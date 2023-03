Das ist Taiwan: Größe, Einwohner und Sprache des Inselstaates

Immer wieder ist aktuell von Taiwan die Rede. Dabei geht es meist um den Konflikt mit China. Einwohner, Größe und Sprache – wir stellen Taiwan vor.

01.03.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Die Spannungen zwischen Taiwan und China verschärfen sich immer weiter. Bei dem Konflikt geht es um die Unabhängigkeit von Taiwan. China betrachtet das Land als abtrünniges Gebiet, das wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – zur Not mit militärischer Gewalt. Was ist das für ein Land, das China als Teil der Volksrepublik ansieht?

Größe von Taiwan

Der InselstaatTaiwan liegt 180 Kilometer östlich von China. Taiwan ist 36.197 Quadratkilometer groß. Die Hauptstadt ist Taipeh. Sie liegt im Norden des Landes. Mit Neu-Taipeh bildet sie den größten Ballungsraum des Landes.

Geographische Lage: Wo liegt Taiwan?

Taiwan liegt etwa 160 Kilometer von der Südostküste des chinesischen Festlandes entfernt im Pazifischen Ozean. Seine Nachbarstaaten sind Korea und Japan im Norden sowie Hongkong und die Philippinen im Süden.

Einwohner von Taiwan

In Taiwan leben 23,58 Millionen Menschen. Die Hauptstadt Taipeh hat knapp 2,7 Millionen Einwohner.

Sprachen in Taiwan

In Taiwan wird Chinesisch (Mandarin) gesprochen. Daneben werden auch verschiedene Dialekte wie Taiwanesisch oder Hakka verwendet.

Währung von Taiwan

In Taiwan bezahlt man mit dem Neuen Taiwan-Dollar. Ein Neuer Taiwan-Dollar ist 0,031 Euro wert.

Tsai Ing-wen ist die Präsidentin von Taiwan

Seit Mai 2016 ist Tsai Ing-wen die Präsidentin von Taiwan und damit das erste weibliche Staatsoberhaupt des Landes. Im Januar 2020 wurde sie mit gut 57 Prozent der Stimmen als Präsidentin wiedergewählt. Sie war von 2008 bis 2012 sowie von Mai 2016 bis November 2018 die Vorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei DPP.

Konflikt zwischen Taiwan und China

Die chinesische Regierung sieht den Inselstaat als Teil des chinesischen Territoriums und versteht sich als rechtmäßige Regierung. Auf der Insel hat sich aber eine eigenständige Demokratie entwickelt, die unter anderem von den USA unterstützt wird. In den letzten Jahren befürchten viele eine Eskalation dieser brisanten Konstellation.

Der Konflikt mit China hatte seinen Ausgangspunkt vor vielen Jahren. Im 17. Jahrhundert waren Teile der Insel niederländische und Teile noch spanische Kolonien. Später gehörte sie zum chinesischen Kaiserreich, ehe sie Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg an Japan fiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Taiwan ein Teil der Republik China. Nachdem 1949 in Peking die Volksrepublik China ausgerufen wurde, behielt der Inselstaat den Namen Republik China und bildet den zweiten chinesischen Staat neben der Volksrepublik. In Peking wird Taiwan seitdem als Teil Chinas gesehen.

Wer erkennt Unabhängigkeit von Taiwan an?

Aktuell erkennen 14 Staaten Taiwan als unabhängigen Staat an. Immer mehr Staaten haben in den vergangenen Jahren ihre Beziehungen zu Taiwan abgebrochen. Viele Staaten unterhalten zwar keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, halten aber durch inoffizielle Vertretungen Kontakt. Diese werden Taipei Wirtschafts- und Kulturbüros genannt, die aber nicht den Status einer Botschaft innehaben. Derartige Einrichtungen gibt es weltweit in über 50 Staaten. Auch in Deutschland gibt es eine Taipei-Vertretung.

