Deutschland - Türkei live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Länderspiel-Übertragung

Wo lässt sich beim Fußball das Spiel Deutschland - Türkei live im Free-TV und Stream sehen? Hier gibt es die Infos zu Übertragung und Termin.

31.10.2023 | Stand: 10:28 Uhr

Vor dem Beginn der Europameisterschaft 2024 wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion auf die Türkei treffen. Zuletzt standen die beiden Fußballmannschaften im Oktober 2020 in Köln auf demselben Spielfeld. Die Partie damals endete mit einem Unentschieden mit 3:3. Aufgrund der damals gültigen Corona-Regeln waren nur 300 Zuschauer anwesend, doch dieses Mal wird die Atmosphäre jedoch eine andere sein, da im Olympiastadion fast 75.000 Fußballfans erwartet werden können. Das letzte Freundschaftsspiel der DFB-Elf fand am 18. Oktober 2023 gegen Mexiko statt.

Tickets für das Spiel Deutschland gegen die Türkei in Berlin sind jetzt im offiziellen DFB-Ticketportal oder über die Hotline für Ticketverkäufe erhältlich. Das Duell im Olympiastadion markiert das letzte Heim-Länderspiel des Jahres und gleichzeitig den ersten Heim-Auftritt für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann . Der Gegner, die Türkei , liegt in der Qualifikation zur UEFA EURO 2024 auf Kurs und belegt in der Gruppe D den zweiten Platz hinter Kroatien .

Doch wann genau findet das Freundschaftsspiel zwischen der Türkei und Deutschland statt? Und wie und wann wird es im TV und im Stream übertragen? Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit finden Sie in diesem Artikel.

Deutschland gegen die Türkei: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - Wann ist der Anpfiff?

Der Termin für das Freundschaftsspiel der beiden Länder wurde für Samstag, 18. November 2023, festgelegt. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr deutscher Zeit. Nach dem Spiel gegen die Türkei hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft noch ein weiteres Länderspiel anstehen. Am 21. November, um 20.45 Uhr, wird die deutsche Nationalmannschaft in Wien gegen Österreich ihr letztes Länderspiel des Jahres bestreiten.

Deutschland - Türkei live im Free-TV und Stream: Übertragung des Länderspiels

Fans vom Fußball sind es gewohnt, dass die Übertragungsrechte für europäische Spiele an verschiedene Anbieter vergeben werden. Doch Länderspiele sind üblich im Free-TV zu sehen, sodass auch das DFB-Freundschaftsspiel gegen die Türkei am 18. November 2023 live im Free-TV übertragen wird. Sie können das Freundschaftsspiel der beiden Länder live auf RTL am 18. November ab 20.15 Uhr verfolgen. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr geplant. Neben der Liveübertragung haben Sie auch die Möglichkeit, das Spiel beim Streamingdienst RTL+ zu verfolgen. Hier finden Sie eine Übersicht der Partei und der Übertragung:

Spiel: Deutschland - Türkei , Freundschaftsspiel

Deutschland - Türkei , Freundschaftsspiel Datum: 18. November 2023

18. November 2023 Uhrzeit: Anpfiff ab 20.45 Uhr

Anpfiff ab 20.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung im Free-TV: RTL , Übertragung ab 20.15 Uhr

RTL , Übertragung ab 20.15 Uhr Übertragung im Stream: RTL +

Bilanz der Partei: Deutschland vs. Türkei

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Vergangenheit 21 Begegnungen mit der Türkei ausgetragen. Deutschland siegte in 14 dieser Partien, während es in vier Spielen zu Unentschieden kam und die Türkei in drei Spielen gewann. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2020 in Köln endete 3:3 unentschieden.