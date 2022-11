"Die Kaiserin", Staffel 2: Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

"Die Kaiserin", Staffel 2, wurde von Netflix bestätigt. Hier erfahren Sie alles, was bereits rund um Start, Besetzung und Handlung der neuen Sisi-Adaption bekannt ist.

Die historische Figur der Elisabeth von Österreich-Ungarn ist dem deutschen Filmpublikum bestens vertraut. Mit der in den 1950ern erschienenen Filmtrilogie um das Leben der schönen Kaiserin erlangte sie schnell Kultstatus in der Pop-Kultur. Dieses Interesse an der österreichischen Kaiserin hat nun Netflix wieder aufgegriffen und die Geschichte von "Sisi" in ein zeitgemäßeres Gewand gekleidet.

Dass Serien, die sich um das Leben am Hof von Königshäusern drehen voll im Trend liegen, zeigt der Erfolg von Serien wie "Bridgerton" oder "The Crown". Da verwundert es wenig, dass auch eine Serie über eine deutschsprachige Kaiserin ein großer Erfolg wird. Dabei sollte Staffel 1 von "Die Kaiserin" ursprünglich sogar namentlich an die englischen Vorbilder angepasst werden und auch in Deutschland unter dem Namen "The Empress" erscheinen. Am Ende entschied man sich aber doch dagegen und der Erfolg bei den Zuschauern scheint der Serie Recht zu geben. Auch Netflix belohnt die "Die Kaiserin" nun mit einer zweiten Staffel.

Viele Details der neuen Staffel wurden bisher allerdings offen gelassen. Wir haben Ihnen daher alle Infos darüber zusammengetragen, was bereits rund um Start, Besetzung und Handlung bekannt ist.

"Die Kaiserin", Staffel 2: Start der neuen Folgen auf Netflix

Der große Erfolg der Serie rund um das Leben von "Sisi", der wohl berühmtesten österreichischen Monarchin, machte es eigentlich unmöglich, keine Fortsetzung zu drehen. Dass es eine solche geben würde, wurde daher schon recht bald nach dem Erscheinen der ersten Folgen entschieden. Den Fans diese freudige Nachricht mitteilen durften die Schauspieler der Serie selbst. Diesen ist dabei anzusehen, dass sie sich mindestens genauso sehr freuen wie die Zuschauer, die auf eine Fortsetzung gehofft hatten.

Doch auch wenn die Freude über die Bestätigung einer weiteren Staffel groß ist, müssen sich die Fans der Serie noch etwas in Geduld üben. Denn die Dreharbeiten zur neuen Staffel scheinen noch nicht begonnen zu haben. Die Veröffentlichung von "Die Kaiserin", Staffel 2, kann also noch eine ganze Weile dauern. Wenn Netflix allerdings seinen gewöhnlichen Jahresrhythmus beibehalten möchte, dann kann es sein, dass die neuen Folgen bereits im Herbst 2023 zu sehen sein werden. Es ist jedoch ebenso möglich, dass sich die Zuschauer bis 2024 gedulden müssen.

"Die Kaiserin", Staffel 2 - Die Handlung der "Sisi"-Serie

Die Handlung von "Die Kaiserin" dreht sich selbstverständlich um das Leben von Kaiserin Elisabeth ("Sisi") von Österreich-Ungarn. In der ersten Staffel ging es um das unwahrscheinliche Kennenlernen von ihr und Kaiser Franz Joseph I. und um die sich anschließende Hochzeit. Dabei hat die sehr junge Kaiserin viele Hürden zu bewältigen, wie etwa die enorm hohen Ansprüche, die ihre Schwiegermutter an sie stellt.

Die Serie scheint sich zumindest grob an den Filmen aus den 1950er Jahren zu orientieren, in denen Schauspiel-Legende Romy Schneider die Rolle der "Sisi" übernahm. In zweiten und dritten Teil der ursprünglichen Trilogie werden unter anderem die Rolle der Kaiserin thematisiert, die diese in der Politik Ungarns spielte.

Dass sich auch Staffel 2 von "Die Kaiserin" in diese Richtung bewegt, scheint daher wahrscheinlich. Außerdem sprechen die Äußerungen von "Die Kaiserin"-Produzent Jochen Laube dafür. Dieser spricht davon, dass in der ersten Staffel ja nur der Anfang von Kaiserin Elisabeths Leben verarbeitet worden ist und das ihre Geschichte nun fortgesetzt wird.

Die Besetzung von "Die Kaiserin", Staffel 2: Das ist über die Schauspieler im Cast der neuen Staffel bekannt

Mit der Verkörperung der Reichen und Schönen am Habsburger Kaiserhof durch die Schauspieler von "Die Kaiserin" waren die Zuschauer hochzufrieden. Daher wurde keine zwei Monate nach dem Start der Serie auf Netflix auch schon bekannt gegeben, dass der Cast auch in der neuen Staffel wieder größtenteils derselbe sein wird. Ob es kleinere Abweichungen geben wird, ist zwar noch nicht klar, doch dass die wichtigsten Charaktere der Serie wieder von denselben Schauspielern verkörpert werden, ist hingegen schon bestätigt.

Wir haben Ihnen hier einen Überblick über die bisher bestätigten Schauspieler von "Die Kaiserin", Staffel 2, erstellt: