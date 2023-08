"Das große Backen" 2023: Start und Sendetermine von Staffel 11

Auch dieses Jahr meldet sich "Das große Backen" mit einer neuen Staffel zurück. Hier erfahren Sie alles rund um Start und Sendetermine von Staffel 11.

16.08.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Im vergangenen Jahr feierte die beliebte Back-Sendung ihr 10-jähriges Jubiläum. Gefeiert wurde das unter anderem mit einigen hochkarätigen Gästen, wie etwa dem Sterne- und Fernseh-Koch Tim Raue. Obwohl in diesem Jahr nun kein Jubiläum mehr ansteht, erwarten die Zuschauer auch in Staffel 11 von "Das große Backen" wieder einige bekannte Gäste. Der Fokus liegt dabei aber natürlich wie immer auf dem eigentlichen Wettkampf.

Denn in der Back-Show treten seit nun schon mehr als 10 Jahren je acht Hobby-Bäckerinnen und -Bäcker gegeneinander an, um sich selbst "Deutschlands bester Hobby-Bäcker" nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten dabei von echten Schwergewichten der kulinarischen Welt: Vom mehrfachen Pâtissier des Jahres Christian Hümbs und von Schokoladen-Sommelière Bettina Schliephake-Burchardt. Die beiden haben in den vergangenen Staffeln bereits viele talentierte Hobby-Bäcker gesehen und ihre Ansprüche dementsprechend immer weiter nach oben geschraubt.

Wann startet die 11. Staffel der Back-Show? Wo und wann sind die neuen Folgen der 11. Staffel zu sehen? Die Antworten darauf und alles Weitere rund um "Das große Backen" 2023 erfahren Sie hier.

"Das große Backen" 2023: Start von Staffel 11

Mittlerweile gibt es neben dem eigentlichen "großen Backen" auch noch einige Spin-Off-Shows. Eines davon ist "Das große Promibacken", in der anstelle von gewöhnlichen Hobby-Bäckern Prominente den Kochlöffel schwingen. Die andere Variation des Formats ist "Das große Backen - die Profis", bei dem anstelle von Hobby-Bäckern gelernte Konditoren gegeneinander antreten. Dank dieser Sendungen müssen sich die Fans des Formats schon lange nicht mehr mit nur einer Staffel von "Das große Backen" im Jahr zufrieden geben.

Da jedoch sowohl "Das große Promibacken" als auch "Das große Backen - Die Profis" dieses Jahr schon zu sehen waren, wird es jetzt Zeit für das Original und die 11. Staffel von "Das große Backen". Los geht der Wettkampf der Hobby-Bäcker am Mittwoch, dem 30. August. Gezeigt werden die neuen Folgen selbstverständlich wie immer auf Sat.1.

"Das große Backen" 2023: Das sind die Sendetermine von Staffel 11

Die Zahl der Folgen von "Das große Backen" ist jedes Jahr recht beschaulich. Da nur wenige Kandidaten für den Wettbewerb zugelassen werden, wird der Sieger recht schnell ermittelt. In nur sechs Folgen zeigt sich, wer der Hobby-Bäcker des Jahres 2023 wird. Die neuen Folgen gibt es immer wöchentlich auf Sat.1zu sehen. Ausgestrahlt wird "Das große Backen" 2023 immer mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr.

Das sind die Sendetermine von "Das große Backen", Staffel 11:

Folge 1: 30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Folge 2: 06. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

06. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Folge 3: 13. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

13. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Folge 4: 20. September 2023, um 20:15 Uhr inSAT.1

20. September 2023, um 20:15 Uhr inSAT.1 Folge 5: 27. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

27. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Folge 6: 04. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

04. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Folge 7: 11. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

11. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 Folge 8 - Finale: 18. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Die Kandidaten bei "Das große Backen" 2023

In jeder Staffel treten insgesamt acht Kandidaten gegeneinander an. Bei diesen handelt es sich um die besten Bäckerinnen und Bäcker, die sich im Vorentscheid gegen die anderen Bewerber durchgesetzt haben. Da es sich um Hobby-Bäcker handelt, sind jedes Jahr aufs Neue die unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit dabei. Das Spektrum reicht dabei vom alleinstehenden Ingenieur bis hin zur Hausfrau und Mutter.

So unterschiedlich wie die Kandidaten sind auch ihre Kreationen. In den Challenges bekommen sie dabei jede Woche die Gelegenheit, ihre eigenen Ideen kreativ umzusetzen und der Jury zu präsentieren. Bei all dem Wettkampf gibt es bei "Das große Backen" allerdings eine Besonderheit, für die die Show bekannt ist: Es herrscht eine große Kameradschaft unter den Hobby-Bäckern. Mitunter hilft man sich auch gegenseitig, obwohl man ja eigentlich im Wettkampf miteinander steht.

Die Moderatorin bei "Das große Backen" 2023

Moderiert wird die Sendung seit jeher von Enie van de Meiklokjes. Die begeisterte Hobby-Bäckerin hat auf Sixx ihre eigene Back-Show und ist auch sonst mit Leib und Seele mit dabei. Mitunter ist sie so begeistert von den Kreationen der Kandidaten, dass sie diese schon vor der eigentlichen Verkostung durch die Jury probieren muss. Dieser gehörte sie in der ersten Staffel sogar noch selbst an, doch die Bewertung überlässt sie mittlerweile lieber den Profis Christian und Bettina.