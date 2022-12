Das TV-Programm an Silvester 2022: TV-Tipps für den 31. Dezember

An Silvester laufen auch dieses Jahr wieder einige Highlights im TV. Hier zeigen wir Ihnen, mit welchen Filmen und Shows Sie 2022 ausklingen lassen können.

22.12.2022 | Stand: 10:48 Uhr

Das Jahr 2022 neigt sich zu Ende. Auch dieses Jahr darf das passende Fernsehprogramm am letztes Tag des Jahres nicht fehlen. Die TV-Sender haben vorgesorgt und erneut einige Shows, Filme und Silvester-Klassiker wie beispielsweise "Dinner for One" wieder mit ins Programm gepackt.

Sie möchten mehr über das TV-Programm an Silvester 2022 erfahren? Welche Highlights laufen vormittags, mittags und abends über die Bildschirme? Welche Shows begleiten uns um Mitternacht ins neue Jahr? Hier in diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über mit allen TV-Tipps an Silvester 2022.

Silvester 2022/2023: TV-Tipps am Morgen und am Vormittag

Bibi & Tina - Voll verhext! (ZDF, 8.20 Uhr): Natürlich darf das TV-Programm für Kinder auch nicht zu kurz kommen. Das ZDF startet mit dem Film "Bibi & Tina - Voll verhext" in den Tag. Auf Schloss Falkenstein ist das Chaos eingebrochen: Die Gemäldesammlung von Graf Falko wurde gestohlen. Werden Bibi, Tina und Alex die Täter ausfindig machen? Der zweite Teil der "Bibi & Tina"-Filmreihe zählt zu den erfolgreichsten Kinofilmen aus dem Jahr 2015.

Schlag den Star (ProSieben, 9.45 Uhr): An Silvester zeigt ProSieben im Free-TV noch einmal die Ausgabe, in der Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei "Schlag den Star" gegeneinander antreten. Moderiert wird die Spielshow von ProSieben-Urgestein Elton. Ron Ringguthübernimmt wie gewohnt die Rolle des Kommentators. Wer von den beiden Comedians schafft es, sich gegen seinen Gegener durchzusetzen und 100.000 Euro zu gewinnen?

Karate Kid (Kabel1, 11.25 Uhr): Der 16-jährige Daniel lebt seit kurzer Zeit in Kalifornien, wo es ihm generell auch gut gefällt. Das Problem: Daniel wird an seiner Schule regelmäßig von anderen Jungs verprügelt. Als er aber den japanischen Hausmeister Miyagi kennenlernt, verändert sich sein Leben schlagartig. Der Meister des Karatesports lehrt Daniel die Geheimnisse der asiatischen Kampfkunst.

Silvester 2022: TV-Progamm am Mittag und Nachmittag

Joko & Klaas gegen ProSieben - Klaas‘ persönliches Best-of(ProSieben, 14.20 Uhr): Das Duo Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt fordern seit bereits 33 Folgen in der Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" ihren Arbeitgeber ProSieben heraus. In der neuen Ausgabe an Silvester 2022 blicken die beiden auf die lustigsten und verrücktesten Spiele und Highlights der letzten Jahre zurück.

Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2022 (ZDF, 16.00 Uhr): Das ZDF präsentiert an Silvester einen altbekannten Klassiker. Bei "Dalli Dalli" versuchen prominente Gäste, sich bei den verschiedensten Spielen in Zweierteams gegen ihre Konkurrenten durchzusetzen. Moderiert wird die Spielshow von Johannes B. Kerner. In der Spezialausgabe von "Dalli Dalli" dreht sich diesmal alles um Weihnachten und Silvester.

Dinner for One(NDR 17.35 Uhr): Auch in diesem Jahr lädt Miss Sophie ihre Gäste wieder zum traditionellen Dinner ein. Die Aufgabe von Butler James ist es, sich um das Wohl von Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom zu kümmern. Die Herausforderung für den vielbeschäftigten Butler: es fließt sehr viel Alkohol.

Silvester 2022: TV-Highlights am Abend

Das Beste kommt zum Schluss (RTL2, 18.25 Uhr): Der Mechaniker Carter Chambers und Millionär Edward Cole werden bei ihrem Krankenhausaufenthalt in das gleiche Zimmer gelegt. Beide erhalten die Diagnose Krebs im Endstadium. Zusammen nehmen sie sich vor ein paar aufregende Dinge zu unternehmen, bevor sie sich von ihrem Leben verabschieden müssen. In den Hauptrollen des Films finden sich die beiden bekannten Schauspieler Jack Nicholson und Morgan Freeman.

Wilkommen 2023 (ZDF, 20.15 Uhr): Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner feiern gemeinsam mit Tausenden von Gästen wieder am Brandenburger Tor in Berlin in das neue Jahr. Mit an der Seite der zwei Moderatoren ist in diesem Jahr der deutsche Sänger Sasha. Für die passende Musik am Abend sorgen unter anderem DJ Bobo, die Scorpions, die Band Münchner Freiheit, Malik Harris, YouNotUs, Jupiter Jones, Alex Christensen, Laurell, Aura Dione, Moncrieff, Calum Scott und viele andere musikalische Gäste. Das Motto des Abends lautet "Celebrate at the Gate".

Der Schuh des Manitu - Extra Large (ProSieben, 20.40 Uhr): Der wohl bekannteste Film von Michael Bully Herbig darf an Silvester natürlich auch nicht fehlen. In der Wild West-Komödie möchte Apachenhäuptling Abahachi beim Stamm der Schoschonen einen Kredit aufnehmen, um sich das Lokal des Ganoven Santa Maria leisten zu können. Die Übergabe läuft allerdings ziemlich aus dem Ruder und der Sohn des Schoschonen-Häuptlings wird von Santa Maria erschossen. Da es keine Zeugen gibt, beschuldigt der Ganove Abahachi und seinen Blutsbruder Ranger. Der Fall lässt sich nur aufklären, wenn die beiden Freunde einen längst verloren geglaubten Schatz finden.

Silvester 2022/2023: TV-Progamm in der Nacht

Suicide Squad (ProSieben, 0.30 Uhr): Absurd, aber wahr: In "Suicide Squad" versuchen die böstesten Verbrecher, die Welt zu retten und die Menschheit zu schützen. Der Weg dahin ist allerdings gar nicht so einfach. Der Film zeichnet sich vor allem durch seine prominente Besetzung mit Filmgrößen wie Jared Leto, Will Smith und Margot Robbie aus.

Der rosarote Panther (ARD, 02.10 Uhr): Das Ziel von Inspektor Clouseau ist es, dem Juwelendieb Sir Charles Litton auf die Spur zu kommen. Im Wintersportparadies Cortina d‘Ampezzo ist Clouseau kurz davor, seinen Plan unter Dach und Fach zu bringen. Allerdings merkt der tollpatschige Inspektor nicht, dass ihm seine Frau Simone einen Strich durch die Rechnung macht.

