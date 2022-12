"Das große Promibacken" 2023: Start, Sendetermine und alle Infos zu Staffel 7

Im Januar 2023 startet auf Sat.1 Staffel 7 von "Das große Promibacken". Hier finden Sie eine Übersicht rund um Start, Sendetermine und der Sendezeit.

28.12.2022 | Stand: 22:15 Uhr

In Staffel 7 von "Das große Promibacken" stellen ab Mitte Januar 2023 wieder acht prominente Kandidatinnen und Kandidaten ihre Backkünste unter Beweis. Für die Promis der Sat.1-Show heißt es "auf die Plätzchen, fertig, backt!"

Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten müssen die Jury nicht nur mit Geschmack und geschickten Fingerfertigkeiten überzeugen, sondern sind zusätzlich starkem Zeitstress ausgesetzt. Wer kann die Jury von sich überzeugen und den goldenen Cupcake mit nach Hause nehmen? Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zu "Das große Promibacken" 2023 rund um Sendetermine, Sendezeit, Kandidaten, Jury und Moderation.

Wann ist der Start von "Das große Promibacken" 2023?

Die Promi-Version der Backshow startet Mitte Januar in eine neue Runde. Die siebte Staffel von "Das große Promibacken" läuft ab Mittwoch, dem 11. Januar 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Immer mittwochs zur Prime-Time wird dann eine neue Folge mit neuen Herausforderungen für die Kandidatinnen und Kandidaten zu sehen sein.

"Das große Promibacken" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Jede Folge der Sendung besteht aus drei Aufgaben, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewältigen müssen. Von der Jury erhalten sie dafür bis zu 20 Punkte und sichern sich mit einer hohen Anzahl das Weiterkommen in die nächste Runde. Wer die Staffel gewinnt, erhält neben dem Goldenen Cupcake auch 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Die neue Staffel wird insgesamt sechs Folgen haben. Hier finden Sie eine Übersicht über die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2023:

Folge 1: Mittwoch, 11. Januar 2023, 20.15 Uhr,Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 18. Januar 2023, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 25. Januar 2023, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 1. Februar 2023, 20.15 Uhr,Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 8. Februar 2023, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 15. Februar 2023, 20.15 Uhr, Sat.1

"Das große Promibacken" 2023: Das sind die Kandidaten

Ab Januar stehen insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Promibacken" 2023 an der Rührschüssel und bereiten ihre süßen Köstlichkeiten bei einem nicht zu unterschätzenden Zeitdruck zu. Der oder die Gewinner oder Gewinnerin erhält zusätzlich zum goldenen Cupcake auch ein Siegergeld von über 10.000 Euro, welches an einen guten Zweck gespendet wird.

Das sind die acht Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 7:

Kai Schumann (Schauspieler)

Sabrina Mockenhaupt-Gregor (Langstreckenläuferin)

Caroline Beil (Schauspielerin und Moderatorin)

Jochen Schropp (Moderator)

Philipp Boy (Kunstturner)

Gerit Kling (Schauspielerin)

Nicole Jäger (Buchautorin und Comedian)

Joey Heindle (Sänger)

Jury bei "Das große Promibacken" 2023

Die Jury in Staffel 7 von "Das große Promibacken" besteht genau wie in den vorherigen Jahren aus zwei bekannten Größen der deutschen Backwelt: aus Bettina Schliephake-Bucharft, Deutschlands Motivtorten-Königin, und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres. In der ersten Prüfung der Show müssen die Kandidatinnen und Kandidaten süße Omeletts aus fluffigem Biskuit exakt nach Rezept herstellen.

Übertragung und Wiederholung von "Das große Promibacken" 2023

Wo gibt es die Übertragung und Wiederholung von "Das große Promibacken" 2023 zu sehen? Im Fernsehen laufen die neuen Folgen auf Sat.1. Auf Joyn gibt es die Sendung außerdem live im Stream und auch als Wiederholung zu sehen.

"Das große Promibacken" 2023: Die Moderatorin

Wie gewohnt wird Moderatorin Enie van de Meiklokjes2023 durch "Das große Promibacken" führen. Seit 2013 moderiert sie die beiden Backsendungen "Das große Backen" und "Das große Promibacken" auf Sat.1. Dank ihrer langjährigen Erfahrung als Konditorin, kann sie den acht Promis mit Tipps und Tricks zur Seite stehen.

Lesen Sie auch