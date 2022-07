"Der große TV-Test": Gäste, Sendetermin und Übertragung

Bei "Der große TV-Test" wird das Wissen der prominenten Gäste und der Zuschauer zum Thema TV getestet. Hier erfahren Sie alles rund um Gäste, Sendetermin und Übertragung der Show im TV und Stream.

15.07.2022

Mit "Der große TV-Test" geht RTL mit seinem Quiz-Format in die nächste Runde. Nach "Der große IQ-Test" wird dieses Mal ganz speziell das TV-Wissen der Zuschauer abgefragt. Doch selbstverständlich werden nicht nur die Zuschauer selbst geprüft. Auch dieses Mal sind wieder diverse prominente Gäste aus der Fernsehlandschaft mit dabei.

Wollen Sie wissen, wie gut Sie wirklich über das Fernsehprogramm der Bundesrepublik der vergangenen Jahrzehnte informiert sind? Dann können Sie als Zuschauer online selbst am Quiz Teilnhemen. Wir informieren Sie hier über den Sendetermin, die Übertragung und natürlich die Gäste, mit denen Sie sich in ihrem TV-Wissen messen können.

"Der große TV-Test": Das sind die Gäste

Eine Sendung, in der nur die Zuschauer befragt werden, wäre vermutlich nicht allzu spannend. Deshalb sind bei "Der große TV-Test" wieder prominente Gäste mit dabei, die den Zuschauern zeigen können, was sie alles wissen. Insgesamt sind dieses Mal sechs Gäste mit von der Partie. Bei ihnen handelt es sich um Promis, die ihre Karriere dem Fernsehen zu verdanken haben. Entsprechend haben sie also eigentlich keine Ausrede, falls sich herausstellen sollte, dass sie sich im TV gar nicht wirklich gut auskennen.

Das sind die Gäste, die bei "Der große TV-Test" mitmachen:

Harry Wijnvoord: Wenn sich jemand in der deutschen TV-Landschaft auskennt, dann er. Harry Wijnvoord wurde als Moderator der Kult-Sendung "Der Preiß ist heiß" berühmt. Diese Sendung moderierte er von 1989 bis 1997, was ihn in ganz Deutschland berühmt machte. Kein Wunder, denn er war in dieser Zeit ja in fast allen Haushalten im Fernsehen zu sehen. Nachdem er seine Karriere beim TV zeitweise unterbrochen hatte, nahm er noch weitere, nicht weniger interessante und außergewöhnliche Tätigkeiten auf, darunter eine als Pferde-Auktionator.

Der in den Verona Pooth: Als prominentes Gesicht aus diversen Unterhaltungssendungen kennt sie vermutlich jeder. Angefangen hat Verona Pooth allerdings als Musikerin, die einen Song des erfolgreichen DJ und Produzenten Alex Christensen gesungen hat. Nach einer kurzen Karriere in der Musikbrache folgten dann Unternehmungen als Model und als Schauspielerin. Auch als Moderatorin machte sie Schlagzeilen, als sie die von vielen als anrüchig empfundene Sendung "Peep!" moderierte. Verona Pooth sollte sich also bestens mit der deutschen TV-Geschichte auskennen, sie ist ja schließlich selbst Teil davon.

Der studierte Germanist arbeitete nach seinem Studium zunächst beim Radio und anschließend beim Fernsehen. Dort war er über die Jahre in verschiedenen Sendungen tätig, sowohl als Comedy-Autor, als auch als Reporter vor der Kamera. Momentan ist er am besten für seine Beiträge zusammen mit Fabian Köster für die "heute-Show" im ZDF bekannt. Sarah Mangione: Anders als die meisten anderen Gäste begann Sarah Mangione ihre Karriere nicht direkt bei einem Medienkonzern. Stattdessen arbeitete sie zunächst bei VW, wechselte aber dann nach einem nebenberuflichen Praktikum beim Fernsehen ins Medien-Geschäft. Zwischenzeitlich hatte sie einen eigenen YouTube-Kanal und war als Schauspielerin im Fernsehen zu sehen. Außerdem war sie Gast und/oder Teilnehmerin vieler TV-Produktionen wie beispielsweise "Let's Dance".

Sendetermin von "Der große TV-Test"

Die Sendung ist Teil einer dreiteiligen Sendereihe bei RTL. Nachdem der erste Teil, "Der große IQ-Test", bereits im Juni ausgestrahlt wurde, folgt nun am 16. Juli "Der große TV-Test". In den kommenden Wochen wird dann die letzte der drei Quiz-Sendungen ausgestrahlt werden. Im Fernsehen sind die Shows immer am Ausstrahlungstag um 20.15 Uhr zu sehen.

Übertragung von "Der große TV-Test" im TV und Stream

Die gesamte Sendereihe wird bei RTL im Free-TV ausgestrahlt. Die Sendungen sind jeweils zur Prime-Time um 20.15 Uhr zu sehen. Wer die Sendung stattdessen im Stream sehen möchte, der kann auf den Streamingdienst des TV-Senders zurückgreifen. Nach der Erstausstrahlung wird die Sendung bei RTL+abrufbar sein. Um den Streamingdienst nutzen zu können, ist allerdings ein Abo nötig. Die Nutzung von RTL+ kostet 4,99 Euro monatlich.

"Der große TV-Test": Wiederholung im Free-TV

Eine Wiederholung der Sendung ist bislang nicht geplant. Die einzige bekannte Ausstrahlung erfolgt am 16. Juli um 20.15 Uhr. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, die Sendung aber trotzdem gerne sehen möchte, für den bleibt noch das Streaming als Option. Beim StreamingdienstRTL+ sind die meisten RTL-Sendungen, so auch "Der große TV-Test", auf Abruf verfügbar.

Moderation bei "Der große TV-Test"

Alle drei Quiz-Sendungen der Reihe werden von der bekannten TV-Moderatorin Sonja Zietlow moderiert. Die erfahrene Moderatorin ist spätestens seitdem sie das Dschungel-Camp moderiert den deutschen Zuschauern bekannt. In dieser Sendung holt sie sich jedoch noch zusätzliche Unterstützung: Die Komiker-Legende aus Bayern, Michael Mittermaier. Der passionierte Musik- und Filmliebhaber kennt sich bestens aus.

Das ist das Sendungskonzept bei "Der große TV-Test"

Ebenso wie in den anderen beiden Shows der Quiz-Reihe, "Der große IQ-Test" und "Der große Deutschland-Test", werden auch bei "Der große TV-Test" nicht nur die anwesenden prominenten Gäste, sondern auch die Zuschauer befragt. Dabei gibt es einerseits das Studio-Publikum, das in verschiedene Kategorien eingeteilt wurde, und andererseits die Zuschauer zuhause, die die Fragen online beantworten können. Letzteres können die Zuschauer auf RTL.de tun.