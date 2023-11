Die kleinsten Hunderassen der Welt: Top 10

Hunde gehören in Deutschland zu den beliebtesten Haustieren. Lesen Sie hier, welche Rassen am kleinsten sind.

07.11.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Hunde sind vielfältige und faszinierende Lebewesen, die in unserem Alltag oftmals eine wichtige Rolle einnehmen. Nicht selten sehen wir sie als unsere besten Freunde an. Genau wie sich Menschen in ihrem Erscheinungsbild unterscheiden, so unterscheiden sich auch Hunde maßgeblich voneinander. Weltweit gibt es laut der Fédération Cynologique Internationale (FCI), eine internationale Dachorganisation für Hundezucht, 354 verschiedene Hunderassen. Einige davon sind besonders klein. Erfahren Sie hier im Artikel, welche Hunde auf der Welt am kleinsten sind und noch weitere Fakten über sie.

Die kleinsten Hunde der Welt: Platz 1 bis 6

Platz 1: Chihuahua

Chihuahuas gelten als die kleinsten Hunde der Welt und wiegen in der Regel weniger als 2 Kilo. Sie sind für ihre winzige Größe und ihr lebhaftes Temperament bekannt. Der Chihuahua hat seinen Namen von der mexikanischen Region Chihuahua, wo die Rasse im 19. Jahrhundert erstmals entdeckt wurde. Sie sind eine der ältesten Hunderassen in Nordamerika. Laut Geo werden sie 15 bis 23 Zentimeter groß. Der aktuelle Weltrekordhalter in der Kategorie "kleinster Hund der Welt" hält aktuell Pearl, eine Chihuahua-Hündin aus Florida, USA. Sie ist laut BBC nur 9,14 Zentimeter groß.

Platz 2: Yorkshire Terrier

Lesen Sie auch

Qualzucht im Allgäu Wenn Tiere fürs Niedlichsein leiden müssen - Das ist eine Qualzucht

Yorkshire Terrier sind kleine Hunde, die in der Regel zwischen 18 und 23 Zentimetern groß werden und ein Gewicht von etwa 2 bis 3 Kilogramm haben. Diese Rasse stammt aus England und wurde ursprünglich gezüchtet, um in Textilfabriken Ratten und Mäuse zu bekämpfen. Heute sind sie beliebte Begleithunde. Diese Hunderasse ist bekannt für ihren lebhaften und mutigen Charakter. Obwohl sie klein sind, haben sie oft ein großes Selbstbewusstsein und eine starke Persönlichkeit. Sie haben jedoch auch ein sehr ausgeglichenes Wesen.

Platz 3: Griffon Belge

Der Belgische Zwerggriffon, auch bekannt als Griffon Belge, ist eine kleine Hunderasse, die ihren Ursprung in Belgien hat. Diese Rasse ist für ihre charakteristische, drahtige Gesichtsbehaarung und ihr freundliches, verspieltes Wesen bekannt. Sie werden in der Regel etwa 18 bis 28 Zentimeter hoch und wiegen zwischen 3,5 und 6 Kilo.

Platz 4: Zwergspitz

Beim Zwergspitz handelt es sich ebenfalls um eine kleine Hunderasse. Sie haben einen buschigen Schwanz mit einem dichten Doppel-Fellmantel und einem markanten, foxartigen Gesicht. Sie sind etwa 18 bis 28 Zentimeter hoch und wiegen durchschnittlich rund 3,5 Kilogramm. Ein Zwergspitz ist in der Art sehr lebhaft, verspielt und vor allem: selbstbewusst.

Platz 5: Pekinese

Mit einer Höhe ab 20 Zentimetern aufwärts belegt der Pekinese den fünften Platz im Ranking. Der Ursprung der Hunderasse liegt in China. Dort wird der Hund oftmals auch als Palasthund bezeichnet. Es handelt sich um eine sehr alte Hunderasse, die für ihr majestätisches Aussehen und ihre charmante Persönlichkeit bekannt ist. Pekinsen sind in ihrem Wesen sehr ruhig, stolz und haben oft eine "königliche" Haltung. Dabei sind sie laut Zooplus aber auch sehr liebevolle und anhängliche Hunde.

