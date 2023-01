Die Höhle der Löwen 2023: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

"Die Höhle der Löwen" geht 2023 in die nächste Runde. Welche Innovation ist der nächste große Hit? Alle Infos rund um Start und Sendetermine der 13. Staffel von "Die Höhle der Löwen" gibt es hier.

17.01.2023 | Stand: 14:27 Uhr

Startups, Erfinder und Unternehmensgründer aufgepasst: Staffel 13. der Kultshow "Die Höhle der Löwen" startet 2023, das heißt es dreht sich wieder alles um Geschäftskonzepte, Finanztipps und neue Innovationen. Wann geht es los und wer ist dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Start, Übertragung und Jury gibt es hier.

"Die Höhle der Löwen" 2023: Start von Staffel 13

Im Frühjahr 2023 soll die 13. Staffel "Die Höhle der Löwen" an den Start gehen - wann genau, ist noch nicht bekannt. Sobald der genaue Start-Termin vorliegt, erfahren diese hier.

Sendetermine und Sendezeit von "Die Höhle der Löwen" 2023: Wann läuft Staffel 13?

Auch die neuen Folgen von "Die Höhle der Löwen" werden wohl wieder montags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen sein. Bisher hat der Sender aber weder die Sendezeit noch die genauen Sendetermine für Staffel 13 bekannt gegeben. Sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier darüber.

Darum geht es bei "Die Höhle der Löwen"

Seit 2014 sind 12 Staffeln der Kultshow "Die Höhle der Löwen" von Vox entstanden. Zu den Seriengründern gehörten damals Frank Thelen und Judith Williams, die bis heute Teil der Sendung ist.

In der Show werden Startups und Unternehmer vorgestellt, die vor der Jury ihre innovativen Geschäftskonzepte vorstellen und um Geschäftsanteile in Relation zum Wert ihres Unternehmens werben. Die Jury sind die "Löwen" - meist prominente Unternehmer, wie etwa der Unternehmer im Bereich Erlebnisgeschenke Jochen Schweizer, der in den ersten beiden Staffeln als Löwe in der Jury saß.

Die vorgestellten Produkte der Show sollen nicht nur die Löwen sondern auch den Endkonsumenten überzeugen und sind meist zeitgleich mit dem Ausstrahlungstermin der Sendung in Onlineshops und Supermärkten erhältlich.

"Die Höhle der Löwen" 2023 im TV: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

Die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" ist voraussichtlich wie gewohnt im TV auf Vox zu sehen.

Parallel zur TV-Ausstrahlung können Sie die Folgen der neuen Staffel auch online bei RTL+ im Live-Stream von Vox verfolgen. Wiederholungen gibt es ebenfalls bei RTL+. Bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung sind die Episoden dort sogar kostenlos abrufbar.

Staffel 13 von "Die Höhle der Löwen": Wer sitzt in der Jury?

Es gibt bereits Spekulationen, dass es zu einigen Veränderungen in der Besetzung der Jury von "Die Höhle der Löwen" kommen soll. Zu den Investoren, die eigenes Geld in Unternehmen ihrer Wahl investieren, gehören in der 13. Staffel laut Vox aber zumindest fünf der altbekannten Geldgeber und Business-Coaches. Für die neue Staffel sind folgende Jury-Mitglieder bestätigt:

Judith Williams, Unternehmerin im Bereich Beauty

Dagmar Wöhrl, Rechtsanwältin und Politikerin

Carsten Maschmeyer, Finanzunternehmer

Ralf Dümmel, deutscher Unternehmer, Geschäftsführer von DS Produkte

Nils Glagau, Unternehmer und Geschäftsführer der Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

In Staffel 13 dagegen nicht mehr dabei sind Nico Rosberg und der langjährige DHDL-Investor Georg Kofler. Auch die Social-Media Influencerin Diana zur Löwen ist nach ihrem Gastauftritt in Staffel 12 in der neuen Staffel nicht mehr zu sehen.

Wild spekuliert wird über die mögliche Teilnahme des 33-jährigen Unternehmers und Investors Tillmann Schulz. Vox hat seine Teilnahme jedoch nicht offiziell gemacht. Der gebürtige Dortmunder ist Inhaber des Lebensmittelherstellers MDS-Holding. Laut Berichten der Bild soll der Investor bereits einige Drehtage absolviert haben und wird sehr wahrscheinlich auch in den Staffeln 14 und 15 dabei sein.

