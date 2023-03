DHL-Paket verfolgen: Fehlenden Standort mit Trick herausfinden

Kaum ist die Online-Bestellung raus, warten Kunden meist sehnsüchtig auf ihr Paket. Mit der DHL-Sendungsverfolgung ließ sich immer gut abschätzen, wann das Päckchen ankommt. Doch was tun, wenn der Standort fehlt?

20.03.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Egal ob Laptop, Bücher oder das neue Sommerkleid: Kunden freuen sich nicht nur auf ihre Bestellung, sondern müssen manchmal auch mit der Zustellung eines Pakets planen können. Das ist vor allem wichtig, wenn die Ware dringend benötigt wird oder es sich vielleicht sogar um ein Geschenk handelt. Mit der DHL-Sendungsverfolgung per Trackingnummer ließ sich bislang immer recht zuverlässig abschätzen, wann ein Paket eintrudelte.

Eine Adressabfrage per SMS schickt DHL im Übrigen nicht. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Lag das Päckchen laut Status am Morgen beispielsweise noch in einem Paketzentrum an der Grenze zu Frankreich oder Polen, war es je nach Wohnort in Deutschland eher unwahrscheinlich, dass die Zustellung noch am gleichen Tag erfolgen würde. Ähnliches galt für den Fall, wenn das Paket im Sendungsverlauf in einem Logistikzentrum in Süddeutschland verortet wurde, die Zustellung aber in Norddeutschland erfolgen sollte.

DHL Sendung verfolgen: Standort fehlt im Verlauf

Wer in jüngster Zeit die Sendungsverfolgung bemüht hat, dürfe allerdings bemerkt haben, dass derzeit nicht mehr angezeigt wird, in welchem Logistikzentrum sich das Paket gerade befindet oder vor wenigen Stunden noch befunden hat. Dies fiel auch dem Twitter-Nutzer "Zeixer" auf, der prompt den DHL-Kundendienst auf Twitter kontaktierte.

"Warum sieht man bei der Sendungsverfolgung seit Kurzem nicht mehr wo sich das Paket befindet? Also zum Beispiel Zustellbasis Feucht etc?", schrieb der Nutzer in einem Tweet an DHL. Das Unternehmen antwortete direkt auf den Post und erklärte, es handele sich um eine vorübergehende Einschränkung. "Momentan arbeiten wir an der Anzeige von Orten in der Sendungsverfolgung. Es kann daher vorkommen, dass Ihnen diese Informationen vorübergehend nicht zur Verfügung stehen."

Wann genau die Ortsanzeige wieder bei allen Bestellungen funktionieren werde, könne das Unternehmen derzeit noch nicht sagen.

Standort des DHL-Pakets herausfinden - Mit einfachem Trick

Wer den Standort allerdings trotzdem herausfinden will, kann sich eines einfachen Tricks bedienen. Statt über den Link in der DHL-Mail für die Sendungsverfolgung anzuklicken oder die Trackingnummer auf "dhl.de" einzugeben, können Nutzer die Trackingnummer auch auf dhl.com eingeben. Dort werden die Standorte weiterhin angezeigt, wie paketda.de berichtet.

Sollte Ihnen einmal ein Paket verloren gehen, sollten Sie zunächst den Absender kontaktierten und eine Nachforschung beauftragen.

Lesen Sie auch