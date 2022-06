"Der Schiffsarzt" auf RTL+: Alle Infos rund um Start, Folgen, Darsteller und Handlung

RTL+ geht mit der neuen Serie "Der Schiffsarzt" an den Start. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Folgen, Darsteller, Handlung und Übertragung.

03.06.2022 | Stand: 06:55 Uhr

RTL bringt zwei der beliebtesten deutschen TV-Formate auf den Bildschirm: Mit "Der Schiffsarzt" ist ab Juni 2022 eine Mischung aus Arzt- und Kreuzfahrtserie beim Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen. Die Übertragung im Free-TV bei RTLfolgt im Laufe des Jahres.

Bei "Der Schiffsarzt" geht es um Dr. Eric Leonhard, der als Arzt auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten beginnt, um private Nachforschungen zu tätigen. Dabei kommen ihm allerdings einige seiner Schiffskollegen in die Quere. Hinzu kommen die Schicksale und Probleme der Patienten an Bord. Kann der Arzt allen Aufgaben auf dem Kreuzfahrtschiff gerecht werden?

Aufgezeichnet wurde "Der Schiffsarzt" auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" der TUI Cruises-Rederei sowie an Land in Berlin und Spanien. Die Dreharbeiten zur Serie fanden im Herbst 2021 statt.

Möchten Sie mehr zur neuen Medical-Drama-Serie "Der Schiffsarzt" auf RTL+ wissen? Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und der Übertragung im Stream.

Ab wann läuft "Der Schiffsarzt"? Start auf RTL+

Die neue Serie "Der Schiffsarzt" sticht am Donnerstag, dem 02. Juni, 2022 in See. Ab diesem Tag stehen alle Folgen beim Streaming-DienstRTL+ zum Abruf bereit.

Wie viele Folgen gibt es bei "Der Schiffsarzt"?

RTL hat insgesamt sechs Folgen für die neue Serie "Der Schiffsarzt" angekündigt. Jede Folge hat eine Länge von 45 Minuten. Ab dem 2. Juni 2022 stehen alle sechs Folgen auf der Streaming-PlattformRTL+ zur Verfügung. Ob "Der Schiffsarzt" mit Staffel 2 fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Das sind die Titel der einzelnen Episoden bei Staffel 1 von "Der Schiffsarzt":

Folge 1: Auf der Suche

Folge 2: Erinnerungen

Folge 3: Gegen das Vergessen

Folge 4: Das verlorene Kind

Folge 5: Familienglück

Folge 6: Neue Erkenntnisse

Welche Darsteller sind bei "Der Schiffsarzt" dabei? Schauspieler in der Besetzung

RTL hat für die neue Serie "Der Schiffsarzt" eine Menge deutscher Schauspieler und Schauspielerinnen mit ins Boot geholt. Hier haben eine Übersicht der Darsteller für Sie zusammengestellt:

Schauspieler Rolle Moritz Otto Dr. Eric Leonhard, Schiffsarzt Anna Puck Henriette Mosbach, Kapitänin Eva Löser Emma, Krankenschwester Frédéric Brossier Joshua, Barmann Sylta Fee Wegmann Sarah, verschwundene Ehefrau des Schiffsarztes Isabelle Julie Geiss Marlene, Assistenzärztin Philipp Christopher Pablo Ruiz, Sicherheitsoffizier Patrick Heinrich Karl Hesse, Privatdetektiv Kai Albrech Michael Mosbach, Ex-Mann von Kapitänin Henriette Martha Haberland Lisa Mosbach, Tochter von Kapitänin Henriette Ekaterina Leonova Darya Petrova, Choreographin

Worum geht es bei der "Der Schiffsarzt"? Das ist die Handlung

Das Leben von Dr. Eric Leonhardändert sich schlagartig, als seine Frau Sarah, die nebenbei auch noch mit dem gemeinsamen Kind hochschwanger ist, plötzlich und ohne jede Spur verschwindet. Sarah hatte ursprünglich den Plan, ihrer Schwester einen Besuch abzustatten, doch dort ist sie nie angekommen. Für die Polizei ist vorerst Eric der Hauptverdächtige, doch die Ermittlungen können kein Licht ins Dunkel bringen.

Eric ist sich sicher, dass Sarah und das Kind, welches mittlerweile auf der Welt sein müsste, am Leben sind, woraufhin er einen Privatdetektiv engagiert. Diesem wird ein Foto zugeschickt, worauf Sarah auf einem Kreuzfahrtschiff zu sehen ist. Eric, der beruflich als Notfallmediziner und Chirurg tätig ist, zögert nicht lange und beginnt daraufhin eine Tätigkeit als Arzt auf dem besagten Kreuzfahrtschiff, um die Suche nach Sarah selbst voranzubringen. An Bord merkt er allerdings schnell, dass er niemanden vertrauen kann, da er nicht weiß, wer von seinen Crew-Kollegen alles was mit Sarahs Verschwinden zu tun haben könnte.

Die Suche nach seiner Frau bleibt jedoch nicht die einzige Herausforderung für Eric. An Bord werden sein ärztlicher Ratschlag und seine Hilfe regelmäßig von Urlaubern beansprucht. Eric schafft es schnell, sich einen guten Ruf als Schiffsarzt aufzubauen, da er sich nicht nur um das gesundheitliche Wohl, sondern auch um die Schicksale seiner Patienten kümmert. Für die Crew an Bord bleibt die Person hinter dem Schiffsarzt allerdings ein Rätsel.

Wo gibt es "Der Schiffsarzt" zu sehen? Übertragung im Stream

Die Medical-Drama-Serie "Der Schiffsarzt" wird beim Streaming-DienstRTL+ ausgestrahlt. Wenn Sie also keine Folge der deutschen Produktion verpassen möchten, benötigen sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+. Dieses gibt es für 4,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Nach Angaben von RTL wird "Der Schiffsarzt" im Free-TV noch im Laufe des Jahres, ebenfalls beim Sender RTL, zu sehen sein. Hierfür steht allerdings noch kein genauer Termin fest.