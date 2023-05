Deutsche Post: Schon wieder! Preise fürs Porto werden erhöht

Die Deutsche Post plant eine weitere Anhebung ihrer Preise. Teilweise soll diese schon im Sommer 2023 umgesetzt werden. Doch was wird teuer?

16.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Infolge der Inflation wird in Deutschland so ziemlich alles teurer. Lebensmittelpreise steigen ebenso wie die Kosten für Energie. Für den Urlaub muss tiefer in die Tasche gegriffen werden – was sowohl mit der Anreise als auch mit der Unterkunft zu tun haben kann. Kurzum: Die Lebenshaltungskosten steigen in so ziemlich allen Lagen.

Auch die Deutsche Post hat angekündigt, die Preise für Brief- und Paketporto einmal mehr anzuziehen. Wie teuer wird eine Sendung künftig und wie erklärt das Unternehmen diesen Schritt?

Deutsche Post: Wie teuer sind Postsendungen aktuell?

Für einen Brief bis 20 Gramm – den sogenannten Standardbrief – ruft die Deutsche Post 85 Cent auf. Briefe bis 50 Gramm kosten einen Euro Porto, Briefe bis 500 Gramm müssen mit 1,60 Euro frankiert werden. Bei Briefen bis zu einem Kilogramm sind es 2,75 Euro. Für einen Brief International verlangt die Deutsche Post 1,10 Euro. Postkarten kosten 70 Cent.

Bei Paketen sind dies die generellen Preise:

3,99 Euro für ein Zwei-Kilo-Päckchen S mit den maximalen Maßen 35 x 25 x 10 Zentimeter

4,79 Euro für ein Zwei-Kilo-Päckchen M mit den maximalen Maßen 60 x 30 x 15 Zentimeter

5,49 Euro für ein Zwei-Kilo-Paket mit den maximalen Maßen 60 x 30 x 15 Zentimeter

6,99 Euro für ein Fünf-Kilo-Paket mit den maximalen Maßen 120 x 60 x 60 Zentimeter

9,49 Euro für ein Zehn-Kilo-Paket mit den maximalen Maßen 120 x 60 x 60 Zentimeter

16,49 Euro für ein 31,5-Kilo-Paket mit den maximalen Maßen 120 x 60 x 60 Zentimeter

Deutsche Post: Womit erklärt sie die Preisanhebung?

Diese Frage beantwortet Post-Vorständin Nikola Hagleitner in einer Mitteilung des Unternehmens so: "Angesichts drastisch gestiegener Kosten durch Inflation, höhere Energiepreise und den hohen Tarifabschluss 2023 sowie unerwartet stark abnehmende Briefmengen führt an einer Erhöhung des Portos kein Weg vorbei." Die Mengen-, Umsatz- und Kostenentwicklungen würden deutlich von den Prognosen aus dem Jahr 2021 abweichen. Damit sei die aktuelle "Price-Cap-Maßgrößenentscheidung" nicht mehr zu halten, die noch bis Ende 2024 gültig sein sollte.

Neben den genannten Gründen betont das Unternehmen auch die "Zusatzkosten für einen klimafreundlichen Briefdienst". Zudem würde "eine beschleunigte Substitution durch elektronische Kommunikation, wie E-Mail oder Messenger-Dienste" zu "einer deutlich niedrigeren Sendungsmenge bei Briefen in der Zukunft" führen.

Der neue Tarifabschluss mit der Gewerkschaft Verdi würde die Deutsche Post in diesem Jahr mit Mehrkosten von rund 400 Millionen Euro belasten, für 2024 seien sogar 800 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten zu erwarten. Auch sei die Inflationsrate "deutlich höher" als bei der damaligen Entscheidung prognostiziert worden sei.

"Um dies ganz klar zu sagen: Es sollte uns erlaubt werden, die nötigen finanziellen Mittel für faire Löhne und die Sicherstellung einer zeitgemäßen, flächendeckenden Postversorgung am Markt verdienen zu können", heißt es von Hagleitner weiter in der Mitteilung. Zudem betont der Konzern, dass die Portokosten für einen Standardbrief "weit unter dem europäischen Durchschnittspreis von 1,33 Euro und noch unter dem Preisniveau in Polen, Tschechien, der Slowakei und Rumänien" liege.

