Die längsten Brücken der Welt: Top 10

Wo sind die 10 längsten Brücken weltweit? Falls Sie sich diese Frage auch schon gestellt haben, könnte Sie unsere Übersicht interessieren.

16.05.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Brücken gibt es überall, doch wo sind eigentlich die 10 längsten Brücken der Welt? Bei der Recherche sind sowohl Brücken über Land als auch über Wasser berücksichtigt worden. Erfahren Sie hier, wie lang die 10 längsten Brücken weltweit sind, wo sie sich befinden und durch welche Besonderheiten sie sich auszeichnen. Dafür müssen wir unseren Blick weg von Deutschland hin zu den fernöstlichen Ländern dieser Welt und in die USA richten.

Überblick: Das sind die 10 längsten Brücken der Welt

Platz 1: Große Danyang-Kunshan Brücke mit 164,8 Kilometern (China)

Platz 2: Changhua-Kaohsiung Viadukt mit 157,3 Kilometern (Taiwan)

Platz 3: Große Cangde Brücke mit 115 Kilometern (China)

Platz 4: Große Tianjin Brücke mit 113,7 Kilometern (China)

Platz 5: Große Weinan Weihe Brücke mit 79,7 Kilometern (China)

Platz 6: Hong-Kong-Zhuhai-Macau Brücke mit 55 Kilometern (China)

Platz 7: Bang Na Expressway mit 55 Kilometern (Thailand)

Platz 8: Große Brücke von Peking mit 48,2 Kilometern (China)

Platz 9: Jiaozhou-Bucht-Brücke mit 42,6 Kilometern (China)

Platz 10: Lake Pontchartrain Causeway mit 38,4 Kilometern (USA)

Platz 10: Lake Pontchartrain Causeway als Schlusslicht der längsten Brücken der Welt

Bevor wir uns den längsten Brücken der Welt im Fernosten widmen, gilt unsere Aufmerksamkeit zunächst der Lake Pontchartrain Causeway Brücke in den USA. Sie besteht aus zwei parallel verlaufenden Straßenbrücken. Sie überspannt den Pontchartrain-See nördlich von New Orleans, Louisiana und verbindet Metairie, einen Vorort von New Orleans im Jefferson Parish, mit Mandeville am Nordufer des Sees im St. Tammany Parish.

In diese Richtung werden die Brücken befahren

Die zwei zweispurigen Brücken sind 24 Meter voneinander entfernt und haben getrennte Einbahnstraßenverkehrssysteme. Der Verkehr auf der älteren Brücke fließt in südlicher Richtung, während er auf der neueren in nördlicher Richtung fährt. Es gibt sieben Verbindungen zwischen den Brücken (Übergänge), die in Notfällen genutzt werden können, um von einer Brücke auf die andere zu wechseln. Hurrikan Katrina hat die Brücke im Jahr 2005 stark beschädigt. Schwere Teile der Brücke haben sich von ihrem Tragwerk gelöst.

Fakten zur Lake Pontchartrain Causeway Brücke

Brückentyp : Spannbetonbrücke

: Spannbetonbrücke Gesamtlänge von Causeway 1 : 38,39 Kilometer

: 38,39 Kilometer Gesamtlänge von Causeway 2 : 38,42 Kilometer

: 38,42 Kilometer Bauzeit Causeway 1 : 1955 bis 1967

: 1955 bis 1967 Bauzeit Causeway 2 : 1956 bis 1969

: 1956 bis 1969 Besonderheit : Zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung war die Lake Pontchartrain Causeway die längste Brücke der Welt.

Jiaozhou-Bucht-Brücke ist auf Platz 9 der längsten Brücken der Welt

Die Jiaozhou-Bucht-Brücke, die auch oftmals Qingdao-Bucht-Brücke genannt wird, befindet sich in China über der Jiaozhou-Bucht. Die Brücke war Teil des Jiaozhou Bay Connection Projekts, das insgesamt 42,6 Kilometer lang ist und von Guinness World Records als die längste Brücke über Wasser anerkannt wurde. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2018 wurde die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke jedoch als die längste Überwasser-Brücke anerkannt. Die Brücke befindet sich an der Südküste der Shandong-Halbinsel und verbindet die Städte Qingdao und Huangdao, die beide an der Jiaozhou-Bucht liegen.

