Der Langlauf-Weltcup 2022/23 in Oslo - Die Live-Übertragung im Free-TV und Stream

Der Skilanglauf-Weltcup geht am Wochenende in Oslo weiter. Wir haben hier eine Übersicht über die Termine und die Live-Übertragung des Wettkampfes im Free-TV und Stream.

08.03.2023 | Stand: 14:33 Uhr

Der Langlauf-Weltcup findet seit Ende November 2022 bis Ende März 2023 statt. Die nächste Etappe des Wettbewerbs ist dabei Oslo. Am Wochenende finden hier die Wettkämpfe der Sportler statt. Dann ist es nicht mehr lang bis zum letzten Wettkampf-Termin im finnischen Lahti.

In Oslo treten die Teilnehmer in der Kategorie "50 km Freisteil, Massenstart" gegeneinander an. Das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Den genauen Zeitplan der Events und alle Infos darüber, wo es im Free-TV oder Stream live mitzuverfolgen ist, haben wir hier zusammengetragen.

Der Zeitplan des Events: Alle Termine des Langlauf-Weltcup 2022/23 in Oslo

Los geht's mit dem Langlauf-Weltcup in Oslo am Samstag, 11. März 2023. An diesem Tag eröffnen die Männer den Wettkampf in Norwegen in der Kategorie "50 km Freistil, Massenstart". Wie es der Name bereits vermuten lässt, treten dabei eine Menge Teilnehmer gleichzeitig gegeneinander an. Anstelle von vielen kleinen, auf das ganze Wochenende verteilten Wettkämpfen, kommt es in Oslo also zum Massen-Wettkampf. Nach diesem sind die Teilnehmer auch garantiert am Ende und können an diesem Wochenende in keiner weiteren Disziplin mehr antreten.

Am folgenden Tag wird das dann von den Frauen wiederholt. Auch diese treten in der Kategorie "50 km Freistil, Massenstart" gegeneinander an.

Samstag, 11. März, 10.30 Uhr: 50 km Freistil, Massenstart (Herren)

50 km Freistil, Massenstart (Herren) Sonntag, 12. März, 10.15 Uhr: 50 km Freistil, Massenstart (Damen)

Der Langlauf-Weltcup in Oslo 2022/23: Live-Übertragung im Free-TV und Stream

Die Übertragung des Langlauf-Weltcups haben schon in den vergangenen Jahren bereits der Privatsender Eurosport und die beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDFübernommen. Der Wettkampf konkurriert jedoch mit den anderen Wintersportarten um die knapp bemessene Sendezeit. Das führt dazu, dass der Langlauf-Weltcup recht unregelmäßig und auf die verschiedenen Sender verteilt zu sehen ist.

Dank der Möglichkeit, den Wettkampf in Oslo auch zu streamen, hat sich das Angebot jedoch ein wenig erweitert. Auch der Streaming-Dienst Joyn bietet ab und zu einen Live-Stream zum Langlauf-Weltcup an.

11. März ab 10.18 Uhr: 50 km Freistil (Herren) im ZDF und im Stream im ZDF-Sportstudio

12. März ab 11.15 Uhr: 50 km Freistil (Frauen) im ZDF und im Stream im ZDF-Sportstudio

Eine Wiederholung der Wettkämpfe ist außerdem am Tag darauf am 13. März ab 9.30 Uhr auf Eurosport zu sehen und eine Zusammenfassung der Wettkampftage gibt es immer bei Eurosport 2 am Abend zu sehen.

Die Sieger beim letzten Langlauf-Weltcup in Oslo

Im vergangenen Jahr kam es beim Wettkampf der Damen in Oslo zu einer besonders emotionalen Situation, die vielen Zuschauern in Erinnerung bleiben wird. Die Norwegerin Therese Johaug lief dort das letzte Rennen ihrer Karriere, die sie in eben diesem Ort begonnen hatte. Sie gewann absolut überzeugend und fing bereits vor der Ziellinie zu feiern an. Von den Tribünen jubelten ihr die Fans und sogar der Kronprinz zu. Es war wohl einer der emotionalsten Momente, die auf dieser Strecke bislang geschehen sind. Und das will was heißen, schließlich ist die Strecke eines der Highlights des Langlauf-Weltcups.

Auch bei den Männern konnte sich im vergangenen Jahr (wieder) ein Norweger durchsetzen. Martin Loewstroem konnte den Wettkampf für sich entscheiden, doch auch seine stärksten Konkurrenten waren norwegische Sportler.