"Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit": Termin, Handlung und alle Infos

"Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit": Alle Infos über Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung finden Sie bei uns.

03.04.2023 | Stand: 14:07 Uhr

"Borchert und die Sünden der Vergangenheit": Der 17. "Zürich-Krimi" verbindet eine spannende Tätersuche mit einem erst spät erkennbaren Motiv. Wir geben Ihnen hier schon mal eine Vorschau auf den Film aus der TV-Reihe "Donnerstags-Krimis" im Ersten .

"Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit": Termin

Die ARD hat die Ausstrahlung des Krimis "Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit" für Donnerstag, 6. April 2023, in ihrem Programm Das Erste angekündigt. Selbstverständlich startet die Übertragung des 89-minütigen Spielfilms zu besten Sendezeit, also um 20.15 Uhr. Für die Ungeduldigen steht der Film laut ARD schon ab 3. April 2023 um 20.15 in deren Mediathek abrufbereit.

Darsteller in "Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit": Schauspieler in der Besetzung

Rolle Darsteller Thomas Borchert Christian Kohlund Dominique Kuster Ina Paule Klink Regula Gabrielli Susi Banzhaf Marco Furrer Pierre Kiwitt Eric Siehler Sönke Möhring Niccoló Nardini Vladimir Korneev Sophia Brandner Alexandra von Schwerin Johannes Lukschy Milton Welsh Enzo Spadino "Giro" Andrei Viorel Tacu Dr. Reto Zanger Robert Hunger-Bühler Urs Aeggi Yves Wüthrich Chorsängerin Lili Winderlich TV-Moderatorin Christine Deggau Peter Schwartz Jörn Knebel Security-Frau Bank Melanie Isakowitz Junge Bankangestellte Zuzana Páleníková Gärtner Samir Rashani Ruben Sabel Taxifahrer Carmelo Buffoli Rezeptionist Raphael Keric Schmuckhehler Jean-Claude Knobbe Hausmeister Gerhard Gutberlet Lehrerin Waisenhaus Klára Kubištová Rektor Waisenhaus Kristian Wanzl

Hinter der Kamera waren diese Herren am Werk:

Musik: Michael Klaukien Kamera: Max Knauer Buch: Wolf Jakoby Regie: Roland Suso Richter

Handlung von "Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit": Worum geht es?

In "Borchert und die Sünden der Vergangenheit" stecken Thomas Borchert und Dominique Kuster in der Zwickmühle: Sie wollen eine geschätzte neue Mitarbeiterin vom Mordverdacht befreien, aber dazu müssten sie das Vertrauen eines andern Menschen missbrauchen. Die beiden sind über das bisherige Leben ihre neuen Anwaltsgehilfin Regula Gabrielli kaum im Bild. Als Regula in einen Mordfall verwickelt wird, kommen plötzlich Jugendsünden der hochgeschätzten Mitarbeiterin auf den Tisch. Hauptmann Furrer hegt den Verdacht, sie habe ihre Jugendliebe Eric Siehler erstochen. Eric war erst vor kurzem in einen Bankraub verwickelt, bei dem eine Security-Frau erschossen worden war. Um an vertrauliche Infos zu kommen, verleitet Borchert seine Partnerin Dominique zu einem gravierenden Vertrauensbruch.

Übertragung im TV oder Stream von "Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit" - gibt es eine Wiederholung?

"Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit" ist ganz konventionell im linearen TV-Programm Das Erste der ARD zu empfangen. Digital ist der Film zeitgleich im Live-Stream der ARD zu sehen.

Selbstverständlich gibt es auch eine Wiederholung: In der Mediathek der ARD. Dort ist "Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit" noch nach der Ausstrahlung ein Jahr lang zu sehen.