Die kleinsten Hunde der Welt: Platz 6 bis 10

Platz 6: Malteser

Die Höhe bei ausgewachsenen Malteser-Hunden entspricht ungefähr der Größe der Pekinesen. Der Malteser ist eine kleine Rasse von Gesellschaftshunden, die für ihre liebenswerte Persönlichkeit und ihr charakteristisches Aussehen bekannt ist. Die Malteser haben eine lange Geschichte und stammen wahrscheinlich aus dem zentralen Mittelmeerraum, insbesondere von der Insel Malta, wobei das bis zum heutigen Tag nicht vollständig aufgeklärt ist. Unbestritten ist jedoch, dass sie zu den ältesten bekannten Hunderassen gehören und in der Antike von Adligen und Aristokraten sehr geschätzt wurden.

Platz 7: Shih Tzu

Shih Tzus sind kleine Hunde mit einer Schulterhöhe von etwa 20-28 Zentimetern und einem Gewicht von 4-8,5 Kilo. Damit belegt diese Hunderasse den siebten Platz im Ranking. Der Shih Tzu stammt ursprünglich aus Tibet und wurde für Kaiser in der chinesischen Ming-Dynastie gezüchtet. Der Name "Shih Tzu" bedeutet übersetzt "Löwe" und weist auf das majestätische Aussehen des Hundes hin. Laut Zooroyal ist das Wesen sehr lebendig und freundlich, weshalb sich diese Hunderasse besonders gut als Familienhund eignet. Sie sind bekannt für ihre Anhänglichkeit gegenüber ihren Besitzern und sind oft sehr gesellig. Sie sind auch sanftmütig und neigen dazu, gut mit Kindern und anderen Haustieren auszukommen.

Platz 8: Russkiy Toy

Der Russkiy Toy hat seine Wurzeln in Russland und ist eine relativ neue Hunderasse. Die Rasse wurde in den 1950er-Jahren in der Sowjetunion gezüchtet. Russkiy Toys sind kleine Hunde mit einer Schulterhöhe von etwa 28-29 Zentimetern und einem Gewicht von durchschnittlich drei Kilo. In ihrem Wesenszug sind sie sehr liebevolle und anhängliche Hunde. Dabei sind sie oft sehr eng mit ihren Besitzern verbunden und lieben es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aus diesem Grund eignet sich die Hunderasse besonders für alleinstehende Besitzer. Obwohl sie klein sind, haben sie oft ein lebhaftes und verspieltes Wesen.

Platz 9: Affenpinscher

Klein, aber oho! Dieser Spruch passt perfekt zu Affenpinscher-Hunden. Der Affenpinscher ist eine kleine Hunderasse, die für ihre eigenwillige Persönlichkeit und ihren einzigartigen Ausdruck bekannt ist. Er stammt aus Deutschland und hat eine lange Geschichte: Die Rasse wurde ursprünglich gezüchtet, um als Rattenfänger und Wachhund in landwirtschaftlichen Umgebungen zu dienen. Sie erreichen eine Schulterhöhe von etwa 25-30 Zentimetern.

Platz 10: Japan Chin

Trotz seines Namens stammt der Japan Chin tatsächlich aus China, wurde aber in Japan weiterentwickelt. Die Widerristhöhe ist ungefähr so hoch wie beim Affenpinscher. Japan Chin sind liebevolle und anhängliche Hunde. Sie sind oft ruhig und sanft, aber sie können auch verspielt und neugierig sein. Diese Hunde sind loyal ihren Besitzern gegenüber und genießen es, in ihrer Nähe zu sein. Laut Zooroyal leidet diese Hunderasse besonders häufig unter Qualzucht.

Übrigens: Sie möchten sich einen Hund anschaffen und wissen nicht welchen? Lesen Sie hier, welche Hunde als besonders gefährlich gelten. Außerdem erfahren Sie hier, was die lustigsten Haustierrekorde sind.