Fakten zur Jiaozhou-Bucht-Brücke

Brückentyp : Spannbeton-Balkenbrücke

: Spannbeton-Balkenbrücke Gesamtlänge : 42,6 Kilometer

: 42,6 Kilometer Inbetriebnahme : 2011

: 2011 Bauzeit : 4 Jahre

: 4 Jahre Besonderheit : Über zehntausend Arbeiter waren beim Bau im Einsatz

Platz 8 der längsten Brücken der Welt: Große Brücke von Peking

Die Große Brücke von Peking ist ein Viadukt zwischen Peking und Shanghai. Die Brücke wurde aus vorgefertigten Bauteilen gebaut und zählt zu den längsten Brücken der Welt. Eine Fahrt über die Brücke dauert mit dem Auto circa 20 Minuten. Die Brücke beginnt etwa sieben Kilometer südlich des Pekinger Südbahnhofs im Stadtbezirk Fengtai südlich der vierten Ringstraße und führt durch den Stadtbezirk Daxing. Sie endet in der Provinz Hebei in Langfang kurz vor dem Bahnhof. Die Bogenbrücke wurde im Freivorbau erstellt und überquert die sechs Fahrstreifen der Autobahn sowie die beiden Seitenstraßen, die jeweils aus zwei Fahrspuren bestehen.

Fakten zur Großen Brücke von Peking

Brückentyp : Balkenbrücke aus Fertigteilen

: Balkenbrücke aus Fertigteilen Gesamtlänge : 48,2 Kilometer

: 48,2 Kilometer Fertigstellung : November 2011

: November 2011 Besonderheit : Bei der Querung des Jingkai Expressway beträgt die Stützweite 108 Meter

Bang Na Expressway ist auf Platz 7 der längsten Brücken der Welt

Von China nach Thailand: Dort steht einer der längsten Brücken der Welt, Bang Na Expressway. Offiziell wird sie auch Burapha Withi Expressway genannt. Die Brücke wurde im Stadtteil Bang Na im Südosten von Bangkok gebaut und verläuft entlang der Route des internationalen Flughafens Bangkok-Suvarnabhumi, wobei die Straßenstrecke etwa 18 km beträgt, obwohl die Luftstrecke nur 2,5 km beträgt. Sie erstreckt sich dann südöstlich bis zur Provinz Chonburi und schließlich zur Sukhumvit-Straße. Sie wurde gebaut, um dem zunehmenden Verkehrsaufkommen auf der bestehenden Thailand Route 34 entgegenzuwirken. Allerdings ist die Nutzung der Hochstraße mautpflichtig. Bis 2008 galt sie als längste Brücke der Welt.

Fakten zur Bang Na Expressway

Brückentyp : Balkenbrücke

: Balkenbrücke Gesamtlänge : 55 Kilometer

: 55 Kilometer Bauzeit : 1995 bis 2000

: 1995 bis 2000 Besonderheit : Die Kosten für den Bau beliefen sich auf circa 1 Milliarde US-Dollar

Platz 6 der längsten Brücken der Welt: Hong-Kong-Zhuhai-Macau Brücke

Wieder zurück in China belegt Platz 6 der längste Brücke der Welt die Zhuhai-Macau Brücke in Hong-Kong. Die Brücke ist Teil vom chinesischen Infrastrukturprojekt am Perlflussdelta und umfasst mehrere Brücken, Tunnel und künstliche Inseln und verbindet die Städte Hongkong, Zhuhai und Macau. Sie gilt als längste Überwasser-Brücke der Welt. Die vorherige Rekordhalterin, die Jiaozhou-Bucht-Brücke, wurde von ihr übertroffen.

Fakten zur Hong-Kong-Zhuhai-Macau Brücke

Brückentyp : Schrägseilbrücke

: Schrägseilbrücke Gesamtlänge : 55 Kilometer

: 55 Kilometer Bauzeit : 2009 bis 2017

: 2009 bis 2017 Inbetriebnahme : 2018

: 2018 Besonderheit : Die Kosten beliefen sich auf circa 15 Milliarden Euro

Auf Platz 5 der längsten Brücken der Welt ist die Große Weinan Weihe Brücke

Die Brücke, die sich in China befindet, ist Teil der Zhengzhou-Xi'an-Passagierstrecke und eine wichtige Verkehrsader für die Wirtschaft zwischen zwei Provinzen. Sie überquert den Wei-Fluss zweimal sowie andere Gewässer, Bahnstrecken und Autobahnen. Obwohl sie früher die längste Brücke Chinas war, wurde sie später von zwei Brücken der Peking-Shanghai-Schnellzugtrasse übertroffen.

