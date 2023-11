Das sind die größten Pop Kulthits der 70er

In den 70er-Jahren sind in der Musikszene einige Pop Hits entstanden, die bis heute als bedeutende Kultklassiker gelten. Lesen Sie hier, welche 10 Songs dazugehören.

28.11.2023 | Stand: 17:08 Uhr

Die 1970er-Jahre waren eine äußerst kreative Ära für die Popmusik, und es gab viele Hits, die zu Kultklassikern wurden. Die Dekade war geprägt von vielseitigen kulturellen Strömungen, gesellschaftlichen Veränderungen und einer beeindruckenden Bandbreite musikalischer Genres. Bands und Künstler haben in diesem Jahrzehnt Songs veröffentlicht, die bis heute zu den angesagtesten Kulthits zählen: Von bewegenden Balladen bis zu mitreißenden Disco-Beats prägten diese Songs die 70er-Jahre und hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Popgeschichte. Erfahren Sie in diesem Artikel, welche 10 Songs dazugehören und noch weitere Fakten über die Pop-Kulthits.

Hinweis: Das Ranking stellt lediglich eine Auswahl zehn bekannter Kulthits dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da es viele weitere unvergessliche Pop-Hits aus den 70er-Jahren gibt, die einen erheblichen kulturellen Einfluss hatten.

Die größten Pop Kulthits der 70er: Platz 1 bis 5

1) Bohemian Rhapsody (Queen)

Dieses epische Stück von Queen ist bekannt für seine komplexe Struktur und vielseitigen Genreelemente. Es wurde von Freddie Mercury geschrieben und ist auf dem Album "A Night at the Opera" aus dem Jahr 1975 zu finden. Das Lied zeichnet sich durch seine unkonventionelle Struktur aus, die Elemente von Rock, Ballade, Oper und Hard Rock kombiniert. Das Lied ist deutlich länger als andere Single-Auskopplungen, weshalb das Label damals gegen eine Single-Veröffentlichung war, doch die Band setzte sich durch und so wurde es innerhalb weniger Wochen zum Megahit, wie uDiscover berichtet.

2) Stairway to Heaven (Led Zeppelin)

"Stairway to Heaven" wurde erstmals 1971 auf dem Album "Led Zeppelin IV" veröffentlicht. Obwohl es nie als Single veröffentlicht wurde, wurde es dennoch zu einem der bekanntesten und meistgespielten Songs. Auch wenn Led Zeppelin eher dem Rock zugeordnet wird, hatte "Stairway to Heaven" einen beträchtlichen Einfluss auf die Popmusik in den 70er-Jahren.

3) Born to Run (Bruce Sprigsteen)

"Born to Run" wurde als Titeltrack von Bruce Springsteens drittem Studioalbum "Born to Run" veröffentlicht. Das Album erschien im August 1975 und wurde zu einem Meilenstein in der Karriere vom amerikanischen Rocksänger, Bruce Springsteen. Das Lied wurde von Springsteen selbst geschrieben. Es hat einen beträchtlichen kulturellen Einfluss ausgeübt und wird laut Radiobob oft als Hymne für die Sehnsucht nach Freiheit betrachtet und beschreibt das Motto "Der Weg ist das Ziel".

4) Heroes (David Bowie)

"Heroes" wurde zu einem der bekanntesten Songs von David Bowie und hat eine ikonische Stellung in der Popkultur erreicht. Der Song wurde oft in Filmen, Werbespots und anderen Medien verwendet. "Heroes" wurde im September 1977 als Titeltrack des Albums "Heroes" veröffentlicht.

5) Imagine (John Lennon)

Dieser Song hat sich zu einer Hymne für Frieden und Toleranz entwickelt und gilt als ein Meisterwerk von John Lennon, dem ehemaligen Beatles-Mitglied. "Imagine" wurde 1971 als Titeltrack des Albums mit dem gleichen Namen veröffentlicht. Es ist eines der erfolgreichsten Soloalben von John Lennon. Der Musiker schrieb den Songtext alleine, wurde allerdings von seiner Ehefrau Yoko Ono zum Songtitel inspiriert.

Die größten Pop Kulthits der 70er: Platz 6 bis 10

6) Shine On You Crazy Diamond (Pink Floyd)

"Shine On You Crazy Diamond" wurde in zwei Teilen, Teil I-IV und Teil VI-IX, auf dem Album "Wish You Were Here" der Pink Floyd veröffentlicht. Das Album erschien 1975. Das Stück wurde von den Bandmitgliedern Roger Waters, David Gilmour, und Richard Wright geschrieben. Es ist bekannt als Hommage an den ehemaligen Bandmitglied Syd Barrett, der aufgrund von psychischen Problemen und einem exzessiven Lebensstil die Band verlassen musste. Der Titel "Shine On You Crazy Diamond" bezieht sich laut Classic Rock auf die Initialen von Syd Barrett (SYD).

7) Heart of Gold (Neil Young)

"Heart of Gold" wurde erstmals 1972 auf Neil Youngs Album "Harvest" veröffentlicht. Das Album ist eines der erfolgreichsten und bekanntesten Werke von dem kanadischen Künstler. Die Aufnahme von "Heart of Gold" fand im Februar 1971 in Nashville, Tennessee, statt. Young spielte Akustikgitarre und sang den Hauptgesang, begleitet von anderen Musikern, darunter Linda Ronstadt und James Taylor.

8) No Woman, No Cry (Bob Marley & The Wailers)

No Woman, No Cry" wurde erstmals 1974 auf dem Album "Natty Dread" von Bob Marley & The Wailers veröffentlicht. Der Song wurde von Vincent Ford geschrieben, einem Freund von Bob Marley. Ford betrieb eine Suppenküche in Trench Town, einem armen Stadtteil in Kingston, Jamaika. Die Zeilen "No Woman, No Cry" sind berühmt geworden und werden oft als Aufforderung verstanden, sich keine Sorgen zu machen. Noch immer verstehen viele Menschen diesen Song falsch, weil sie denken, dass das man ohne Frauen (no woman) auch keinen Kummer (no cry) im Leben hat. So ist der Text aber nicht gedacht.

9) Dancing Queen (ABBA)

ABBA trug erheblich zur Popularität von Disco bei, und "Dancing Queen" ist ein zeitloser Hit dieser Ära. Der Kulthit wurde 1976 als Single veröffentlicht und erschien auch auf dem vierten Studioalbum von ABBA, "Arrival". Das Lied wurde zu einem der größten Hits der Band und wird oft als eine der besten Dance-Pop-Hymnen aller Zeiten betrachtet.

10) Angie (The Rolling Stones)

"Angie" wurde 1973 als Single veröffentlicht und ist auch auf dem Album "Goats Head Soup" desselben Jahres zu finden. Der Song wurde von Mick Jagger und Keith Richards geschrieben, den Hauptkomponisten der Rolling Stones. Der genaue Ursprung des Namens "Angie" bleibt unklar, es gibt verschiedene Spekulationen über die Identität der Person, die im Song besungen wird, wie uDiscover berichtet.

