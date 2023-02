Deutschland-Wetter heute am 22.2.2023: Sonne kann sich nicht überall durchsetzen

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, bestimmt ein Mix aus Sonne, Wolken und teilweise auch Regen das Wetter in Deutschland. Wie das Wetter heute wird, lesen Sie hier.

22.02.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Es bleibt größtenteils sonnig in Deutschland. Am Mittwoch, 22. Februar 2023, ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD)morgens im Süden, Westen und in der Mitte noch etwas neblig. Später zeigt sich die Sonne, teils machen sich am Himmel aber auch Wolken breit, aus denen es gegen Abend von Westen her regnet. In der Nacht zum Donnerstag ist im Osten Deutschlands wieder mit Nebel zu rechnen. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wetter heute am Mittwoch: Erst Sonne, später Wolken und Regen

Der Mittwoch beginnt laut wetterkontor.de gebietsweise trüb. Nebel oder Hochnebel machen sich am Morgen breit. Sonst ist es wechselhaft. Im Norden und Osten ist es gebietsweise stark bewölkt, bleibt aber zunächst überwiegend trocken. Der DWD kündigt im Süden und Westen sowie in Teilen Mitteldeutschlands Sonne an, die aber im Tagesverlauf von immer dichter werdenden Schleierwolken abgelöst wird. Hier und da haben die Wolken auch Regen im Gepäck. Die Temperaturen erreichen tagsüber laut wetterkontor.de sechs bis 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Südost. An der Ostsee frischt der Wind zum Teil auch auf.

Wetter in der Nacht: Im Osten bleibt es trocken, im Westen wird es nass

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lockert es nur gebietsweise etwas auf. In der gesamten Westhälfte des Landes halten sich die dichten Wolken hartnäckig und es ist mit etwas Regen zu rechnen. Vom Alpenrand bis zur Ostsee bleibt es größtenteils trocken. In der Osthälfte Deutschlands kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht zwischen zwei und acht Grad.

Wetter morgen am Donnerstag: Sonne kämpft sich gebietsweise durch

Im Osten Deutschlands beginnt der Donnerstag, 23. Februar 2023, laut DWD nur leicht bewölkt und trocken. Im Westen ist der Himmel zunächst stark bewölkt und es ist mit Regenschauern zu rechnen. Im Tagesverlauf lockert es laut wetterkontor.de im Süden und Südwesten sowie an der Nordsee teilweise auf. Dort lässt sich morgen auch die Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstagnachmittag zwischen sechs und 13 Grad. Im Osten Deutschlands weht anfangs noch ein schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlicher Richtung. Sonst weht der Wind aus Westen bis Nordwesten. An der Küste kann es örtlich zu starken Böen kommen.

