"Die Bergretter: Schamlos" - Termin, Handlung, Übertragung und alle Infos

Seit 2009 gibt es die Familienserie "Die Bergretter" im ZDF zu sehen, aktuell läuft bereits Staffel 14 im TV. Im idyllischen Ramsau am Dachstein, einer kleinen Gemeinde im österreichischen Bundesland Steiermark, hat die Bergwacht alle Hände voll zu tun: Immer wieder kommt es zu dramatischen Rettungsaktionen in den Bergen.

Die vierte Folge von Staffel 14 heißt "Schamlos". Wann läuft die neue Folge im TV oder Stream? Welche Darsteller sind dabei und worum geht es? Wird es eine Wiederholung der Folgen von "Die Bergretter" geben? Alle Infos zur Übertragung von "Schamlos" haben wir hier für Sie.

Termin von "Die Bergretter": Wann läuft Folge 4 "Schamlos"?

Termin der Ausstrahlung von "Schamlos" ist der 30. März 2023. Die Folge startet um 20.15 Uhr und läuft ca. 90 Minuten, denn seit 2012 haben alle Folgen "Die Bergretter" Spielfilmlänge. Jeden Donnerstag zur selben Uhrzeit kommt eine Folge von "Die Bergretter" im TV.

Die aktuelle Staffel 14 hat insgesamt sechs Folgen:

Folge 1: Um jeden Preis

Folge 2: Altes Eisen

Folge 3: Auf der Jagd

Folge 4: Schamlos

Folge 5: Giftiges Erbe

Folge 6: Grüner Mord

"Die Bergretter, Schamlos": Übertragung im TV oder Stream

Da es sich um eine Produktion des ZDF, in Kooperation mit dem ORF handelt und die Drehorte in Deutschland und Österreich liegen, laufen alle Folgen im ZDF und online im Live-Stream. Die Übertragung von "Die Bergretter" Staffel 14 startete am 2. März 2023. Im Februar 2022 gedreht, sollte die neue Staffel eigentlich wie üblich im November 2022 starten, doch aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft wurde der Staffelstart in den März verlegt.

Handlung von "Die Bergretter": Worum geht es in "Schamlos"?

In Staffel 14 ist der Bergretter Markus Kofler frisch von Katharina Strasser getrennt und er ist sich nicht mehr sicher, ob er in Ramsau bleiben will. Obwohl Markus' Freundin Emilie Hofer zurück in die Wohngemeinschaft zieht und auch sein bester Freund Tobias Herbrechter wieder da ist, ist Markus unglücklich. Als sich plötzlich die einmalige Chance auftut, Teil einer Expedition in den Himalaya zu werden, steht er vor einem Dilemma.

Laut ZDF dreht sich die vierte Folge von "Die Bergretter" mit dem Titel "Schamlos" um Markus, dem zunehmend bewusst wird, wie einsam er sich tatsächlich fühlt. Das Glück scheint nicht auf seiner Seite, denn Nina, zu der er sich hingezogen fühlt, fliegt bald nach Nepal.

Ralf Pichler muss erfahren, dass seine Frau Romina ihn betrügt - sie hat eine Affäre mit Charly, dem besten Freund ihres Sohnes Till Pichler. Als Till und Charly deshalb in einen heftigen Streit geraten, stürzt Till beinahe einen Abhang hinunter, hätte Charly ihn nicht in allerletzter Sekunde festgehalten. Bergretter Markus kommt den beiden zu Hilfe und Till kann schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Dass sich Charly innere Verletzungen zugezogen hat und ebenfalls ärztliche Hilfe benötigt, bekommt keiner mit. Ralf ist außerdem dazu entschlossen, den Liebhaber seiner Frau mit Geld zu bestechen und führt ihn auf einen Berggipfel. Charly soll die Affäre sofort beenden, doch dieser ist von seiner aufrichtigen Liebe zu Romina fest überzeugt. Der enttäuschte und verbitterte Ralf lässt ihn schließlich allein am Gipfel zurück und der Verletzte schwebt plötzlich in Lebensgefahr.

Seit Simon Rudi in der Bergretter-Zentrale nichtmehr bei der Buchhaltung unter die Arme greift, hat dieser gleich doppelt so viele Aufgaben zu erledigen. Als gäbe es nicht bereits genug zu tun, verlangt Elisa Rödder, die neue Beauftragte für Tourismus und Sicherheit, jetzt auch noch eine vollständige Finanzübersicht. Gerade als Rudi sich fragt, wie er das hinkriegen soll, eilt jemand zur Hilfe, mit dem er wirklich nicht gerechnet hat.

Darsteller von "Die Bergretter": Schauspieler in der Besetzung von "Schamlos"

Der Hauptcharakter Markus Kofler wird von Sebastian Ströbl gespielt. Die Besetzung der Hauptdarsteller bleibt gleich, doch in jeder Folge kommen neue Nebenrollen dazu.

Das sind die Darsteller in der aktuellen Staffel von "Die Bergretter" im Überblick:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Robert Lohr als Michael Dörfler

Michael Pascher als Rudi

Ferdinand Seebacher als Simon Plattner

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Maxi Warwel als Jessika Pollath

Michael König als Peter Herbrechter

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Gundula Niemeyer als Dr. Verena Auerbach

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Wird es eine Wiederholung von "Die Bergretter", Folge 4 geben?

Nachdem die Folge am 30. März im TV ausgestrahlt wurde, gibt es keine Wiederholung im linearen Fernsehen. Sollten Sie die TV-Übertragung jedoch verpasst haben, ist Folge vier bereits seit Donnerstag, dem 23. März 2023 in der ZDF-Mediathek abrufbar. Auch alle vorhergehenden Folgen der Serie "Die Bergretter" Staffel 14 gibt es dort zu sehen. Sogar Folge fünf ist schon jetzt in der Mediathek verfügbar.

