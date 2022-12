Die ersten Bands für das Modular-Festival 2023 stehen fest

Der Stadtjugendring als Veranstalter nimmt für das Modular 2023 einige bekannte Gesichter unter Vertrag. Auch ein Duo aus Augsburg gehört zu den Akteuren.

16.12.2022 | Stand: 14:31 Uhr

Der Termin für das Modular-Festival steht fest: An Pfingsten 2023 wird auf dem Gaswerkgelände in Oberhausen gefeiert. Der Stadtjugendring als Veranstalter hat am Freitag nun auch die ersten Namen von Bands bekannt gegeben, die von Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, auftreten. Es sind teils altbekannte Gesichter, die bereits früher bei Modular aufgetreten sind, auch ein Duo aus Augsburg gehört dazu. Modular darf auf seine Fangemeinde bauen: In diesem Jahr kamen 27.000 Besucherinnen und Besucher an drei Tagen. Neu im nächsten Jahr ist, dass Modular fleischfrei bleiben wird. Der Stadtjugendring möchte das Fest noch nachhaltiger machen, heißt es zur Begründung.

Zu den Bands für das Jugend- und Popkulturfestival im Jahr 2023 zählen alte Bekannte, die bereits im Jahr 2018 auf dem Festival zu Gast waren: Von Wegen Lisbeth. Weitere Acts sind Schmyt, Kaffkiez, Ennio, Ski Aggu, ÄTNA, Dilla, Esther Graf, Kynda Gray, Becks, CONNY, YFG Pave und Blumengarten, es sind die angesagtesten Bands und Newcomer aus dem deutschsprachigen Raum, so der Stadtjugendring. Auch die ersten lokalen Künstlerinnen stehen fest: Aus Bayern kommt Damona, aus Augsburg Havet, das neue Projekt von Mimi und Josy.

Tickets für das Modular-Festival 2023 in Augsburg gibt es ab 55 Euro

Der Stadtjugendring sucht wie in früheren Jahren junge Leute, die im Team mithelfen wollen. Ob im Platzprogramm, auf den Bühnen oder als Teil der Crew - es gebe viele Möglichkeiten der Beteiligung.Ab Frühjahr 2023 gibt es außerdem die Möglichkeit, sich als Volunteer, also als freiwillige Helferin oder Helfer für das Modular Festival anzumelden. Hier kann man als Teil des 450-köpfigen Teams das Festival hautnah und ungefiltert kennenlernen, so der Stadtjugendring. Infos findet man auf der Homepage des Festivals unter www.modular-festival.de/crew.

Wie es am Freitag weiter heißt, endet mit der Veröffentlichung der ersten Acts die "Early Bird"-Phase im Vorverkauf für das Festival. Ab sofort sind die Tickets für das Festival in der Preisstufe 1 für 55 Euro (ermäßigt) und 75 Euro (regulär) jeweils zuzüglich Gebühren erhältlich. Für das nachhaltige Konzept, mit dem Modular organisiert, ist der Stadtjugendring in dieser Woche mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet worden.

