"Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" in der ARD - TV-Termin, Darsteller und Handlung

"Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" läuft in der ARD. Hier erfahren Sie alles rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung im TV und Stream.

17.10.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Im Rahmen der Reihe "Der Donnerstags-Krimi im Ersten" wird seit 2014 die Krimi-Reihe "Der Usedom-Krimi" ausgestrahlt. "Schneewittchen" ist die mittlerweile 18. Folge dieser Reihe, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut.

Die Serie spielt auf der Insel Usedom und handelt zentral von der Familie Lossow/Thiel. Zu dieser gehört die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow, welche nach dem Verbüßen einer mehrjährigen Haftstrafe für das Erschießen ihres Mannes wieder nach Usedom zurückkehrt. Dort versucht sie, durch die Hilfe bei Mordermittlungen wieder etwas von dem Schaden gut zu machen, den sie angerichtet hat.

TV-Termin von "Der Usedom-Krimi:Schneewittchen"

"Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" ist erst die zweite Episode der Krimi-Reihe, die dieses Jahr ausgestrahlt wird. Die erste war "Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten", welche am 13. Oktober in der ARD zu sehen war. Die neue Episode folgt dabei umgehend und wird am 20. Oktober ausgestrahlt werden. Nach dieser Folge ist nur noch eine weitere des "Usedom-Krimis" für 2022 geplant.

Die Darsteller von "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" - Das sind die Schauspieler der Krimi-Reihe

Da sich die Handlung der Serie auf die Insel Usedom und im Besonderen auf die Familie Lossow/Thiel fokussiert, gibt es keinen allzu großen Wechsel in der Besetzung der Krimi-Reihe. Lediglich die Nebendarsteller, die zu den einzelnen Kriminalfällen gehören, wechseln regelmäßig.

Die große Ausnahme von dieser Regel war der Abgang von Lisa Maria Pothoff, die die Rolle der Julia Thiel spielte. Julia Thiel war sowohl die Tochter von Karin Lossow als auch die leitende Kriminalhauptkommissarin und damit eine der zentralen Figuren der ersten Folgen. Diese waren noch stark auf das zerrüttete Verhältnis zwischen Mutter und Tochter zugeschnitten. Die Nachfolge trat Rikke Lyoff in der Rolle der Kommissarin Ellen Norgaard an.

Im Folgenden haben wir Ihnen einen Überblick über die an der Folge "Schneewittchen" beteiligten Schauspieler und die von ihnen verkörperten Rollen zusammengestellt:

Schauspieler Rolle Katrin Sass Karin Lossow Max Hopp Dr. Brunner Christina Große Annett Ludwig Till Firit Rainer Witt Rainer Sellien Holm Brendel Harriet Herbig-Matten Paula Ludwig Béla Gabor Lenz Karol Wilcek Thomas Dannemann Lehrer Brinkhaus Milena Dreissig Katharina Stozek Robert Gallinowski Sven Jacobsen Lasse Stadelmann Theo Jacobsen Jana Julia Roth Dorit Leonard Göpfert Michael Volker Wackermann Hausmeister Campingplatz Jörn Mensching Schulpsychologe

Die Handlung von "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen"

In der neuen Folge geht es wie immer um einen Mord auf der Insel Usedom. Dieses Mal handelt es sich bei dem Opfer um den Schüler Theo Jacobsen. Dessen Leiche wird von der Schulsekretärin beim joggen gefunden. Der Junge war auch Karin Lossow (Katrin Sass) durch ihre Tätigkeit als Referentin an der Handelsschule bekannt. Sie nimmt daher selbst Ermittlungen auf, um herauszufinden, wie es passieren konnte, dass der als Musterschüler bekannte Theo ermordet wurde. Dabei kommt nach und nach ans Licht, dass Theo keineswegs der unschuldige Junge war, für den ihn alle gehalten haben. Er steckte mitten in einem lukrativen Handel mit Prüfungsergebnissen, die er an seine Mitschüler verteilte.

Die Ermittlungen bewegen sich daraufhin in Richtung des Direktors und der Sekretärin, die möglicherweise davon wussten oder sogar beteiligt waren. Außerdem steht Theos Schwarm, die Tochter der Schulsekretärin, unter Verdacht, irgendwie beteiligt zu sein. Denn Theo war schwer in sie verliebt und versuchte ihr zu beweisen, dass er der Richtige für sie war.

Übertragung von "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" im TV und Stream

Auch diese Folge des "Usedom-Krimis" wird wieder im Rahmen der "Donnerstags-Krimis im Ersten" ausgestrahlt. Daher wird sie am Donnerstag, dem 20. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein.

Für Krimi-Fans, denen die Ausstrahlung unter der Woche zu spät ist, hat das Erste aber auch gesorgt. "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" wird nach seiner Ausstrahlung ganze sechs Monate lang in der ARD-Mediathek auf Abruf bereit stehen.

Film: "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen"

"Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" TV-Termin: 20. Oktober

20. Oktober Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV: ARD

ARD Stream: ARD-Mediathek

Wiederholung von "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen"

Die Filme der Krimi-Reihe "Der Usedom-Krimi" werden immer mal wieder mal in der ARD oder bei Sky-Krimi wiederholt. Die erste Wiederholung findet bereits wenige Stunden nach der Erstausstrahlung in der ARD statt. Dort wird "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" am 21. Oktober um 0.40 Uhr noch einmal ausgestrahlt.