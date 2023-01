Die Handball-WM-Ergebnisse 2023: Alle Resultate im Überblick, 14. Januar 2023

Hier finden Sie die Ergebnisse der Handball-WM 2023 für Deutschland und alle Spiele. Was sind die Resultate und Sieger heute bei der Weltmeisterschaft?

Bei der Handball-WM 2023 sprechen Experten dem extrem starken Team aus Dänemark erneut die besten Chancen auf den Titel zu. Die deutsche Nationalmannschaft hat aber auch Aussichten auf eine Medaille und gehört zum erweiterten Kreis der Favoriten. Neben Dänemark haben außerdem Frankreich, Schweden und Spanien gute Chancen das Finale zu erreichen. Frankreich ist derzeit mit sechs WM-Titeln der Spitzenreiter in der Handball-Weltmeister-Historie, gefolgt von Schweden und Rumänien mit jeweils vier Goldmedaillen. Dänemark hat die letzten beiden Weltmeisterschaften gewonnen und sich damit die ersten und einzigen Platzierungen ganz oben auf dem Siegertreppchen gesichert.

Wie sehen die Ergebnisse der Handball-WM 2023 aus? Hat Deutschland gewonnen? Antworten auf diese Fragen und alle Resultate der Weltmeisterschaft im Handball finden Sie hier.

Ergebnisse für Deutschland bei der Handball-WM 2023

Für alle Spiele mit deutscher Beteiligung übernehmen das ZDF und die ARD die Übertragung der Handball-WM 2023. Genau wie für alle anderen Teilnehmer des Turniers sieht der Spielplan der Handball-WM für Deutschland drei Spiele in der Gruppenphase vor. Der deutsche Kader kann sich in diesem Jahr durchaus sehen lassen, weshalb das DHB-Team bei der Weltmeisterschaft auch zu den Geheimfavoriten zählt. Die Ergebnisse von Deutschland bei der Handball-WM 2023 finden Sie hier im Überblick:

Handball-WM 2023: Ergebnisse aller Spiele

Insgesamt haben sich 32 Mannschaften für die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden qualifiziert. Das Turnier wird in den beiden Ländern an neun verschiedenen Orten ausgetragen. Zu den Spielorten der Handball-WM gehören unter anderem Katowice, Malmö, Stockholm, Göteborg, Danzig und Krakau. Die Ergebnisse der Handball-WM für alle Spiele ohne deutsche Beteiligung finden Sie hier:

1. Spieltag:

2. Spieltag

14.01.2023, 18.00 Uhr: Montenegro - Iran: -:-

14.01.2023, 18.00 Uhr: Frankreich - Saudi Arabien: -:-

14.01.2023, 18.00 Uhr: Portugal - Südkorea: -:-

14.01.2023, 18.00 Uhr: Brasilien - Uruguay: -:-

14.01.2023, 20.30 Uhr: Island - Ungarn: -:-

14.01.2023, 20.30 Uhr: Spanien - Chile: -:-

14.01.2023, 20.30 Uhr: Polen - Slowenien: -:-

14.01.2023, 20.30 Uhr: Schweden - Kap Verde: -:-

15.01.2023, 18.00 Uhr: Mazedonien– Niederlande: -:-

15.01.2023, 18.00 Uhr: Belgien– Tunesien: -:-

15.01.2023, 18.00 Uhr: Ägypten– Marokko: -:-

15.01.2023, 20.30 Uhr: Norwegen– Argentinien: -:-

15.01.2023, 20.30 Uhr: Katar– Algerien: -:-

15.01.2023, 20.30 Uhr: Dänemark– Bahrain: -:-

15.01.2023, 20.30 Uhr: Kroatien - USA: -:-

3. Spieltag

16.01.2023, 18.00 Uhr: Montenegro - Chile: -:-

16.01.2023, 18.00 Uhr: Slowenien - Frankreich: -:-

16.01.2023, 18.00 Uhr: Brasilien - Kap Verde: -:-

16.01.2023, 18.00 Uhr: Südkorea - Island: -:-

16.01.2023, 20.30 Uhr: Iran - Spanien: -:-

16.01.2023, 20.30 Uhr: Polen - Saudi Arabien: -:-

16.01.2023, 20.30 Uhr: Uruguay– Schweden: -:-

16.01.2023, 20.30 Uhr: Portugal - Ungarn: -:-

17.01.2023, 18.00 Uhr: Belgien– Bahrain: -:-

17.01.2023, 18.00 Uhr: Mazedonien– Argentinien: -:-

17.01.2023, 18.00 Uhr: Ägypten– USA: -:-

17.01.2023, 20.30 Uhr: Tunesien– Dänemark: -:-

17.01.2023, 20.30 Uhr: Katar - Serbien: -:-

17.01.2023, 20.30 Uhr: Niederlande– Norwegen: -:-

17.01.2023, 20.30 Uhr: Kroatien - Marokko: -:-

Weitere WM-Spiele werden in der Liste ergänzt, sobald die entsprechenden Begegnungen feststehen. (cge)

