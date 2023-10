Die längsten Flüsse Deutschlands – ein Paradies für Flora und Fauna

Von der Elbe im Norden bis zur Donau im Süden – Deutschlands Flüsse prägen unser Zusammenleben und die Wirtschaft enorm. Lesen Sie hier, welche besonders lang sind.

In Bernkastel-Kues an der Mosel sitzen mit einem Glas Moselwein – für viele Menschen bieten Deutschlands Flüsse ein schönes Ambiente für einen perfekten Urlaub. Darüber hinaus sind sie nicht nur von großer ökologischer Bedeutung, sondern spielen auch eine wichtige Rolle in der Geschichte, Kultur und Wirtschaft des Landes. Die längsten Flüsse beeinflussen die geografische und soziale Struktur Deutschlands maßgeblich.

Die längsten Flüsse Deutschlands im Überblick (sortiert nach Länge in Deutschland)

Platz 1: Rhein (865 Kilometer)

Platz 2: Elbe (727 Kilometer)

Platz 3: Donau (674 Kilometer)

Platz 5: Weser (440 Kilometer)

Platz 6: Mosel (242 Kilometer)

Platz 7: Oder (187 Kilometer)

Der längste Fluss Deutschlands ist der Rhein

Der Rhein zählt nicht nur zu den längsten Flüssen Deutschlands, sondern gilt auch als einer der bedeutendsten Flüsse Europas. Mit einer Gesamtlänge von 2.233 Kilometern fließt er durch mehrere Länder. In Deutschland beträgt die Länge 865 Kilometer. Der Rhein entspringt in den Schweizer Alpen und fließt durch die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Belgien, bevor er in die Nordsee mündet. Entlang des Rheins liegen viele bedeutende Städte, darunter Basel, Straßburg, Köln, Düsseldorf und Mainz sowie Rotterdam. Der Rhein soll bereits 25 Millionen Jahre alt sein und zählt damit als ältester Fluss weltweit.

Auf Platz 2 der längsten Flüsse Deutschlands: Elbe

Die Elbe nimmt in Deutschland neben dem Rhein und der Donau einen bedeutenden Platz unter den größten Flüssen ein. Ihr Ursprung liegt im Riesengebirge in Tschechien. Anschließend durchquert der Fluss zunächst das nördliche Tschechien, bevor er seinen Weg durch Deutschland findet. Hierzulande beträgt die Länge der Elbe 727 Kilometer. Dabei passiert sie Städte wie Magdeburg, Dresden und Hamburg, ehe sie in der Nordsee mündet. Mit einer Gesamtlänge von 1.094 Kilometern erstreckt sich die Elbe durch mehrere Länder und ist wichtiger Wasserweg für den Gütertransport in Mitteleuropa.

Platz 3 der längsten Flüsse Deutschlands belegt die Donau

Die Donau gilt mit einer Gesamtlänge von 2.888 Kilometern als zweitlängster Fluss in Europa. In Deutschland beträgt die Länge 674 Kilometer, womit es die Donau auf Platz 3 im Ranking schafft. Sie entspringt im Schwarzwald in Deutschland und fließt durch zehn Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine. Die Donau mündet im Schwarzen Meer.

Auf Platz 4 der längsten Flüsse Deutschlands: Main

Anders als die vorherigen Flüsse fließt der Main ausschließlich durch Deutschland. Mit einer Länge von 524 Kilometern belegt er den vierten Platz im Ranking der längsten Flüsse Deutschlands. Er entspringt im Fichtelgebirge in Bayern und fließt durch mehrere Bundesländer, darunter Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz, bevor er in Mainz in den Rhein mündet. Laut der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) handelt es sich beim Main um den längsten rechtsseitigen Zufluss des Rheins, der von Ost nach West verläuft.

Platz 5 der längsten Flüsse Deutschlands belegt die Weser

Die Weser entspringt im Weserbergland nahe dem Ort Hannoversch Münden in Niedersachsen, wo die Flüsse Werra und Fulda zusammenfließen. Von dort aus fließt sie durch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen, bevor sie schließlich in die Nordsee mündet. Mit einer Länge von 440 Kilometern belegt die Weser den fünften Platz im Ranking. Wie die anderen Flüsse auch ist die Weser ein beliebtes Ziel bei Touristen. Es gibt viele Rad- und Wanderwege entlang des Flusses, die sich für Aktivitäten im Freien eignen. Das Flanieren entlang des Flusses an einer Promenade ist beispielsweise in der Hansestadt Bremen möglich.

Platz 6 der längsten Flüsse Deutschlands: Mosel

Mit einer Gesamtlänge von 544 Kilometern fließt die Mosel durch mehrere Länder: Sie entspringt in den französischen Vogesen und fließt dann durch Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Die Länge in Deutschland beträgt 242 Kilometer. Sie durchquert die deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, bevor sie bei Koblenz in den Rhein mündet. Die Mosel ist besonders bekannt für ihre malerischen Weinberge und gilt als eine der bekanntesten Weinregionen Europas. Laut weinland-mosel.de handelt es sich bei der Mosel um die älteste Weinregion Deutschlands. Die steilen Hänge entlang des Flusses bieten optimale Bedingungen für den Weinanbau.

Platz 7 der längsten Flüsse Deutschlands: Oder

Die Oder landet mit einer Gesamtlänge von 866 Kilometern und einer Länge von 187 Kilometern in Deutschland auf dem letzten Platz im Ranking. Sie entspringt im tschechischen Teil des Riesengebirges und fließt dann durch Tschechien, Polen und Deutschland, bevor sie in die Ostsee mündet. Sie bildet die Grenze zwischen Deutschland und Polen auf einem großen Teil ihres Verlaufs. Im Harz verläuft die Oder circa 56 Kilometer und gilt damit als eine der bedeutendsten Flüsse im Harz.