Deutsche Post: Wie konkret ist eine Preisanhebung?

Den ersten Schritt dafür hat die Deutsche Post nach eigenen Angaben bereits getan. Am 16. Mai sei bei der Bundesnetzagentur der Widerruf der "Price-Cap-Maßgrößenentscheidung" beantragt worden. Zwar sei ein Preiserhöhungsspielraum von 4,6 Prozent für den Zeitraum von 2022 bis 2024 zugestanden worden, doch bereits im Oktober 2021 habe die Deutsche Post darauf hingewiesen, dass dieser zu gering sei.

Deutsche Post: Wann ist mit der Preisanhebung zu rechnen?

Teilweise bereits im Sommer 2023. Für den 1. Juli 2023 plant die Deutsche Post Preisanpassungen in den Bereichen Paket, Dialogmarketing, Brief-Teilleistungen und Nachsendeservice. Ein höheres Briefporto wird der Mitteilung zufolge ab dem Jahr 2024 als "zwingend notwendig" angesehen.

Deutsche Post: Welche Preisanhebungen sind geplant?

In einer großen Übersicht vieler Leistungen stellt die Deutsche Post ihre aktuellen und künftigen Preise gegenüber. Demnach sind folgende Preisanhebungen ab 1. Juli 2023 geplant.

Für Produkte national:

DHL-Paket bis 10 Kilogramm von 9,49 Euro auf 10,49 Euro

DHL-Paket bis 31,5 Kilogramm von 16,49 Euro auf 19,99 Euro

Transportversicherung bis 2500 Euro von 6 Euro auf 6,99 Euro

Transportversicherung bis 25.000 Euro von 18 Euro auf 19,99 Euro

Sperrgut von 26,78 Euro auf 28,99 Euro

Nachnahme von 6,90 Euro auf 8,99 Euro (Onlinepreis)

Rolle von 1,79 Euro auf 1,99 Euro

Alterssichtprüfung von 1,19 Euro auf 1,99 Euro (Onlinepreis)

Für Produkte international – hier werden sogar drei Optionen günstiger:

DHL Päckchen XS, EU von 5,99 Euro auf 6,49 Euro (Onlinepreis)

DHL Päckchen M, EU von 10,99 Euro auf 11,99 Euro (Filialpreis)

DHL Päckchen M, Zone 2 von 13,49 Euro auf 15,49 Euro (Onlinepreis) und von 17,99 auf 16,99 Euro (Filialpreis)

DHL Päckchen XS, Zone 3-8 von 8,89 Euro auf 10,99 Euro (Onlinepreis)

