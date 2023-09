Die Auslosung der 2. Runde vom DFB-Pokal 2023/24: Termin, Übertragung und die Teams im Überblick

Im DFB-Pokal steht demnächst die 2. Runde an. Alle Infos zu Termin und Übertragung der Auslosung sowie zu den Teams in den Lostöpfen erfahren Sie hier.

Der DFB-Pokal ist der wichtigste Pokal-Wettbewerb im deutschen Fußball. Jedes Jahr nehmen daran 64 Mannschaften teil. In der vergangenen Saison 2022/23 krönte sich RB Leipzig zum Pokalsieger. Wie dem Spielplan des DFB-Pokals 2023/23 zu entnehmen ist, fand die 1. Runde vom 11. bis zum 14. August 2023 statt. Dabei kam es wie so oft zu der ein oder anderen Überraschung. Nach dem Start im August rückt nun die 2. Runde des Wettbewerbs in den Vordergrund. 32 Teams können sich weiterhin Hoffnungen auf den Pokal-Sieg machen.

Noch stehen die konkreten Begegnungen der 2. Runde allerdings nicht fest. Wir liefern Ihnen an dieser Stelle alle wichtigen Informationen rund um die Auslosung der jeweiligen Partien. Dazu gehören selbstverständlich der Termin, die Übertragung sowie die restlich verbleibenden Teams des DFB-Pokals.

2. Runde im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Uhrzeit der Auslosung

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Auslosung für die 2. Runde des DFB-Pokals 2023/24 für Sonntag, den 1. Oktober 2023 terminiert. Austragungsort ist das Fußballmuseum in Dortmund . Zu besseren Übersicht finden Sie an dieser Stelle die wichtigsten Informationen rund um die Auslosung :

Datum: Sonntag, 1. Oktober 2023

Sonntag, 1. Oktober 2023 Uhrzeit: ab 19.10 Uhr

ab 19.10 Uhr Ort: Fußballmuseum in Dortmund

Auslosung der 2. Runde vom DFB-Pokal: Die Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Auslosung der 2. Runde vom DFB-Pokal übernimmt in diesem Jahr die ARD . Folglich wird das Geschehen in der Sportschau zu sehen sein. Aber auch eine Übertragung im Live-Stream wird verfügbar sein. Dafür bietet sich die Website der ARD an, auf der das analoge Fernsehprogramm digital und live angesehen werden kann.

Spielplan und Termine der DFB-Pokal-Saison 2023/24 im Überblick

Wie bereits erwähnt, wurde die 1. Runde der DFB-Pokal-Saison 2023/24 schon ausgespielt. Übrig bleiben 32 Teams, die ins Achtelfinale einziehen möchten. Wie der gesamte Spielplan des DFB-Pokals ausschaut, das finden Sie an dieser Stelle:

1. Hauptrunde : 11. August bis 14. August 2023

: 11. August bis 14. August 2023 2. Hauptrunde : 31. Oktober bis 1. November 2023

Achtelfinale : 5./6. November 2023

: 5./6. November 2023 Viertelfinale : 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024

: 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 Halbfinale : 2./3. April 2024

: 2./3. April 2024 Finale : 25. Mai 2024

DFB-Pokal 2023/24: Welche Teams sind bei der Auslosung der 2. Runde dabei?

Am 1. Oktober wird es insgesamt zwei Lostöpfe geben: Einen Profi-Topf mit Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga sowie einen Amateur-Topf aus den darunterliegenden Spielklassen. Zuerst werden Klubs aus dem Amateur-Topf gezogen und gegen ein Profi-Team gelost. So wird verhindert, dass Amateurklubs gegeneinander spielen.

Folgende 32 Mannschaften befinden sich in den beiden Lostöpfen :

Bundesliga:

Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

1. FSV Mainz 05

1. FC Heidenheim

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

1. FC Union Berlin

1899 Hoffenheim

1. FC Köln

FC Bayern

RB Leipzig

2. Bundesliga:

FC Schalke 04

Hertha BSC

FC St. Pauli

Holstein Kiel

1. FC Nürnberg

Greuther Fürth

Hamburger SV

Fortuna Düsseldorf

1. FC Kaiserslautern

SC Paderborn

Hansa Rostock

1. FC Magdeburg

SV Wehen Wiesbaden

3. Liga:

SV Sandhausen

1. FC Saarbrücken

Viktoria Köln

Arminia Bielefeld

SpVgg Unterhaching

Preußen Münster

Regionalliga Südwest:

FC Homburg

Übertragung der DFB-Pokal-Saison 2023/24 im Free-TV und Stream

Die Übertragung der DFB-Pokal-Saison 2023/24übernehmen ARD , ZDF und Sky. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen insgesamt 15 Spiele im Free-TV. Dazu gehören unter anderem auch beide Halbfinals sowie das Endspiel . Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle 63 Spiele des Wettbewerbs live. DAZN und Sport 1 liefern lediglich Highlight-Clips in ihrem Angebot.