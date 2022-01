Das sind alle Disziplinen und Sportarten bei Olympia 2022

Olympia 2022 in Peking: Freestyle-Skiing, Skeleton oder Eishockey: Welche altbekannten und neuen Sportarten vom 4. bis 20. Februar dort ausgetragen werden, klären wir in diesem Artikel.

27.01.2022 | Stand: 07:41 Uhr

Sportarten der Olympischen Winterspiele 2022: Die internationalen Athletinnen und Athleten aus aller Welt treten in 15 verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, wenn die Olympischen Winterspiele im Februar 2022 für 16 Tage starten. Einige Sportarten und Wettkämpfe sind 2022 neu und werden zum ersten Mal Teil der Olympischen Winterspiele sein. Alle Sportarten und die einzelnen Disziplinen sowie die neuen Sportarten zeigen wir Ihnen in folgender Übersicht.

Die Sportarten bei Olympia 22 in Peking: Alle Disziplinen auf einen Blick

Sport Sportart Disziplinen (Herren) Disziplinen (Damen) Disziplinen (Mixed) Biathlon

10km Sprint, 20km Einzel , 12,5km Verfolgung, 15km Massenstart , 4 x 7,5km Staffel 7,5km Sprint, 15km Einzel , 10km Verfolgung, 12,5km Massenstart , 4 x 6km Staffel 2 x 6km Damen & 2 x 7,5km Herren Mixed-Staffel Bobsport Bob Zweierbob, Viererbob, Zweierbob, Monobob



Skeleton Einzel Einzel

Curling

Herren Curling Damen Curling Mixed Doppel Curling Eishockey

Herrenturnier Damenturnier

Eislauf Eiskunstlauf Einzel Einzel Paarlauf, Eistanz, Team-Wettbewerb

Eisschnelllauf 500m, 1000m, 1500m, 5000m, 10.000m, Massenstart , Team-Verfolgung 500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, Massenstart , Team-Verfolgung



Shorttrack 500m, 1000m, 1500m, 5000m-Staffel 500m, 1000m, 1500m, 3000m-Staffel 2000m Mixed-Staffel Rennrodeln

Einzel , Doppelsitzer Einzel Team-Staffel Skisport Ski Alpin Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination Mixed-Team

Freestyle-Skiing Springen, Buckelpiste, Skicross, Halfpipe, SLopestyle, Big Air Springen, Buckelpiste, Skicross, Halfpipe, SLopestyle, Big Air Aerials Mixed-Teamwettbewerb

Nordische Kombination Einzel Gundersen Normalschanze/10km, Einzel Gundersen Großschanze/10km, Team Gundersen großschanze/4 x 5km





Skilanglauf 15km Klassisch, 15km + 15km Skiathlon, Sprint Freistil, Teamsprint Klassisch, 4 x 10km Staffel, 50km Massenstart Freistil 10km Klassisch, 7,5km +7,5km Skiathlon, Sprint Freistil, Teamsprint Klassisch, 4 x 5km Staffel, 30km Massenstart Freistil



Skispringen Normalschanze Einzel , Großschanze Einzel , Team Normalschanze Einzel Team

Snowboard Parallel-Riesenslalom, Snowboardcross , Halfpipe, Slopestyle, Big Air Parallel-Riesenslalom, Snowboardcross, Halfpipe, Slopestyle, Big Air Mixed-Team Snowboardcross

Neue Sportarten und Disziplinen bei Olympia 2022 in Peking

Ganze sieben der 15 Disziplinen bei den Olympischen Winterspielen in Peking sind neu. Dazu gehört beispielsweise die DisziplinMonobob für Frauen. Auch die Big-Air-Events im Ski Freestyle für Frauen und Männer waren vorher nicht Teil der Olympischen Winterspiele. Außerdem sind die Mixed-Events folgender Sportarten zum ersten Mal dabei: Ski Freestyle (Big Aerials), Skispringen, Short Track (Teamstaffel) und Snowboard Cross.

Olympia 22 in Peking: Die 15 Disziplinen im Detail

Insgesamt 109 Goldmedaillen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XXIV. Olympischen Winterspiele bei den Winterspielen 2022 gewinnen. Ausführliche Informationen zu einzelnen Sportarten der Olympiade 22 erhalten Sie hier.

Die beliebtesten Wintersportarten bei Olympia

Welche Sportarten sehen sich Wintersport-Fans bei der Winterolympiade am liebsten an? Statistiken zeigen: Skispringen, Biathlon und Ski Alpin sind absolute Publikumsmagneten. Mehr als 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalten zu den entsprechenden Events ein. Aber auch Bobsport, Nordische Kombination und Rodeln locken zahlreiche Fans an die Bildschirme.