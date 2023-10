Die längsten Bundesstraßen in Deutschland: Top 10

B1, B33n, B588 - in Deutschland gibt es über 400 Bundesstraßen. Aber welche sind eigentlich hierzulande die längsten Bundesstraßen?

Bei der deutschen Verkehrsinfrastruktur denken viele zunächst an die langen Autobahnen, die quer durch die Republik verlaufen. So verbindet die fast 1000 Kilometer lange A7 den Norden mit dem Süden des Landes. Doch auch das Netz der Bundesstraßen ist weit ausgebaut undbeträgt dem Statistischen Bundesamt zufolge insgesamt 37.800 Kilometer. Damit weisen zahlreiche Bundesstraßen ebenfalls beträchtliche Längen auf. Erfahren Sie hier, welche die zehn längsten Bundesstraßen in Deutschland sind. Neben den jeweiligen Streckenlängen ist auch der Verlauf der jeweiligen Bundesstraße aufgeführt.

Was sind die zehn längsten Bundesstraßen Deutschlands?

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat mit dem Bundesstraßenverzeichnis eine Aufstellung der Streckenlängen aller Bundesstraßen in Deutschland veröffentlicht. Mit Bezug darauf erfolgt das Top-10-Ranking deutscher Bundesstraßen nach Länge:

Platz 1: B2 (845 km)

Platz 2: B1 (778 km)

Platz 3: B3 (755 km)

Platz 4: B8 (689 km)

Platz 5: B27 (668 km)

Platz 6: B51 (570 km)

Platz 7: B5 (555 km)

Platz 8: B96 (538 km)

Platz 9: B6 (503 km)

Platz 10: B85 (470 km)

Platz 1 bis 5 der längsten Bundesstraßen Deutschlands

Platz 1: Die längste Bundesstraße in Deutschland ist die B2 mit insgesamt 845 Kilometern. Die Bundesstraße führt vom brandenburgischen Mescherin an der deutsch-polnischen Grenze, durch Berlin, die Lutherstadt Wittenberg, Leipzig und durch Thüringen. Von dort aus verläuft sie entlang der bayerischen Städte Hof, Bayreuth, Nürnberg Augsburg München

Die längste Bundesstraße in Deutschland ist die B2 mit insgesamt 845 Kilometern. Die Bundesstraße führt vom brandenburgischen Mescherin an der deutsch-polnischen Grenze, durch Berlin, die Lutherstadt Wittenberg, Leipzig und durch Thüringen. Von dort aus verläuft sie entlang der bayerischen Städte Hof, Bayreuth, Platz 2: Den zweiten Platz der längsten Bundesstraßen belegt die B1, die an der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen startet. Vorbei an Düsseldorf und Dortmund führt sie weiter Richtung Osten entlang der Städte Paderborn, Braunschweig, Magdeburg und Berlin nach Küstrin-Kietz an der Grenze zum Nachbarland Polen. Insgesamt beträgt die Länge der B1 778 Kilometer. Die Bundesstraße verläuft auf der gleichen Strecke wie die Reichsstraße R1, die zu Zeiten des Dritten Reiches die zentrale Verbindung zwischen dem westlichen Rand Deutschlands und der damaligen Landesgrenze im Osten darstellte.

Den zweiten Platz der längsten Bundesstraßen belegt die B1, die an der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen startet. Vorbei an Düsseldorf und Dortmund führt sie weiter Richtung Osten entlang der Städte Paderborn, Braunschweig, Magdeburg und Berlin nach Küstrin-Kietz an der Grenze zum Nachbarland Polen. Insgesamt beträgt die Länge der B1 778 Kilometer. Die Bundesstraße verläuft auf der gleichen Strecke wie die Reichsstraße R1, die zu Zeiten des Dritten Reiches die zentrale Verbindung zwischen dem westlichen Rand Deutschlands und der damaligen Landesgrenze im Osten darstellte. Platz 3: Auf Rang 3 Deutschlands längster Bundesstraßen landet die 755 Kilometer lange B3. Diese Bundesstraße beginnt bei Hamburg und verläuft durch das niedersächsische Celle, Hannover und Göttingen weiter nach Hessen und Frankfurt am Main. Quer durch Baden-Württemberg Schweiz Oldtimer ab und widmete ihr im Anschluss ein ganzes Buch.

Auf Rang 3 Deutschlands längster Bundesstraßen landet die 755 Kilometer lange B3. Diese Bundesstraße beginnt bei Hamburg und verläuft durch das niedersächsische Celle, Hannover und Göttingen weiter nach Hessen und Frankfurt am Main. Quer durch Oldtimer ab und widmete ihr im Anschluss ein ganzes Buch. Platz 4: Die B8 belegt mit ihren 689 Kilometer Länge den vierten Platz der längsten Bundesstraßen in Deutschland. Startpunkt dieser Strecke bildet das nordrhein-westfälische Elten bei Emmerich. Die B8 durchquert von dort aus die Republik in südöstliche Richtung, wobei sie entlang der Städte Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Würzburg, Nürnberg, Regensburg und schließlich nach Passau führt. Der Streckenverlauf entspricht der alten Via Publica, einem Pilgerweg sowie einer Handelsverbindung im Mittelalter.