Fakten zur Großen Weinan Weihe Brücke

Brückentyp : Balkenbrücke

: Balkenbrücke Gesamtlänge : 79,7 Kilometer

: 79,7 Kilometer Fertigstellung : 2008

: 2008 Inbetriebnahme : 2010

: 2010 Besonderheit : Über 10.000 Arbeiter waren am Bau der Brücke beteiligt

Auf Platz 4 der längsten Brücken der Welt ist die Große Tianjin Brücke

Die viertlängste Brücke der Welt befindet sich zwischen Peking und Shanghai. Die Brücke verläuft durch die Provinz Hebei im Osten Chinas zwischen Langfang und Qingzhou (Qing) und führt die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke durch die westlichen Vororte von Tianjin. Die Entscheidung für eine aufgeständerte Trasse wurde getroffen, um viele separate Bauwerke für den Überbau von Straßen und Eisenbahnstrecken zu vermeiden und die Bauzeit zu verkürzen. Die Brücke wurde mithilfe von 32 Meter langen Hohlkastenträgern gebaut, die jeweils ein Gewicht von 860 Tonnen haben. Diese Träger wurden in zwei Werkstätten entlang der Brücke hergestellt, zum bereits errichteten Teil der Brücke transportiert und dort von einem speziellen Kran auf die Pfeiler gesetzt.

Fakten zur Großen Tianjin Brücke

Brückentyp : Spannbeton-Balkenbrücke

: Spannbeton-Balkenbrücke Gesamtlänge : 113 Kilometer

: 113 Kilometer Bauzeit : 2008 bis 2010

: 2008 bis 2010 Besonderheit : Auf der Brücke befindet sich der Bahnhof "Tianjin Süd"

Platz 3 der längsten Brücken der Welt: Große Cangde Brücke

Die Brücke ist ein Bestandteil der Peking-Shanghai-Hochgeschwindigkeitsbahn und stellt die drittlängste Brücke auf dieser Strecke dar. Die Brücke wird von insgesamt 3.092 Pfeilern gestützt.

Fakten zur Großen Cangde Brücke

Brückentyp : Balkanbrücke

: Balkanbrücke Gesamtlänge : 115 Kilometer

: 115 Kilometer Inbetriebnahme : 2010

: 2010 Besonderheit : Die Brücke gilt als erdbebensicher

Changhua-Kaohsiung ist auf Platz 2 der längsten Brücken der Welt

Die zweitlängste Brücke der Welt, die Changhua-Kaohsiung Brücke in Taiwan, ist ein bedeutender Bestandteil der Taiwan High Speed Rail (THSR) und gilt als die zweitlängste Eisenbahnbrücke weltweit. Das Viadukt deckt fast die Hälfte der 326 Kilometer langen THSR-Strecke ab, die entlang der Westküste Taiwans von der Hauptstadt Taipei bis zur südlichen Stadt Kaohsiung führt. Der Abschnitt von Changhua nach Kaohsiung besteht hauptsächlich aus diesem gigantischen Überweg. Seit der Fertigstellung im Jahr 2007 bis 2012 hat sie innerhalb von fünf Jahren mehr als 200 Millionen Passagiere transportiert. Sie ist ebenfalls erdbebensicher.

Fakten zur Changhua-Kaohsiung Brücke

Gesamtlänge : 157,3 Kilometer

: 157,3 Kilometer Fertigstellung : 2007

: 2007 Besonderheit : Der Bau dauerte fast 10 Jahre

Die längste Brücke der Welt: Die Große Danyang-Kunshan Brücke ist auf Platz 1

Nun kommen wir zu der längsten Brücke in Welt, die Große Danyang-Kunshan Brücke in China ist der aktuelle Rekordhalter. Die längste Brücke der Welt ist Teil der Eisenbahn-Schnellfahrstrecke zwischen Peking und Shanghai. Um die Bauzeit der Strecke zu verkürzen und in dem dicht besiedelten Gebiet weniger Land zu beanspruchen, wurde die Hochgeschwindigkeitsstrecke auf einer Brücke gebaut. Zur Konstruktion wurden Produktionsanlagen entlang der Strecke genutzt, um Hohlkastenträger herzustellen. Diese wurden mithilfe von Spezialkränen auf die einzelnen Pfeiler gesetzt. Der Transport der Träger erfolgte über den bereits errichteten Brückenabschnitt.

Fakten zur Großen Danyang-Kunshan Brücke