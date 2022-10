"Das große Schlagerjubiläum" 2022: Gäste, Termin, Übertragung und alle Infos

Florian Silbereisen feiert in "Das große Schlagerjubiläum" 2022 seine 100. Musiksendung. Alle Infos rund um Gäste, Termin, Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung haben wir hier für Sie.

18.10.2022 | Stand: 06:15 Uhr

Moderator, Sänger, Schauspieler und Entertainer Florian Silbereisen lädt in seiner 100. Musiksendung die Zuschauer und Studiogäste dazu ein in "Das große Schlagerjubiläum" 2022 mit ihm zu feiern. Wie der Name des Jubiläums-Events schon verrät, dreht sich natürlich alles in der Sendung um den Schlager. Dafür hat sich der Gastgeber auch einige Promis wie Helene Fischer und Andreas Gabalier ins Studio eingeladen, die das Jubiläumsfest gesanglich untermalen werden.

Wann gibt es "Das große Schlagerjubiläum 2022 - auf die nächsten 100!" im TV zu sehen? Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Welche Gäste hat sich Florian Silbereisen ins Studio eingeladen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

Termin von "Das große Schlagerjubiläum" 2022: Wann gibt es die Show zu sehen?

Bei der Jubiläumssendung handelt es sich nicht um eine Live-Show. "Das große Schlagerjubiläum" 2022 wird am 21. Oktober aufgezeichnet und dann einen Tag später am 22. Oktober 2022 um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

"Das große Schlagerjubiläum" 2022: Übertragung live im TV und Stream

"Das große Schlagerjubiläum" 2022 gibt es am Samstag, dem 22. Oktober 2022, live im TV in der ARD zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet neben der Übertragung im Fernsehen auch einen kostenlosen Live-Stream an, der ohne zusätzliche Kosten online über die Hompepage der ARD abgerufen werden kann.

Sendung verpasst? Wiederholung von "Das große Schlagerjubiläum" 2022

Sie haben am 22. Oktober 2022 schon etwas anderes vor oder wollen an diesem Abend etwas anderes im TV ansehen? Das ist kein Problem, denn nach der Ausstrahlung von "Das große Schlagerjubiläum" 2022 ist die Show auf Abruf in der ARD-Mediathek verfügbar. In der Regel können Shows, Serien und Filme bis zu ein Jahr nach der erstmaligen TV-Ausstrahlung abgerufen werden.

Gäste bei "Das große Schlagerjubiläum" 2022: Welche Promis sind dabei?

Für seine Jubiläumssendung hat sich Florian Silbereisen die großen Namen der Schlagerindustrie eingeladen. Mit dabei ist unter anderem Helene Fischer, die zu den absoluten Schlager-Superstars gehört. Alle ihre Alben haben mindestens den Gold-Status erreicht und ihre Platte "Farbenspiel" von 2013 erhielt sogar zwölf Mal Platin. Außerdem mit dabei ist Schlager-Urgestein Jürgen Drews. Der Sänger macht bereits seit den 70er Jahren Musik und ist in den letzten Jahren mit seinen Songs vor allem auf dem Ballermann erfolgreich. Diese Gäste sind bei "Das große Schlagerjubiläum" 2022 dabei:

Helene Fischer

Roland Kaiser

Andreas Gabalier

Kelly Family

Jürgen Drews

Ross Antony

Melissa Naschenweng

Andy Borg

Daniela Katzenberger

Lucas Cordalis

Moderator und Gastgeber Florian Silbereisen vorgestellt

Der 41-Jährige erlangte erstmals deutschlandweit Bekanntheit, als er 2004 die Moderation der "Feste der Volksmusik" von Carmen Nebelübernahm. Die Sendung moderiert er seither und 2016 präsentierte er darüber hinaus erstmals als Nachfolger von Bernhard Brink die Show "Die Schlager des Sommers" und "Die Schlager des Jahres". Neben seiner Karriere als Moderator ist Silbereisen auch Schauspieler und Musiker. 2006 debütierte er als Musical-Darsteller in "Elisabeth" und war außerdem im gleichen Jahr im ARD-Film "König der Herzen" zu sehen. Mit seinem Schlager-Trio "Klubbb3", das er 2015 gründete, schaffte er es bereits auf Platz 7 der deutschen Albumcharts. (AZ)