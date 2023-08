"Der Hundeprofi - Rütters Team" vorgestellt: Das sind die Hundetrainer

"Der Hundeprofi - Rütters Team" kümmert sich in einer neuen Staffel um die Probleme von verzweifelten Hundebesitzern. Wir stellen Ihnen das Team genauer vor.

16.08.2023 | Stand: 16:41 Uhr

Auch in diesem Jahr eilt das Team rund um "Hundeprofi" Martin Rütter wieder deutschlandweit Hundebesitzern zu Hilfe. Die Experten haben in den vergangenen Jahren bereits einer Vielzahl von Menschen (und Hunden!) geholfen und so manches Herrchen-Hund-Verhältnis gerettet. In der diesjährigen Staffel von "Der Hundeprofi - Rütters Team" haben die Hundetrainer nun sogar ganze zehn Folgen Zeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und die Probleme der um Hilfe bittenden Hundebesitzer aus der Welt zu schaffen.

Doch wer sind die Hundetrainer aus dem Team von Martin Rütter eigentlich? Diese Frage wird hier beantwortet - wir stellen alle Mitglieder des Teams kurz vor.

"Der Hundeprofi - Rütters Team": Das sind die Hundetrainer

Zusammen mit Martin Rütters sind insgesamt fünf Hundetrainer Teil von "Der Hundeprofi - Rütters Team". Seine vier Teammitglieder hat Martin Rütter dabei nicht nur sorgfältig ausgewählt, er hat sie sogar eigenhändig ausgebildet. Die Hundebesitzer bekommen also garantiert einen Vollprofi zur Seite gestellt, so viel ist sicher.

In der neuen Staffel sind wieder einige bekannte Gesichter aus den vergangenen Episoden mit dabei. Doch es gibt mit Marcel Wunderlich auch einen Neuzugang. Wer die alten Hasen und der Neuling im Team neben Martin Rütter sind, zeigen wir Ihnen hier:

Lesen Sie auch

Tierheim am Limit - warum dort immer mehr Katzen und Hunde landen Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung

Martin Rütter

Martin Rütter RTL/Boris Breuer

"Der Hundeprofi" ist bereits seit 2008 auf Vox unterwegs und zeigt Hundebesitzern, wie sie richtig mit ihren vierbeinigen Freunden umzugehen haben. Dabei gibt es einige Punkte, die er immer wieder aufs Neue erklären muss und die für viele der häufigsten Probleme verantwortlich sind. Dazu zählt das Fehlen von strengen Regeln für die Hunde, die durch Ausnahmen oder unregelmäßige Anwendung der Regeln nur verunsichert werden. Der zweite wichtige Punkt ist das Fehlen von Auslastung für den Hund. Hat dieser nicht genügend Auslastung, dann wir er unruhig und es kommt zu Problemen. Selbstverständlich hat Martin Rütter aber noch deutlich mehr Tipps für die Hundebesitzer parat.

Ellen Marques

Die früher als Kommunikationswirtin in einer Medienagentur arbeitende Ellen Sosa Marques hat schon vor Jahren ihre eigentliche berufliche Bestimmung entdeckt. Bereits seit 2010 ist sie ausgebildete Hundetrainerin und besitzt mittlerweile auch eine eigene Hundeschule in Köln. Sie war schon in der Vergangenheit bei "Der Hundeprofi - Rütters Team" mit dabei und zeichnet sich durch einen sehr direkten Trainingsstil aus.

Sophie Grethe

Auch Sophie Grethe hatte zunächst eine andere Karriere eingeschlagen. Doch nach ihrem Landschaftsarchitektur-Studium wechselte sie langsam das Gewerbe und schon einige Jahre später war sie ausgebildete Hundetrainerin. Ihr Trainingsstil ist sehr methodisch und lehrreich, denn sie fokussiert sich auf die Analyse und Beobachtung des Hund-Mensch-Verhältnisses. Daraus leitet sie dann Trainingsaufgaben ab und vermittelt das erlangte Wissen an den Hundehalter. So versucht sie, die Beziehung zwischen den involvierten Parteien zu verbessern.

Melanie Hofmann

Die Hundetrainerin Melanie Hofmann begann 2013 ihre Karriere als Hundetrainerin bei Martin Rütter. Nachdem ihr der Job bei einer Kinokette nicht mehr gefallen hat, fand sie in ihrer eigenen Hundeschule ihr Glück. So ehrlich und emphatisch wie sie selbst, so ist auch ihr Trainingsstil. In ihrer Hundeschule arbeitet sie allerdings nicht allein, sondern gemeinsam mit ihrer Frau und ihren Angestellten.

Marcel Wunderlich

Einen Karrierewechsel hat auch Marcel Wunderlich hinter sich. Wie auch seine Teamkollegen, war der studierte Informatiker mit dem Anwendungsfach Psychologie mit seinem alten Job nicht mehr zufrieden und wollte lieber "was mit Hunden" machen. Als Hundetrainer hat er dieses Ziel nun erreicht und unterstützt seit einiger Zeit Hunde und ihre Besitzer mit ihren Problemen. Seine Trainingsmethode ist es, die Mensch-Hund-Teams dort abzuholen, wo sie sich derzeit befinden und anschließend auf den richtigen Weg zu bringen.