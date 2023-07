"Das Mädchen und die Nacht": Start, Handlung, Besetzung und alle Infos zur Serie

Im August läuft die Serie "Das Mädchen und die Nacht". Alles rund um Start, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Besetzung und Handlung gibt es hier.

26.07.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Ein Klassentreffen, das alte Gefühle hochkommen lässt und dafür sorgen könnte, dass ein Verbrechen ans Licht kommt. Diesen Herausforderungen muss sich Thomas in der Mini-Serie "Das Mädchen und die Nacht" stellen, die bald im ZDF erscheinen wird. Was ist nur vor 25 Jahren passiert?

Wir informieren Sie in diesem Artikel rund um Start, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Besetzung und Handlung der Mini-Serie "Das Mädchen und die Nacht".

Wann ist der Start von "Das Mädchen und die Nacht"?

Die Mini-Serie "Das Mädchen und die Nacht" basiert auf einem Roman von Guillaume Musso und spielt an der Cote d'Azur. Am 13. August 2023 geht die Serie im ZDF an den Start, im Anschluss daran wird es an zwei weiteren Sonntagen Folgen geben.

Das sind die Sendetermine von "Das Mädchen und die Nacht"

An drei Sonntagen im August werden die Folgen von "Das Mädchen und die Nacht" ausgestrahlt - und zwar immer im Doppelpack. Insgesamt gibt es sechs Episoden, die je 45 Minuten dauern. Für einen besseren Überblick haben wir hier alle Sendetermine für Sie.

Sonntag, 13. August 2023: Folge 1 "Mord verjährt nicht" und Folge 2 "Wenn die Vergangenheit dich einholt"

Sonntag, 20. August 2023: Folge 3 "Tödlicher Irrtum" und Folge 4 "Alexis Rache"

Sonntag, 27. August 2023: Folge 5 "Wer einmal lügt" und Folge 6 "Mit anderen Augen"

"Das Mädchen und die Nacht": Übertragung im TV und Stream

Lesen Sie auch

ZDF "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht": Sendetermine, Übertragung und alle Infos

"Das Mädchen und die Nacht" wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDFübertragen. An jedem Sonntag beginnt die Übertragung um 22.15 Uhr. Parallel können die Folgen auch in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Hier gibt es eine Übersicht zur Übertragung:

Was? "Das Mädchen und die Nacht"

"Das Mädchen und die Nacht" Wo? ZDF

ZDF Wann? 13., 20., 27. August 2023

Darsteller von "Das Mädchen und die Nacht": Das ist die Besetzung

Die Rollen und die Besetzung von "Das Mädchen und die Nacht" können der unten stehenden Tabelle entnommen werden:

Rolle Schauspieler Thomas Ioan Gruffudd Vinca/Pauline Ivanna Sakhno Maxime Gregory Fitoussy Annabelle Dervla Kirwan Fanny Vahina Giocante Manon Shemss Audat Miss Deville Gunnarsdottir Salóme Francis Cosimo Fusco Richard Rupert Graves YoungFanny Stelle Lelouch Young Thomas Billy Gunnion Young Maxime Loyan Pons de Vier Stéphane Pianelli Mathhias van Khache Alexis Clement Nicolas Robin Olivier Stany Coppet

Das ist die Handlung von "Das Mädchen und die Nacht"

Thomas ist Schriftsteller und ging einst auf eine internationale Schule, wo nun ein Klassentreffen ansteht. Die Einladung dafür wurde ihm von einer besonderen Person übergeben. Eine junge Frau, die aussieht wie die verschwundene Mitschülerin, in die Thomas unsterblich verliebt war. Er reist mit gemischten Gefühlen von London nach Südfrankreich, denn er hat ein dunkles Geheimnis. Vor 25 Jahren beging Thomas gemeinsam mit seinem Freund eine Straftat, die möglicherweise nun ans Licht kommen könnte. Sein Freund Max rät ihm davon ab, wieder nach Frankreich zu kommen, dennoch tritt der Schriftsteller die Reise an.