Diese 10 extrem schwierigen Zungenbrecher sind eine Herausforderung

Den Fischers Fritz, der die frischen Fische fischt, kennen wir alle. Einen Zungenbrecher, wie diesen schnell auszusprechen, ist schwierig. Aber warum? Und was sind eigentlich die schwierigsten deutschen Zungenbrecher?

30.10.2023 | Stand: 14:17 Uhr

Die meisten von uns erinnern Zungenbrecher an ihre Kindheit. Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden hat man versucht, die komplizierten Sätze oder Wortreihen fehlerfrei auszusprechen – am besten schneller als die anderen. Ist man dabei über die eigenen Worte gestolpert oder hat sich versprochen, sind witzige Wortkombinationen entstanden, über die man zusammen lachen konnte. Obwohl es sich um Worte handelt, die uns allen bekannt sind, ist es , lange Zungenbrecher korrekt vorzutragen.

Lesen Sie hier eine Auswahl der 10 schwierigsten deutschen Zungenbrecher und erfahren Sie, was diese so extrem schwierig macht. Zudem finden Sie einige Tipps, wie die korrekte Aussprache der Zungenbrecher trainiert werden kann.

Was sind Zungenbrecher?

Bei Zungenbrechern handelt es sich um Sprüche, die sich "merkwürdig" anhören – besonders wenn sie schnell ausgesprochen werden. Zudem seien sie verwirrend, wie die Deutschlehrerin und Aussprachetrainerin Maria Hasbolat auf ihrer Webseite schreibt.

Dabei sind schwierige Zungenbrecher durchaus in der Lage, auch einen Mehrwert zu bieten: Sie können als Sprachübung fungieren und die eigene Artikulation verbessern, indem die Sprechfähigkeit und Aussprache geübt wird. Das liegt daran, dass Zungenbrecher die Sprechorgane und die Mundmotorik fordern und so die Artikulationsmuskulatur mobilisieren.

Gleichzeitig können Zungenbrecher die Konzentrations- und Merkfähigkeit ebenso wie die eigene Aufmerksamkeit unterstützen – nämlich dann, wenn die Wortfolgen auswendig gelernt werden.

Warum sind Zungenbrecher so schwer auszusprechen?

Typischerweise werden mit Zungenbrechern bestimmte Laute und Lautfolgen trainiert, da fast alle darin enthaltenen Worte denselben Laut beinhalten. Im Rahmen des Zungenbrechers müssen diese Laute dann immer wieder ausgesprochen werden.

Bei dem sehr bekannten Zungenbrecher "Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo" beispielsweise handelt es sich um die Lautkombination "ts", die mehrfach vorkommt. Durch das wiederholte Artikulieren wird der Laut geübt.

Dennoch ist der Zungenbrecher mit den zahmen Ziegen für die meisten schaffbar und zählt nicht zu den schwierigsten deutschen Zungenbrechern. Welche aber gehören dazu? Welche Lautkombinationen gelten als schwer auszusprechen? Sehen Sie nachfolgend eine Auswahl 10 schwerer, aber bekannter deutscher Zungenbrecher.

Was sind 10 extrem schwierige deutsche Zungenbrecher?

Blaukraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid.

Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschwagen.

Stahlblaue Stretchjeansstruempfe strecken staubige Stretchjeans, staubige Stretchjeans strecken stahlblaue Stretchjeansstruempfe.

Hornhauthobler Hirnlitscher hobelt Hornhaut mit dem Hornhauthobel – mit dem Hornhauthobel hobelt Hornhauthobler Hirnlitscher Hornhaut.

Sensitive Selektionssimulatoren sondieren sogar sekundär-strukturierte Sonarselektoren – sogar sekundär-strukturierte Sonarselektoren sondieren sensitive Selektionssimulatoren.

Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.

Der Whiskymixer mixt den Whisky mit dem Whiskymixer. Mit dem Whiskymixer mixt der Whiskymixer den Whisky.

Junge jodelnde Jodler-Jungen jodeln jaulende Jodel-Jauchzer, jaulende Jodel-Jauchzer jodeln Junge jodelnde Jodler-Jungen.

Klitzekleine Katzen kotzen klitzekleine Kotze. Klitzekleine Kotze kotzen klitzekleine Katzen.

Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zechenschwarze tschechisch zwitschernde Zwergschwalben.

Was ist der schwierigste Zungenbrecher der Welt?

Wie Debbie Irwin, eine preisgekrönte Synchronsprecherin aus New York, auf ihrer eigenen Webseite schreibt, ist laut "The Guinness Book of World Records" der englische Zungenbrecher "The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick" der schwierigsten Zungenbrecher der Welt.

Forscherinnen und Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) kommen zu dem Schluss, dass der Zungenbrecher "Pad kid poured curd pulled cod" zu den schwierigsten solcher Sprüche jemals gehören soll. So schwierig wäre der Zungenbrecher, weil er "double sound mistakes" wie "c" und "t" enthalte, ebenso wie verschiedene Arten an Zungenbrechern.

Zungenbrecher: Tipps für die akkurate Aussprache

Maria Hasbolat zufolge sei es sinnvoll, sich extrem schwierige Zungenbrecher zu visualisieren, indem man beispielsweise für jedes einzelne Wort eine kleine kreative Zeichnung anfertigt. Ebenfalls sollten unklare oder unbekannte Wörter geklärt werden.

Sie rät, das Erlernen von Zungenbrechern langsam und mit viel Geduld angehen zu lassen. Zunächst zähle nicht die Geschwindigkeit, mit der ein Zungenbrecher aufgesagt werden kann, sondern vielmehr die Präzision in der Aussprache. Weiterhin seien die eben genannten Zungenbrecher für den Beginn nicht zu empfehlen, sondern eher einfachere und kürzere. Häufige Übung und Wiederholung würden zudem helfen.

