Die reichsten Österreicher: Top 6

30.06.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Österreich ist nicht nur für die malerische Landschaft und die zahlreichen Berge und Wandertouren bekannt. In Österreich leben einige Menschen, die das wirtschaftliche und politische Geschehen im Land maßgeblich beeinflussen und zu den reichsten Menschen Österreichs zählen. Hier finden Sie die Top 6.

So wurden die Daten der 6 reichsten Österreicher ermittelt

Die Daten basieren auf den Angaben des Wirtschaftsmagazins Forbes. Sie wurden im April 2023 in der Region Österreich erhoben. Bei der Ermittlung der Werte sind mehrere Faktoren berücksichtigt worden, um das Vermögen zu bestimmen: Der individuelle Besitz an Anteilen von privaten und börsennotierten Unternehmen, Kunstwerke sowie Grundstücke und Barvermögen. Diese Vermögenswerte wurden mit den Schulden der jeweiligen Personen verrechnet.

Die 6 reichsten Österreicher im Überblick

Platz 1 : Mark Mateschitz (34,7 Milliarden US-Dollar)

Platz 2 : Georg Stumpf (7,9 Milliarden US-Dollar)

Platz 3 : Johann Graf (7,1 Milliarden US-Dollar)

Platz 4 : Rene Benko (6 Milliarden US-Dollar)

Platz 5 : Helmut Sohmen (5,7 Milliarden US-Dollar)

Platz 6 : Wolfgang Leitner (2,5 Milliarden US-Dollar)

Der reichste Österreicher ist Mark Mateschitz

Der mit Abstand reichste Mensch in Österreich heißt Mark Mateschitz und wurde am 7. Mai 1992 geboren. Sein Vermögen beträgt rund 34,7 Milliarden US-Dollar. Das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtete, dass Mark Mateschitz als einziger Sohn seines verstorbenen Vaters, Dietrich Mateschitz, der als Mitbegründer der Red Bull GmbH gilt und Eigentümer der Firma "Distribution & Marketing GmbH" war, die Anteile für die Firma übertragen bekommen hat. Mateschitz verkaufte die Red Bull GmbH 2022 und konzentriere sich laut Forbes auf seine Rolle des Gesellschafters. Damit gehört Mateschitz mit seinem beträchtlichen Erbe zu den erfolgreichsten Unternehmern in Österreich.

Platz 2 der reichsten Österreicher belegt Georg Stumpf

Mit einem Vermögen von circa 7,9 Milliarden US-Dollar belegt Georg Stumpf den zweiten Platz der reichsten Österreicher. Der Investor und Bauunternehmer ist am 14. September 1972 geboren worden und ist beruflich in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der ebenfalls ein anerkannter Bauherr und Investor in der österreichischen Immobilienbranche war. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes hat Stumpf als Bauherr den Wiener Millennium-Tower gebaut. Der Millennium-Tower gilt als zweithöchstes Gebäude in Österreich.

Auf Platz 3 der reichsten Österreicher: Johann Graf

Johann Graf zählt mit einem Gesamtvermögen von 7,1 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Menschen in Österreich. Er wurde am 3. Januar 1947 geboren und absolvierte Angaben von Forbes zufolge zunächst eine Ausbildung zum Metzger. Heute zählt er als österreichischer Multimilliardär zu den bekanntesten Unternehmern in Österreich. Seinen Reichtum erzielte er vor allem als Gründer und Eigentümer der Novomatic-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Glücksspieltechnologie und -dienstleistungen. Bei der Gründung im Jahr 1980 war das Unternehmen zunächst klein und unbekannt. Doch Graf schaffte es, seine Firma zu einem internationalen Konzern mit einem breiten Portfolio an Glücksspielprodukten auszubauen.

Platz 4 der reichsten Österreicher: René Benko

René Benko zählt mit einem Gesamtvermögen von rund 6 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Menschen Österreichs. Benko ist österreichischer Unternehmer und Investor, der am 20. Mai 1977 geboren wurde. Wie Forbes berichtete, hat Benko bereits im Alter von 22 Jahren die Firma Signa Holding GmbH, eine der größten Immobilien- und Handelsunternehmen in Europa, gegründet und darüber seinen Reichtum aufgebaut.

Platz 5 der reichsten Österreicher belegt Helmut Sohmen

Helmut Sohmen, geboren am 29. November 1939 gilt mit einem Vermögen von 5,7 Milliarden US-Dollar als ein erfolgreicher Unternehmer und belegt somit Platz 5 der reichsten Österreicher. Er wurde insbesondere als Gründer und ehemaliger CEO der BW Group reich, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Schifffahrt und Energie. Laut Forbes hatte Sohmen 28 Jahre lang den Vorsitz der BW Group inne.

Platz 6 der reichsten Österreicher: Wolfgang Leitner

Der österreichische Unternehmer Wolfgang Leitner belegt mit einem Gesamtvermögen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar den sechsten Platz der reichsten Menschen in Österreich. Er wurde am 27. März 1953 geboren und war lange Zeit Vorstandschef der Andritz-AG, ein Konzern für Maschinen- und Anlagenbau mit Sitz in Graz. Wie Forbes berichtete, kündigte Leitner 2021 seinen Rücktritt als CEO an. Nun ist der Österreicher im Aufsichtsrat des Unternehmens tätig.