Die B8 belegt mit ihren 689 Kilometer Länge den vierten Platz der längsten Bundesstraßen in Deutschland. Startpunkt dieser Strecke bildet das nordrhein-westfälische Elten bei Emmerich. Die B8 durchquert von dort aus die Republik in südöstliche Richtung, wobei sie entlang der Städte Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Würzburg, Nürnberg, Regensburg und schließlich nach Passau führt. Der Streckenverlauf entspricht der alten Via Publica, einem Pilgerweg sowie einer Handelsverbindung im Mittelalter. Platz 5: Auf dem fünften Platz der längsten Bundesstraßen liegt die B27. Von Jestetten bei Schaffhausen an der Grenze zur Schweiz zieht sich die Strecke nach Norden quer durch Baden-Württemberg über Villingen-Schwenningen, Stuttgart und Heilbronn. Vorbei an Würzburg, Fulda und Göttingen findet sie ihr Ziel in Blankenburg im Harz. Die Gesamtlänge der B27 beträgt 668 Kilometer.

Die längsten Bundesstraßen in Deutschland Platz 6 bis 10

Platz 6 : Die B51 führt mit 570 Kilometer die untere Hälfte der Top 10 der längsten Bundesstraßen in Deutschland an. Beginnend bei Bremen führt sie vorbei an Osnabrück, weiter nach Münster und Köln sowie Trier und Saarbrücken bis in das saarländische Kleinblittersdorf an der französischen Grenze.

: Die B51 führt mit 570 Kilometer die untere Hälfte der Top 10 der längsten Bundesstraßen in Deutschland an. Beginnend bei Bremen führt sie vorbei an Osnabrück, weiter nach Münster und Köln sowie Trier und Saarbrücken bis in das saarländische Kleinblittersdorf an der französischen Grenze. Platz 7: Den siebten Rang der längsten Bundesstraßen Deutschlands übernimmt die B5. Passend zu ihrer Nummerierung beträgt die gesamte Streckenlänge 555 Kilometer. Die Bundesstraße beginnt in Böglum an der Grenze zu Dänemark im Norden Deutschlands und endet an der polnischen Landesgrenze in Frankfurt an der Oder. Auf dem Streckenverlauf liegen die beiden Städte Husum und Heide in Schleswig-Holstein, die Hansestadt Hamburg und die Bundeshauptstadt Berlin.

Den siebten Rang der längsten Bundesstraßen Deutschlands übernimmt die B5. Passend zu ihrer Nummerierung beträgt die gesamte Streckenlänge 555 Kilometer. Die Bundesstraße beginnt in Böglum an der Grenze zu Dänemark im Norden Deutschlands und endet an der polnischen Landesgrenze in Frankfurt an der Oder. Auf dem Streckenverlauf liegen die beiden Städte Husum und Heide in Schleswig-Holstein, die Hansestadt Hamburg und die Bundeshauptstadt Berlin. Platz 8: der längsten Bundesstraßen Deutschlands geht an die B96 mit 538 Kilometer. Als längste Straße der ehemaligen DDR führt sie vom sächsischen Zittau, das im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien liegt, nach Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen. Unterwegs auf der B96 passiert man die Stadt Bautzen in Sachsen, Deutschlands Hauptstadt Berlin und Neubrandenburg an der Mecklenburgischen Seenplatte.

der längsten Bundesstraßen Deutschlands geht an die B96 mit 538 Kilometer. Als längste Straße der ehemaligen DDR führt sie vom sächsischen Zittau, das im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien liegt, nach Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen. Unterwegs auf der B96 passiert man die Stadt Bautzen in Sachsen, Deutschlands Hauptstadt Berlin und Neubrandenburg an der Mecklenburgischen Seenplatte. Platz 9: Die durch Nord- und Mitteldeutschland führende B6 weist eine Gesamtlänge von 503 Kilometer auf. Von Bremerhaven an der Nordsee gelangt man auf dieser Bundesstraße über Bremen, den niedersächsischen Städten Hannover, Hildesheim, Salzgitter und Goslar weiter nach Leipzig und Dresden – bis man schließlich Görlitz an der Grenze zu Polen erreicht. Die B6 liegt mit ihren 500 Kilometer auf dem neunten Rang der längsten Bundesstraßen.

Die durch Nord- und Mitteldeutschland führende B6 weist eine Gesamtlänge von 503 Kilometer auf. Von Bremerhaven an der Nordsee gelangt man auf dieser Bundesstraße über Bremen, den niedersächsischen Städten Hannover, Hildesheim, Salzgitter und Goslar weiter nach Leipzig und Dresden – bis man schließlich Görlitz an der Grenze zu Polen erreicht. Die B6 liegt mit ihren 500 Kilometer auf dem neunten Rang der längsten Bundesstraßen. Platz 10 : Den zehnten und damit letzten Platz in den Top 10 der längsten Bundesstraßen Deutschlands belegt die B85 mit einer Gesamtlänge von 470 Kilometern. Die im Osten und Südosten Deutschlands verlaufende Bundesstraße verbindet die Gemeinde Berga in Sachsen-Anhalt mit der bayerischen Dreiflüssestadt Passau. Sie führt vorbei an Weimar, den fränkischen Städten Kulmbach und Bayreuth sowie Amberg und Cham in der Oberpfalz.





Hinweis: Durch Streckenerweiterungen und Umbauten können die genannten Zahlen von neueren Daten abweichen. Für die B1 und die B51 sind im Bundesstraßenverzeichnis aus dem Jahr 2009 deutlich kürzere Straßenlängen angegeben. Recherchen haben jedoch ergeben, dass diese Bundesstraßen inzwischen erweitert worden, weshalb dies im Ranking angepasst wurde. Weiterhin wurde für die B7 vonseiten der BASt eine Streckenlänge von 497 Kilometer angegeben. Die Bundesstraße 7 ist in verschiedenen Teilen jedoch durch Autobahnen ersetzt worden und fällt mit ihrer heutigen Länge nicht mehr unter die Top 10.