DHL Päckchen M, Zone 3-8 von 17,99 Euro auf 18,49 Euro (Onlinepreis) und von 19,49 Euro auf 19,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zwei Kilogramm, EU von 13,99 Euro auf 14,49 Euro (Onlinepreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, EU von 15,99 Euro auf 16,49 Euro (Onlinepreis) und von 17,99 Euro auf 19,49 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, EU von 20,99 Euro auf 21,49 Euro (Onlinepreis) und von 22,99 Euro auf 24,49 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zu 20 Kilogramm, EU von 31,99 Euro auf 32,49 Euro (Onlinepreis) und von 33,99 Euro auf 35,49 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 31,5 Kilogramm, EU von 44,99 Euro auf 45,49 Euro (Onlinepreis) und von 44,99 Euro auf 48,49 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, Zone 2 von 26,90 Euro auf 26,99 Euro (Onlinepreis) und von 30,99 Euro auf 29,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, Zone 2 von 36,99 Euro auf 37,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 20 Kilogramm, Zone 2 von 50,99 Euro auf 51,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 31,5 Kilogramm, Zone 2 von 55,99 Euro auf 62,99 Euro (Onlinepreis) und von 56,99 Euro auf 65,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, Zone 3 von 31,99 Euro auf 32,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, Zone 3 von 39,99 Euro auf 40,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 20 Kilogramm, Zone 3 von 54,99 Euro auf 55,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 31,5 Kilogramm, Zone 3 von 60,99 Euro auf 67,99 Euro (Onlinepreis) und von 61,99 Euro auf 70,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, Zone 4 von 30,99 Euro auf 34,99 Euro (Onlinepreis) und von 32,99 Euro auf 37,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, Zone 4 von 37,99 Euro auf 42,99 Euro (Onlinepreis) und von 39,99 Euro auf 45,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 20 Kilogramm, Zone 4 von 54,99 Euro auf 58,99 Euro (Onlinepreis) und von 56,99 Euro auf 61,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, Zone 5 von 49,99 Euro auf 50,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, Zone 5 von 79,99 Euro auf 80,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 20 Kilogramm, Zone 5 von 144,99 Euro auf 145,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 31,5 Kilogramm, Zone 5 von 209,99 Euro auf 210,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, Zone 6 von 39,99 Euro auf 40,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, Zone 6 von 53,99 Euro auf 54,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 20 Kilogramm, Zone 6 von 73,99 Euro auf 74,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 31,5 Kilogramm, Zone 6 von 99,99 Euro auf 101,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, Zone 7 von 42,99 Euro auf 45,99 Euro (Onlinepreis) und von 44,99 Euro auf 48,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, Zone 7 von 58,99 Euro auf 61,99 Euro (Onlinepreis) und von 60,99 Euro auf 64,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 20 Kilogramm, Zone 7 von 94,99 Euro auf 100,99 Euro (Onlinepreis) und von 96,99 Euro auf 103,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 31,5 Kilogramm, Zone 7 von 125,99 Euro auf 141,99 Euro (Onlinepreis) und von 126,99 Euro auf 144,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis fünf Kilogramm, Zone 8 von 45,99 Euro auf 49,99 Euro (Onlinepreis) und von 47,99 Euro auf 52,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis zehn Kilogramm, Zone 8 von 61,99 Euro auf 89,99 Euro (Onlinepreis) und von 63,99 Euro auf 92,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 20 Kilogramm, Zone 8 von 100,99 Euro auf 176,99 Euro (Onlinepreis) und von 102,99 Euro auf 179,99 Euro (Filialpreis)

DHL Paket bis 31,5 Kilogramm, Zone 8 von 131,99 Euro auf 263,99 Euro (Onlinepreis) und von 132,99 Euro auf 266,99 Euro (Filialpreis)

Versicherung bis 50 Euro, Zone 2 von 4 Euro auf 2,50 Euro (Onlinepreis)

Rolle, EU von 1,79 Euro auf 1,99 Euro

Rolle, Zone 3-8 von 1,79 Euro auf 1,99 Euro

Dies sind die Länderzonen bei DHL Paket:

Zone EU: Europäische Union

Zone 2: Großbritannien und Nordirland (außer Kanalinseln), Schweiz

Zone 3: Rest Europa (ohne Länder der Zonen 1, 2 und 4)

Zone 4: Russische Föderation

Zone 5: Nord-, Mittel- und Südamerika

Zone 6: Nordafrika, Naher Osten

Zone 7: Asien, Afrika (ohne Nordafrika, Naher Osten)

Zone 8: Australien & Ozeanien

Deutsche Post: Mit welchen neuen Preisen ist außerdem zu rechnen?

Die Geschäftskunden-Produkte "Dialogpost Karte" und "Dialogpost Standard" sowie "Postwurfspezial Karte" und "Postwurfspezial Standard" werden um jeweils einen Cent teurer, das "Postwurfspezial Groß" zwei Cent. Der Basisrabatt für die "Teilleistungen" über alle Formate und Rabattstufen wird um drei Prozent gesenkt – dies sei den Geschäftskunden im Briefbereich bereits mitgeteilt worden.

Beim Nachsendeservice sind Preisanhebungen "zwischen fünf Euro (Sechs-Monats-Variante für Privatkunden) und sieben Euro bei den anderen Nachsende-Optionen" geplant.