1962/1966 : 47,5 %

: 47,5 % 6. Wahlperiode 1966/1970 : 48,1 %

: 48,1 % 7. Wahlperiode 1970/1974 : 56,4 %

: 56,4 % 8. Wahlperiode 1974/1978 : 62,1 %

: 62,1 % 9. Wahlperiode 1978/1982 : 59,1 %

: 59,1 % 10. Wahlperiode 1982/1986 : 58,3 %

: 58,3 % 11. Wahlperiode 1986/1990 : 55,8 %

: 55,8 % 12. Wahlperiode 1990/1994 : 54,9 %

: 54,9 % 13. Wahlperiode 1994/1998 : 52,8 %

: 52,8 % 14. Wahlperiode 1998/2003 : 52,9 %

: 52,9 % 15. Wahlperiode 2003/2008 : 60,7 %

: 60,7 % 16. Wahlperiode 2008/2013 : 43,4 %

: 43,4 % 17. Wahlperiode 2013/2018: 47,7 %

*Quelle: Bayerischer Landtag

Lesen Sie auch

Bayern-Wahl Alle Ergebnisse der Bayern-Wahlen seit 1946

Bei der vergangenen Wahl, also im Jahr 2018 lautete das amtliche Endergebnis für die CSU 37,2 Prozent. Die Partei gewann dadurch 85 Sitze im bayerischen Landtag.

CSU-Ergebnisse im Rückblick: Abwärtstrend hält an

Die CSU erlebte in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg einen stetigen Aufstieg. Von 27,4 Prozent im Jahr 1950 stieg die Zustimmung auf ein Hoch von 62,1 Prozent im Jahr 1974. Dieses Ergebnis markiert den Höhepunkt der CSU-Dominanz in Bayern . Nach Jahren der Volatilität schien sich das Ergebnis der CSU ab 2008 zwar stabilisiert zu haben, insbesondere die Ergebnisse der letzten beiden Wahlen zeigen aber einen verstärkten Rückgang.

Das vorläufige Ergebnis der Wahl 2023 ist außerdem das schlechteste Ergebnis der Partei seit insgesamt 70 Jahren. Dennoch kann die CSU ihre Koalition mit den Freien Wählern ( FW ) fortsetzen, um in Bayern die regierende Koalition zu stellen. Die Freien Wähler haben nach ersten Hochrechnungen 14,1 Prozent der Wählerstimmen errungen und kämen damit auf 32 Sitze.

Übrigens: Nicht nur das Abschneiden der CSU hat sich im Laufe der Jahre signifikant geändert. Auch andere Parteien in Bayern haben seit der ersten Landtagswahl im Jahr 1946 Hochs und Tiefs erlebt.