Vermisste 14-Jährige ist zurück – doch die Rolle von "Mr. Coldkiller" ist unklar

Das vermisste Mädchen aus Dasing hielt sich bei einer Internetbekanntschaft auf. Die Familie ist glücklich über das Auffinden, doch einige Fragen bleiben offen.

Von Bill Titze

11.05.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Ziemlich genau vier Tage war eine 14-Jährige aus Dasing vermisst, nun hat die Suche ein Ende. In Mittelhessenübergab eine Internetbekanntschaft das Mädchen der dortigen Polizei. Am Freitag war die Jugendliche am Dasinger Bahnhof in einen fremden Wagen gestiegen, seitdem bangte die Familie um ihren Verbleib. Umso größer ist nun die Freude bei den Angehörigen.

