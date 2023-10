Die 5 kuriosesten Polizei-Einsätze 2023 in Baden-Württemberg

Tierische Übeltäter, ungewöhnliche Funde und doppelte Täter: Viele Einsätze unserer Polizei dieses Jahr hielten die Beamten in Atem. Doch was waren eigentlich die kuriosesten Einsätze?

25.10.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Die besten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben. Obwohl sie zum Teil grausame Vorkommnisse miterleben, gibt es für die Polizei in Baden-Württemberg auch ganz andere Einsätze. Manche davon sind so kurios, dass sie den Beamten selbst wohl nicht so schnell aus dem Kopf gehen werden. Egal, ob tierischer Übeltäter, ein ungewöhnlicher Fund im Zug oder eine Täterin, die gleich doppelt auffällt: Diese kuriosen Einsätze halten nicht nur die Polizisten in Baden-Württemberg bei Laune.

Kuriose Polizeieinsätze 2023: Betrunkene Fahrerin zweimal erwischt

Ihren Führerschein wird die 62-Jährige wohl so schnell nicht mehr wiedersehen. Sie war laut Polizei im Juni im Landkreis Emmendingen (Regierungsbezirk Freiburg) mit ihrem Auto unterwegs. Gegen 12.05 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf, dass er einen blauen Kleinwagen beobachte, welcher in starken Schlangenlinien unterwegs sei. Die Fahrweise sei dem Anrufer so gefährlich vorgekommen, dass er am Auto dranblieb und der Polizei nach Möglichkeit den jeweils aktuellen Standort benannte. Bei der anschließenden Kontrolle der Frau war schnell klar: Die Fahrerin ist betrunken am Steuer. Der Atemalkoholtest bestätigte das, auf dem Revier wurde Blut entnommen. "Sie zeigte sich uneinsichtig, was das eigene Fehlverhalten anbetraf", hielten die Beamten fest - und sie sollten recht behalten. Kurze Zeit später erschien sie zusammen mit einem nüchternen Bekannten, welchem nach einer Belehrung der Schlüssel ausgehändigt wurde.

Doch nur wenige Stunden später dann das Unglaubliche: Am gleichen Tag gegen 18.05 Uhr gingen erneut Notrufe ein. Kleines blaues Auto, Schlangenlinie, gefährliche Fahrweise. Immerhin gehört dieser Streckenabschnitt nicht zu 15 Straßen, auf denen die meisten Unfälle in Baden-Württemberg passieren.

Und siehe da: Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Fahrerin mit den festgestellten Daten aus der Mittagszeit übereinstimmten. Von Nüchternheit keine Spur: Die Fahrerin war noch immer alkoholisiert.

Kuriose Polizeieinsätze 2023: Dringlichkeit der Notdurft ausgenutzt

Auch in diesem Jahr war die Polizei mit der Wasenstreife auf dem Canstatter Volksfest unterwegs. Einige der Einsätze haben die Beamten öffentlich im Rahmen eines X (früher Twitter)-Marathons dokumentiert und kommentiert. Darunter dieses "inakzeptable" Ereignis. So sei die zivile Wasenstreife auf eine Reinigungskraft aufmerksam geworden, die Besucher im Visier hatte, welche dringend auf die Toilette mussten. Mit ihrer Masche hatte sie genau diese Dringlichkeit der Notdurft ausgenutzt. Denn kurzerhand nötigte sie die Besucher für den Toilettengang zu zahlen. Und erbeutete sich so laut Polizei mehrere Tausend Euro.

Kuriose Polizeieinsätze 2023: Ein Kilogramm Drogen vermisst

Auf die Frage, an welchen Einsatz sich die Polizei in diesem Jahr besonders erinnert, meldet das Landespolizeipräsidium als oberste Führungs- und Koordinierungsstelle für den Polizeivollzugsdienst eine nicht gerade alltägliche Zugfahrt. Jene fand Anfang September von Frankfurt nach Bregenz statt. Einer der Zugbegleiter machte eine spannende Entdeckung. Was war geschehen?

Gegen 6 Uhr fand dieser einen Koffer, dessen Besitzer er nicht ausfindig machen konnte. Daher öffnete er den Koffer und staunte nicht schlecht, denn er "stellte ein Päckchen mit sehr viel weißem Pulver fest". Die hinzugerufenen Beamten der Bundespolizei beschlagnahmten das rund ein Kilogramm schwere Päckchen mit dem mutmaßlichen Amphetamin. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auf Facebook-Account der Polizei Stuttgart läuft die Suche nach dem Besitzer: "Wer vermisst 1kg weißes Pulver?" Besitzer wie auch Zeugen sollten sich bei der Polizeidienststelle melden.

Kuriose Polizeieinsätze 2023: Dreister Zucchini-Dieb

Manchmal sind es nicht die spektakulärsten Einsätze, die besonders sind. Um einen solchen Fall handelt es sich, als ein dreister Dieb in Stuttgart sein Unwesen trieb. "Habt Ihr gesehen, wie jemand mit Gemüse bepackt aus einem Innenhof getreten ist?" So fragt die Polizei Stuttgart auf Facebook nach einem dreisten Diebstahl, der sich im Osten der Stadt verorten ließ. Dort hatte Mitte August ein bislang unbekannter Täter in einem Innenhof in der Schurwaldstraße "seelenruhig angebautes Gemüse geklaut". Das 57-jährige Opfer habe nicht schlecht gestaunt, als im Gemüsebeet unter anderem Zucchini und Kürbisse „abgeerntet“ waren.

Kuriose Polizeieinsätze 2023: Tierischer "Störenfried"

Montagabend im April, 18.20 Uhr, Karlsruhe: Ein Hausbewohner meldet dem Polizeipräsidium einen Eindringling in seinem Keller in der Königsberger Straße. Sofort rückt eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe Waldstadt aus. Der "Störenfried": sprang wild umher. Im Bericht schreiben die Polizisten: "Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde der Eindringling als Eichhörnchen identifiziert. Das Tier hatte kein Diebesgut bei sich und konnte der eingesetzten Polizeistreife glaubhaft machen, sich lediglich verirrt zu haben." Die Konsequenz für den Täter: "Daher wurde das süße Nagetier "auf freie Pfoten entlassen".